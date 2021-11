Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 1-5 Kasım

Kasım ayıyla birlikte oyun dünyasında hareketlenmeler artıyor. Ayrıca ayın ilk gününün Pazartesi gününe denk gelmesi de her zaman hoşuma gitmiştir. İşte ay dediğin böyle olur. Oyun dünyası için de güzel bir ay. Bu haftadan itibaren önemli oyunlar gelmeye devam edecek. Oyunlar açısından hiç de fena geçmeyen bir Ekim ayından muhtemelen daha da güzel geçecek bir ayın içerisine girmiş bulunuyoruz.

Bu hafta yeni Just Dance oyunu Just Dance 2022 bütün platformlarda yayınlanacak. Ayrıca senelerdir her oyunuyla satış rekorları kıran Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard, Cuma günü çıkış yapacak. Bu oyunlarla birlikte yeni nesil dodgeball oyunu bu hafta çıkan oyunlar arasında yerini alıyor. Yeni Fast & Furious oyunu ve World War Z de Nintendo Switch platformuna geliyor. Bu oyunların haricinde de Prison Simulator gibi hapishanedeki bir gardiyanı oynadığınız ilgi çekici oyunlar bulabileceğinizden eminim. Bu haftanın oyunlarına mutlaka göz atın.

İşte Kasım ayının ilk haftasında çıkış yapacak tüm oyunlar:

Pazartesi, Kasım 1

The Legend of Tianding | Switch, PC

Ekstase | Switch

QB Planets | Switch

Dogs Organized Neatly | PC

Salı, Kasım 2

Conway: Disappearance at Dahlia View | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Cupid Parasite | Switch

Tunche | Xbox One, Switch, PC

First Class Trouble | PS5, PS4

Knockout City | PS5, Xbox Series X/S

World War Z | Switch

Galaxy Shooter | Switch

Unpacking | Switch, PC

To The Rescue | PC

Giants Uprising | PC

Usurper: Soulbound | PC

Çarşamba, Kasım 3

The Solitaire Conspiracy | Xbox Series X/S, Xbox One

Bloodshore | Switch

Time Loader | PC

Perşembe, Kasım 4

Demon Turf | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, Mac

Where Cards Fall | Switch, PC, Mac

A Boy and His Blob | Switch

Just Dance 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Prison Simulator | PC

One Last Memory | Switch

Pretty Girls Panic! PLUS | Switch

Bloody Rally Show | Switch

Magic Potion Millionaire | Switch

Skeletal Avenger | Switch

Lone McLonegan : A Western Adventure | Switch

Super Sami Roll | Switch

Captian Backwater | Switch

Starsand | PC

Recipe for Disaster | PC

Cuma, Kasım 5