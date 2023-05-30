Hindistan’ın yerel bir akıllı telefon şirketi olan Lava Mobile, AGNI 2 modeliyle dünyada büyük ilgi topladı. Sunduğu teknik özellikleri çarpıcı bir fiyatla tüketicilerle buluşturacak olan marka, ileriki dönemde kaliteyi daha üst seviyeye taşımak istiyor.

Lava AGNI 2 modeli ise 6.78 inç AMOLED, 1 milyar renk gösteren, 120Hz ekran tazeleme oran sunan, HDR10+ desteği ile orta üst segmente hitap eden bir ekrana sahip. Bunula da kalmıyor, içerisinde MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi, 8GB RAM ve 256 GB depolamasıyla dikkat çekiyor. Yazılım ve işletim sistemi olarak Android 13 ile güncel yazılımı desteklerken stok Google arayüzünü kullanıyor. Ayrıca Lava markası bu telefon için en az Android 15 güncellemesi alacağının sözünü vermiş.

50MP ana kamerası, 8MP geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüğe sahip makro ve derinlik algılayıcı kamerası bulunan telefon ön tarafta 16MP öz çekim kamerasına sahip. Arka tarafta 4K 30 fps videolar çekebilen telefon, batarya tarafında da dikkat çekici özelliklere sahip. 4700 mAh bataryasından gücünü alan Lava AGNI 2, 66W hızlı şarj ile 15 dakikada %50, 46 dakikada ise tam dolum sağlayabiliyor.

22.000 Hindistan Rupisi fiyatla tüketicilerle buluşan telefon yaklaşık olarak 266 dolar, Türk Lirası olarak da 5400 TL’ye satın alınabiliyor. Bu özellikleri çok düşük fiyata sunması Hindistan’daki diğer markaların dikkatini çekmiş gibi duruyor.

Peki siz Lava AGNI 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde satılacak olsa ilgi görür müydü? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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