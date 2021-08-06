Kripto Para
Marvel bu hafta Örümcek Adam NFT ‘lerini çıkaracak!
Çizgi roman devi ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Marvel bu hafta Örümcek Adam NFT ‘lerini başlatacağını duyurdu. Marvel, ilk resmi NFTlerini Örümcek Adam ile yayınlayacak.
Marvel Entertainment ve Orbis Blockchain Technologies Limited, Veve Digital Collectibles ile ortaklık kurdu ve ve ‘Marvel Month’ kutlamasını başlattı. İki şirket, Marvel Süper Kahramanı Örümcek Adam’ı içeren ilk eşsiz token (NFT) varlıklarını çıkarmayı planlıyor.
Bu hafta, Örümcek Adam ve eşsiz token (NFT) hayranları, Marvel’ın Örümcek Adamı’nın beş benzersiz dijital varlığını satın alıp bunlarla etkileşime geçebilecek. Marvel ve Veve, bugün bir duyuru ile 7 Ağustos Cumartesi gününden itibaren beş farklı Örümcek Adam koleksiyonuyla birlikte satın alınabilecek ilk NFTlerin yayınlanacağını bildirdi. Marvel’in ilk resmi NFT koleksiyonun her biri 40 ila 400 dolar arasında satışa çıkacak.
Be a part of @Marvel history! The FIRST APPEARANCE of Spider-Man in premium digital collectible format drops 07 August 8AM PT.
(3/5) #MARVELxVeVe pic.twitter.com/SDLbV8udVi
— VeVe | Digital Collectibles (@veve_official) August 4, 2021
Satışa çıkacak olan NFTlerin kategorize edilmiş ve fiyatlanmış listesi şu şekilde:
- Yaygın – Örümcek Adam – Fiyat: 40 dolar – Miktar: 32.000
- Yaygın olmayan – Örümcek Adam – Fiyat: 50 dolar – Miktar: 16.000
- Nadir – Örümcek Adam – Fiyat:100 dolar – Miktar: 9.000
- Ultra Nadir – Örümcek Adam – Fiyat: 250 dolar – Miktar: 2.500
- Gizli-Nadir – Örümcek Adam – Fiyat: 400 dolar – Miktar: 1.000
Çıkacak olan Örümcek Adam NFTleri VeVe’nin Marvel Entertainment ile NFT ortaklığının yalnızca başlangıcı. İkili, Marvel’ın Wolverine, Iron Man ve Captain America gibi daha fazla süper kahraman tokenının ve dijital çizgi romanlarının geleceğini doğruladı.
Marvel ile VeVe ortaklığının ilk ürünü Örümcek Adam NFT’si olacak ancak VeVe’nin “Marvel Ayı” adını verdiği Ağustos ayı boyunca ek NFTler de piyasaya sürülecek.
VeVe, ağustos ayının ilerleyen günlerinde şirketin Human Torch ve Sub-Mariner’ı tanıtan orijinal 1939 çizgi romanı “Marvel Comics #1” in beş farklı kapağını sunacak. Ayrıca “Marvel Mightys” dijital figürleri şeklinde bir kutu serisi de satışa çıkacak.
Marvel Entertainment başkanı Dan Buckley şu ifadeleri kullandı:
Örümcek Adam, Marvel Evrenindeki en efsanevi süper kahramanlardan biri, bu yüzden Veve ile küresel dijital koleksiyon deneyimimizi başlatmanın daha iyi bir yolu yoktu… Marvel hayranlarına ve koleksiyonerlerine Ağustos ayı boyunca daha da heyecan verici ödüller getirmek için sabırsızlanıyoruz.
2021 yılı ve NFT
Fungible Token piyasası 2021’in ikinci yarısında şiddetli bir popülerlik kazandı. Bu trend, geleneksel müzayede evlerinden multi-milyon dolarlık sanat galerilerine kadar tüm piyasa alanlarını ele geçirdi.
Bugün eğlence devlerinden destek alan NFTler, 2021’in başında fikri mülkiyet iddialarından bağımsız olarak yüksek risk altında piyasaya çıkıyordu.
DC Comics, bu Mart ayında serbest çalışanlara, fikri mülkiyetlerinin tokenize edilmiş versiyonlarını blok zinciri ağlarında satmaya karşı uyarıda bulunan bir mektup gönderdi. Açık mektup, DC Comics’in hukuk işlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jay Kogan’dan serbest çalışanlara verildi. Mektup, DC’nin takas edilemez token pazarına girmeye çalıştığını, ancak yaratıcıların, şirketin izni olmadan DC’nin fikri mülkiyetini NFT’li veya NFT’siz satmalarına izin verilmediğini belirtti.
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Dijital Para
Venezuela, Ekim ayında resmi dijital parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak dijital paralar neler getiriyor?
Hiperenflasyon ile mücadele eden Venezuela’dan önemli bir adım geldi. Venezuela, resmi parası Bolivar’ı dijitalleştirerek enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Aynı zamanda Venezuela Merkez Bankası da aynı hedefle dijital Bolivar’dan altı sıfır atacak.
Venezuela Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre dijital Bolivar, 1 Ekim’de sirkülasyona sokulacak. Şubat ayında Venezula başkanı Nicolas Maduro, dijital paralarını çıkarmaya hazırlandıklarını söylemişti. Venezuela Merkez Bankası tarafından gelen açıklamayla da bu doğrulanmış oldu. Açıklama öncelikle Bankanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı ve ardından Ekonomi ve Finans Bakanlığı tarafından da resmi duyuru yapıldı.
COMUNICADO OFICIAL🔵| A partir del 1° de octubre entra en vigencia el Bolívar Digital
#BCV🇻🇪 https://t.co/635uhVu1sA pic.twitter.com/aErAOUvwHL
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) August 5, 2021
Yerel para birimlerinin dijitalleştirilmesiyle ilgili ciddi bir adım da bu şekilde Venezuela tarafından gerçekleştiriliyor. Birçok ülke bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken bunu gerçekleştirmeye en yakın ülkenin Çin olacağı düşünülüyor. Dijital Yuan ile ilgili pilot programını yürürlüğe sokan Çin’den sonra Venezuela’dan da doğrudan bir adım gelmiş oldu ve bu adım ile planlarını gerçekleştirmeye çoğu ülkeden daha yakın oldukları görülüyor. Dijital paralarını çıkarmak için çalışmalarını sürdüren diğer ülkeler arasında İsveç, Bahamalar, Fransa, Filipinler, Japonya, Türkiye ve İsviçre bulunuyor.
Dijital Bolivar, aslında bir Merkez Bankası Dijital Parası veya ingilizce kısaltmasıyla CBDC. Bitcoin gibi geleneksel kripto paralardan bazı farklılıkları bulunan dijital paralar ülkelerin merkez bankaları tarafından basılan geleneksel fiat paraların bir dijital versiyonu olarak düşünülebilir. Ancak dijital paraların da kripto paralara göre önemli farklılıkları bulunuyor. Her ne kadar dijital paralar, kripto paralardan esinlenilse de temellerinde çoğunlukla kripto paralar gibi bir blok zinciri veya dağıtık hesap defteri teknolojisine sahip değil. Aynı zamanda dijital paralar, Bitcoin gibi henüz çıkmadan belirlenmiş kurallara da sahip değil. Örneğin Bitcoin’in toplam arz miktarı henüz çıkmadan 21 milyon adet olacak şekilde belirlendi. Ancak dijital paralar da tıpkı şu an dünya üzerinde Amerikan Doları, Euro vs. gibi fiat para birimlerinde yaşandığı üzere insanlara sorulmadan merkezi otoriteler tarafından basılarak çoğaltılabilecek ve arz miktarları manipüle edilebilecek. Artan arza bağlı olarak da para birimleri değer kaybederek, günlük hayatında o para birimini kullanan insanları fakirleştirerek o insanlara zarar verecek. Dolayısıyla bunun gibi dijital paraların da kripto paraların yerini tutamayacağı ve kripto paralar gibi özgürlükçü yapılarının olmadığı biliniyor. Dijital paraların da yalnızca kuralları belirlenmiş merkeziyetsiz kripto paraları kendisine bir tehdit olarak gören merkezi otoritelerin, kripto paraların yerini almasını umarak hazırladıkları ve belki de gelecekte kripto paraları ekarte ederek, insanlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak adına yalnızca kendi alternatiflerini seçenek olarak sunacakları kimileri tarafından düşünülüyor. Çin’de yakın bir tarihte Bitcoin ve diğer kripto para madenciliğinin yasaklanarak, Dijital Yuan çalışmalarının hızlandırılmasının da buna bir örnek ve belki de Dünya üzerinde bunun ilk ancak son olmayacak bir örnek oluşturduğu düşünülüyor.
Venezuela’da yaşanan hiperenflasyonun daha iyi anlaşılabilmesi için Bloomberg tarafından hazırlanan Cafe con Leche indeksine göre Venezuela’nın başkenti Karakas’ın doğusundaki bir fırında içilen bir fincan kahvenin güncel fiyatı 7,662,898 Bolivar tutuyor. Bu da 2 doların biraz altında. Dolar bazında bakıldığında fiyat kabul edilebilir gözükse de Venezuela’da çalışan insanlar için asgari ücret 7 milyon Bolivar civarında. Bu miktar da bahsettiğimiz bir fincan kahveyi satın almaya yetmiyor.
Dijital Bolivar çalışması Venezuela’nın ilk dijital parası olmayacak. Daha önce de 2018 yılında Nicolas Maduro, Petro isminde bir dijital para çıkartmıştı ve Venezuela’nın dijital parasından altı sıfır atması, ülkede son 15 yılda yaşanan üçüncü para ayarlaması olacak. 2007 yılında önceki başkan Hugo Chavez paradan üç sıfır atmıştı. Ardından Nicolas Maduro, Petro’yu kullanarak paradan bir beş sıfır daha atmıştı.
Venezuela’da yaşanan önceki olaylar göz önünde bulundurulduğunda kimileri tarafından çıkartılan bu dijital paranın önemli bir etkisinin olmayacağı ve paradan daha fazla sıfırlar atmak için bir bahane olduğu düşünülüyor. Benzer durumlar 2000’li yıllarda yine hiperenflasyonla mücadele veren Zimbabwe tarafından yabancı para birimlerine geçmeden önce üç kez yaşanmıştı.
Venezuela’nın para politikası, ülkede yaşanan hiperenflasyon döngüsünden bir an önce kurtulmak üzerine odaklanmış durumda ve duyurulan bu dijital paranın da bu konuda faydalı olabileceği de düşünülüyor. Bankaya göre bu dijital para, ulusal banka operasyonları için yabancı sistemlerden bağımsızlığı destekleyen, Venezuela’da Venezuelalılar tarafından yapılan, özgür bir sistem olan yeni Finansal Mesajlaşma Değişim Sistemi’nde de kullanılacak. Ülkenin finansal sistemi ABD tarafından yönetilen ekonomik yaptırımlar altında ezilirken bu aynı zamanda 2018 Şubat ayında piyasaya sürülen Petro’nun da hedefiydi. Dolayısıyla Petro’nun da global finansal sistemin etrafından dolanan bir sistem olması bekleniyordu. Ancak son yapılan açıklamada Petro ile ilgili herhangi bir ibare bulunmuyor.
Dijital Bolivar‘ın mekanikleri ile ilgili fazla bir bilgi verilmese de bahsettiğimiz sebeplerden ötürü fiziksel Bolivar ile benzer şekilde kullanılacağı öngörülüyor. Venezuela’da konuyla ilgili hızlı adımlar atılmaya başlandı. Sıfırı atılmış banknotlar basılmaya başlandı. Paranın döviz kurları, yabancı döviz piyasaları tarafından belirlenmeye ve aynı şekilde dalgalanmaya devam edecek ve ülkenin asgari ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla bu durumunda halkın yaşam kalitesi üzerinde herhangi bir iyileşmeye neden olmayacağı bekleniyor…
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Kripto Para
Ethereum’un Londra Hardfork’una saatler kaldı. Bir felaket yaşanabilir mi?
Ethereum’un yeni gelecek olan Londra Hardfork’una yalnızca bir kaç saat kaldı. Kimi Ethereum yatırımcıları bu durumu tehlikeli görürken kimisi ise bir problemin yaşanmayacağını düşünüyor. Ancak yine de görülüyor ki Ethereum son günlerde yaşanan fiyat artışlarıyla kendisini Bitcoin’den ayırmaya başlamış görünüyor. Yatırımcılardan gelen çelişkili düşüncelerin Ethereum fiyatına olumsuz etki oluşturmaması da yatırımcıların çoğunlukla olumlu düşündüğüne yorulabilir. Londra Hardfork‘u 12,965,000. blok ile yürürlüğe girecek ve Türkiye saatiyle 15:40 civarlarında bu bloğa ulaşılması bekleniyor.
Londra Hardfork’u veya çatallanması aslında Ethereum’un temel kod yapısında ağı iyileştirecek şekilde bazı değişikliklerin uygulanması anlamına geliyor. Sürecin sonunda ise yeni bir Ethereum oluşmuş oluyor ve Ethereum kullanan tüm platformların bu değişikliklere adapte olması bekleniyor. Eğer ki eski kod yapısına sahip Ethereum’u geliştirmek isteyenler olursa da o Ethereum da bir “fork” yani “çatal” olarak yoluna devam edebiliyor. Fork sektörde kullanılan bir terim ve benzer kod temeline sahip, ana ağdan ayrılarak çıkartılmış kripto paralar bu şekilde adlandırılıyor. Örneğin Ethereum Classic bir Ethereum fork’u iken Bitcoin Cash ise bir Bitcoin fork’udur. Ethereum Classic, aslında ilk çıkan Ethereum olma özelliğini taşıyor. Ancak zaman içerisinde ağında çok fazla %51 saldırılarının yaşanması sebebiyle terk edilerek bugün kullandığımız Ethereum’a geçildi. Yine de bazı Ethereum geliştiricileri de bugünki Ethereum yerine o Ethereum’u geliştirmeye devam etmek istedi ve sonuçta Ethereum Classic meydana geldi. Bugün hala Ethereum Classic alım satım platformlarında yer alıyor. Ancak hala ağa yapılan %51 saldırı tehditleri giderilebilmiş değil. %51 saldırıları da kısaca Proof of Work mekanizmasına sahip kripto paralarda ağdaki hashrate’in %51’ine sahip olan havuzun ağa saldırabilme yetisi kazanması anlamına geliyor.
Londra Hardfork’uyla beraber aslında beş yeni Ethereum geliştirme teklifi uygulamaya konacak. Bunlardan en çok konuşulanı ise EIP-1559 ismiyle bilinen teklif oldu. Bu teklife göre de Ethereum, ağ işlemleri için ödenen komisyon ücretlerini madencilere vermek yerine yakarak deflasyonist bir etki oluşturacak. EIP-1559 ve Londra Hardfork’unda uygulanacak olan diğer tekliflerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
Ethereum kullanıcıları, aylardır bugünü bekliyor. Ethereum tarafından gelen bu deflasyonist adım ile yakılan komisyon ücretleri Ethereum arzını düşürecek ve bu durumun da Ethereum fiyatında artışa sebep olması bekleniyor. Ancak yapılacak olan bu güncelleme o kadar büyük ki bazılarının düşüncesine göre bu geçişi sorunsuz yapabilmek çok zor. Yine de Ethereum geliştiricileri yaşanabilecek aksiliklere karşı tetikte olacaklar. Dolayısıyla yatırımcılar da bugün Ethereum fiyatını daha yakından takip edecek gibi gözüküyor.
EIP-1559’un deflasyonist etkisinin yanında ödenen komisyon ücretlerinin ağ yoğunluğuna göre çok büyük aralıklarda değişiklik göstermesinin de önüne geçilerek komisyon ücretlerinde bir miktar azalma yaşanması bekleniyor. Ethereum, devasa bir ağa sahip ve akıllı kontratların lideri konumunda. Komisyon ücretlerinin azalması aslında Ethereum ağını kullanan çok sayıda NFT platformlarına ve merkeziyetsiz finans platformlarına büyük bir fayda sağlayacak ve bu sektörlerin gelişmesi için de önemli bir adım olacak.
EIP-1559’un özellikle kısa vadedeki etkisinin tartışılmasında bazı geçerli sebepler mevcut. Öncelikle bu geliştirmeyi koordine eden kişilerin belirttiğine göre “Bu güncelleme hem tüm ağın ekonomisini hem de kullanıcı deneyimini iyileştirecek inanılmaz karmaşık bir değişiklik ve Ethereum ağında şimdiye kadar yapılanların en büyüğü.”
Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz aylarda gerçekleşen çok daha az karmaşık olan Berlin güncellemesi uygulamaya konduktan kısa süre sonra ağda probleme neden olmuş ve ağın sürdürülmesini sağlayan Ethereum node’larının %12’sinin kapanmasına neden olmuştu.
Ağ güncellemesinin koordinasyonuyla ilgilenen ve en önemli Ethereum geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko yaptığı açıklama ile endişe duymadığını belirtti. Kendisi şu cümlelerle duyduğu güveni belirtti:
“Bana bu güncellemenin ne olasılıkta istenildiği gibi çalışacağını sorarsanız, ben istenildiği gibi çalışmama şansının neredeyse olmadığını söylerim. Uygulanacak olan Ethereum Geliştirme Teklifleri (EIP)’lerin hem ekonomik hem teknik denetlemelerini gerçekleştirdik ve geniş kapsamlı testler yaparak hem Ethereum test ağında hem de diğer blok zincirlerinde istenildiği şekilde çalıştığını gözlemledik.”
Tim Beiko’nun da bahsettiği test ağları bu gibi durumlarda hayati bir öneme sahip oluyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda geliştiriciler, geçersiz bir işlemin bir şekilde bloklara girdiğini fark etmiş ve test ağı sayesinde sorun ana ağa ulaşmadan çözülmüş oldu.
🇬🇧⛏ London Mining Misconceptions Thread ⛏🇬🇧
Over the past day or so, I've received a bunch of questions/seen concerns about London activating for miners, so hoping to clear a few things out here 😁
— Tim Beiko | timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) August 4, 2021
Tim Beiko bir sorun yaşanmayacağına oldukça güvense de sektördeki önemli isimlerden bunun aksi yönde açıklamalar gelebiliyor. Ancak genel olarak çoğunluk Ethereum’un çökmesine sebep olacak çok büyük bir problemin yaşanacağını düşünmüyor, çözülebilecek küçük problemlerin geçiş süresinde yaşanabileceğini düşünüyorlar. Önümüzdeki günler ve hatta artık saatler Ethereum için kritik gözüküyor. Sorunsuz bir geçiş işlemi Ethereum için oldukça olumlu olacağı düşünülüyor. Biz de bu geçiş işlemini takip edecek ve yaşanacak gelişmeleri sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
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