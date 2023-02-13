Bu hafta deprem gerçeğini tekrardan en acı şekilde yaşadık. Ancak tehlike henüz sona ermiş değil. Bir süredir konuşulan “Büyük Marmara Depremi” tekrardan gündeme geldi.

Prof. Naci Görür yaptığı açıklamasında Büyük Marmara Depreminin çok yakın olduğunu ifade etti. Görür açıklamalarında “İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80’lere çıktı. Maraş depremi gibi eli kulağında” ifadesinde bulundu. Görür açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD’li bir bilim adamı, Türk yer bilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara’da 7’den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62’dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma, yayınlandı. aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62’den yüzde 80’lere çıktı olasılık”. Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarına Maraş’tan daha çok hasar alırız sözlerini de ekledi.

Büyük İstanbul Depremi: 17 Ağustos 1999

Celal Şengör: Tarihi Yarımada Sağlam

Büyük Marmara Depremi konuşulmaya devam ederken Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul’un en sağlam ilçelerini sıraladı. Şengör, “Anadolu Yakası’nın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün güneyi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün güneyine bir şerit çiz sahile paralel. Anadolu Hisarı; Ataşehir, Kartal ve Pendik’in kuzeyi sağlamdır” açıklamasında bulundu.

Şengör Küçükçekmece ve Beylikdüzü’nün olası bir deprem esnasında en çok hasarı alacağını söyledi. Bunun yanı sıra Tarihi Yarımada’nın zemininin yerleşik olduğunu ve deprem esnasında çok hasar almayacağını da belirtti.