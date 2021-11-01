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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 1-5 Kasım
Kasım ayıyla birlikte oyun dünyasında hareketlenmeler artıyor. Ayrıca ayın ilk gününün Pazartesi gününe denk gelmesi de her zaman hoşuma gitmiştir. İşte ay dediğin böyle olur. Oyun dünyası için de güzel bir ay. Bu haftadan itibaren önemli oyunlar gelmeye devam edecek. Oyunlar açısından hiç de fena geçmeyen bir Ekim ayından muhtemelen daha da güzel geçecek bir ayın içerisine girmiş bulunuyoruz.
Bu hafta yeni Just Dance oyunu Just Dance 2022 bütün platformlarda yayınlanacak. Ayrıca senelerdir her oyunuyla satış rekorları kıran Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard, Cuma günü çıkış yapacak. Bu oyunlarla birlikte yeni nesil dodgeball oyunu bu hafta çıkan oyunlar arasında yerini alıyor. Yeni Fast & Furious oyunu ve World War Z de Nintendo Switch platformuna geliyor. Bu oyunların haricinde de Prison Simulator gibi hapishanedeki bir gardiyanı oynadığınız ilgi çekici oyunlar bulabileceğinizden eminim. Bu haftanın oyunlarına mutlaka göz atın.
İşte Kasım ayının ilk haftasında çıkış yapacak tüm oyunlar:
Pazartesi, Kasım 1
- The Legend of Tianding | Switch, PC
- Ekstase | Switch
- QB Planets | Switch
- Dogs Organized Neatly | PC
Salı, Kasım 2
- Conway: Disappearance at Dahlia View | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
- Cupid Parasite | Switch
- Tunche | Xbox One, Switch, PC
- First Class Trouble | PS5, PS4
- Knockout City | PS5, Xbox Series X/S
- World War Z | Switch
- Galaxy Shooter | Switch
- Unpacking | Switch, PC
- To The Rescue | PC
- Giants Uprising | PC
- Usurper: Soulbound | PC
Çarşamba, Kasım 3
- The Solitaire Conspiracy | Xbox Series X/S, Xbox One
- Bloodshore | Switch
- Time Loader | PC
Perşembe, Kasım 4
- Demon Turf | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, Mac
- Where Cards Fall | Switch, PC, Mac
- A Boy and His Blob | Switch
- Just Dance 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- Prison Simulator | PC
- One Last Memory | Switch
- Pretty Girls Panic! PLUS | Switch
- Bloody Rally Show | Switch
- Magic Potion Millionaire | Switch
- Skeletal Avenger | Switch
- Lone McLonegan : A Western Adventure | Switch
- Super Sami Roll | Switch
- Captian Backwater | Switch
- Starsand | PC
- Recipe for Disaster | PC
Cuma, Kasım 5
- Call of Duty: Vanguard | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Mobile Suit Gundam: Battle Operation – Code Fairy | PS5, PS4
- Air Stunt Racing | Switch
- The Gardener and the Wild Vines | Switch
- The Prince of Landis | Switch
- Fast & Furious: Spy Racers – Rise of SH1FT3R | Switch
- Enodya | Switch
- Stilstand | Switch
- Circa Infinity | Switch
- Pixel Heroes: Mega Byte & Magic | Switch
- Destructivator SE | Switch
- Om Nom: Run | Switch
- Emergency Driver Simulator | Switch
- Let’s Build A Zoo | PC
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