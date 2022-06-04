Mobil güvenlik konusunda uzmanlaşmış özel bir şirket olan Zimperium tarafından yapılan yeni bir araştırma, Android’de en yaygın 10 kötü amaçlı yazılımı listeledi.

Virüsler, Google Play Store’da bulunan oyunların veya üretkenlik araçlarının kodunda gizlenerek kullanıcıları hedefliyor. Kötü amaçlı yazılımların, kullanıcıları kandırmak için Google’ın güvenlik önlemlerini atlaması nadir görülen bir durum değildir. Google’ın kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sistemi olan Play Protect‘in genellikle etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. AV-TEST antivirüs test laboratuvarına göre, casus yazılımların yalnızca %31’ini algılıyor.

639 Android uygulaması hedefleniyor

Zimperium’a göre virüsler, Android telefonlardaki 639 popüler finansal uygulamadan veri almayı hedefliyor. Bir bankacılık uygulaması, bir yatırım uygulaması veya hatta kripto para birimlerini saklamaya yönelik bir cüzdan olabilir.

Ayrıca bkz: Samsung LCD Üretimini Durduruyor! | Peki Sebebi Ne?

Zimperium, Truva atları tarafından hedeflenen ilk 3 mobil finansal uygulama, mobil ödemelere ve kripto para birimi ve altın gibi alternatif varlıklara yatırım yapmaya odaklanıyor. Bu üç uygulama dünya çapında 200.000.000’den fazla indirmeyi temsil ediyor,” diye belirtti.

Araştırmacılara göre en çok hedeflenen uygulama İspanya’da çok yaygın bir bankacılık uygulaması BBVA oldu. Amerika Birleşik Devletleri, bilgisayar korsanlarının hedefinde 121 uygulama ile en çok hedef alınan ülkeler listesinin başında geliyor. İngiltere 55 uygulama ile ikinci, İtalya 43 uygulama ile, Türkiye 34 uygulama ile, Avustralya 33 uygulama ile ve Fransa 3 uygulama ile ikinci sırada yer alıyor.

En yaygın 10 Android kötü amaçlı yazılımının listesi

Araştırmaya göre, dünyadaki en yaygın kötü amaçlı yazılım Teabot’ olarak belirtildi. Anasta olarak da bilinen TeaBot, kurbanlarının banka hesabını yağmalayabilen bir kötü amaçlı yazılımdır. Mayıs 2021’de keşfedilen bu sistem, siber suçluların çifte kimlik doğrulamasını geçmesine ve bankanıza bağlanmasına yardımcı olmak için kurbanların kısa mesajlarını çalıyor. Yukarıda listelenen uygulamaların 410’unu kesmek için tasarlanmıştır. Zimperium tarafından işaret edilen 10 kötü amaçlı yazılımın listesi:

BianLian

Cabassous

Coper

EventBot

Exobot

FluBot

Medusa

Sharkbot

Teabot

Xenomorph

Zimperium tarafından yayınlanan listede birçok tanınmış isim yer alıyor. Dark web platformlarında yaygın olarak yeniden satılan kötü amaçlı yazılım, bankanızın web sayfasını veya ödeme arayüzünü ziyaret ettiğiniz durumlar dışında herhangi bir etkinlik oluşturmaz. Oturum açma bilgileriniz, kredi kartı kodlarınız ve diğer hassas bilgileriniz daha sonra bilgisayar korsanlarına ait sunuculara gönderilir.