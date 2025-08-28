Hardware Plus olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Elektrikli otomobil kullanıcıları kendi kullandıkları otomobilleriyle yaşadıkları deneyimleri iyiyle kötüsüyle, beğendikleri ya da beğenmedikleri yanlarını anlatıyorlar.

İlginizi çekebilir; BYD Atto 3 Kullanıcı Deneyimi | Sizin Görüşünüz (Emin Yılmaz)

Gez Gör Şarj Et Sosyal Medya Hesapları;

https://www.youtube.com/@GezGorSarjEt

https://www.instagram.com/gezgorsarjet/

https://www.tiktok.com/@gezgorsarjet

Bu serinin üçüncü konuğu ise Hasan Arbay oluyor. Hasan, ikinci el olarak aldığı BYD Atto 3 aracıyla olan 15.000 KM’lik deneyimlerini siz Hardware Plus takipçileriyle paylaşıyor. Neden elektrikli bir araca geçtiğini, BYD Atto 3’ü neden tercih ettiğini ve diğer önemli hususlara değiniyor.

Peki siz yeni elektrikli BYD Atto 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrikli SUV sınıfında yer alan bu araç sizce nasıl? Hasan’ın deneyimleri ve araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eğer siz de elektrikli bir araç sahibiyseniz ve kendi deneyimlerinizi hem bizimle hem de Hardware Plus takipçileriyle paylaşmak istiyorsanız https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresinde formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.