Apple’ın iPhone işletim sistemi için planladığı bir sonraki büyük adım olan iOS 27, henüz ufukta çok uzak görünse de söylentiler şimdiden teknoloji kulislerinde dolaşmaya başladı. İlk beta sürümünün Haziran 2026’da düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen güncellemenin, Eylül ayında tüm uyumlu iPhone modelleri için yayınlanması öngörülüyor. Peki, sızıntılara göre iOS 27 kullanıcılarına neler vadediyor?

iOS 27 özellikleri ve performans odaklı yaklaşım

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, bu sürümde geçmişte Mac OS X Snow Leopard ile yaptığına benzer bir strateji izliyor. Şirketin ana odağının sistemin “kalitesi ve altta yatan performansı” olduğu belirtiliyor. Bu durum, Apple’ın kullanıcı deneyimini daha akıcı ve hatasız hale getirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Ancak bu performans odaklı yaklaşım, yeni özelliklerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Apple Intelligence çatısı altında birçok yenilik planlanıyor. İşte iOS 27 özellikleri arasında öne çıkan ve iPhone deneyimini değiştirmesi beklenen 8 önemli yenilik:

Yenilenmiş Siri Tasarımı

Apple’ın sesli asistanı Siri, görsel ve işlevsel olarak büyük bir değişim geçiriyor. iOS 26.4 ile başlaması beklenen kişiselleştirme süreci, iOS 27 ile zirveye ulaşacak. Siri’nin tamamen yeni bir arayüz tasarımına kavuşacağı ve kullanıcılarla daha doğal bir etkileşim kuracağı söyleniyor.

Proaktif Öneriler

Siri’nin yetenekleri sadece tasarımla sınırlı kalmıyor. Yeni güncelleme ile birlikte asistanın, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek proaktif öneriler sunması bekleniyor. Bu özellik sayesinde iPhone’unuz, siz henüz talep etmeden ihtiyacınız olabilecek bilgileri veya eylemleri önünüze getirebilecek.

Geçmiş Sohbetleri Hatırlama

Siri’nin en büyük eksiklerinden biri olan bağlam kopukluğu tarih oluyor. iOS 27 yenilikleri arasında, asistanın geçmiş konuşmaları hatırlama yeteneği dikkat çekiyor. Böylece Siri ile yaptığınız diyaloglar daha akıcı bir hal alacak ve önceki komutlarınıza referans vererek işlemlerinizi tamamlayabileceksiniz.

Yapay Zeka Destekli Takvim

Apple Intelligence özelliklerinin genişlemesiyle birlikte Takvim uygulaması da akıllanıyor. Söylentilere göre takvim, yapay zeka desteğiyle günlük planlamanızı organize etmenize yardımcı olacak, toplantı ve etkinliklerinizi çok daha verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayacak.

Apple Health+ Abonelik Hizmeti

Sağlık odaklı özelliklere verilen önem artıyor. Yeni bir “Apple Health+” abonelik hizmetinin geleceği ve bu hizmetin yapay zeka tabanlı bir sağlık koçunu içereceği iddia ediliyor. Bu koç, kullanıcılara beslenme planları oluşturma ve tıbbi önerilerde bulunma gibi konularda kişiselleştirilmiş destek sunacak.

Google Gemini Entegrasyonu

Apple’ın kendi yapay zeka modellerinin yanı sıra, bazı özellikler için Google ile iş birliğine gideceği konuşuluyor. iOS 27 içerisindeki belirli Apple Intelligence özelliklerinin arka planında Google Gemini teknolojisinin güç vereceği belirtiliyor.

5G Uydu İnternet Bağlantısı

İletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Sistemin, 5G üzerinden uydu internet bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. Ancak bu özelliğin donanım gereksinimleri nedeniyle muhtemelen sadece iPhone 18 Pro modellerine özel olabileceği tahmin ediliyor.

Gelişmiş Uydu Haritaları ve Mesajlaşma

Uydu bağlantısı yetenekleri sadece internetle sınırlı kalmayacak. Apple Haritalar uygulamasının uydu üzerinden veri alabileceği, ayrıca Mesajlar uygulamasının da uydu bağlantısı kullanırken fotoğraf gönderip almaya izin vereceği gelen bilgiler arasında. Bu özellikler, şebekenin çekmediği alanlarda hayat kurtarıcı olabilir. Önümüzdeki aylarda iOS 27 hakkında daha fazla sızıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.

