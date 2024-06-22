Ünlü kripto para borsası BtcTurk, bir siber saldırının hedefi oldu. Bu olayla ilgili açıklama, BtcTurk mobil uygulaması üzerinden paylaşıldı. 22 Haziran’da gerçekleşen siber saldırı, platformda kontrol dışı para çekimlerine yol açtı.

Saldırının, 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmını etkilediği açıklandı. Ancak, saldırının büyüklüğü veya ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

BtcTurk siber saldırı hakkında ne diyor?

BtcTurk’ün ilk açıklaması şu şekilde: “Ekiplerimiz, 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzda kontrol dışı çekimlerin yaşanmasına neden olan bir siber saldırıyı tespit etmiştir. Bu siber saldırı sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmını etkilemiş olup, varlıkların büyük çoğunluğunun tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.”

Açıklamada ayrıca BtcTurk’ün finansal gücünün bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üstünde olduğu ve kullanıcı varlıklarının bu kayıplardan etkilenmeyeceği belirtildi. Ekiplerin konuyla ilgili detaylı araştırmalar yürüttüğü ve resmi makamlarla iletişime geçildiği ifade edildi. Tedbir olarak kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumda ve çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar kullanıma açılacak.

BtcTurk, kullanıcılarına süreç boyunca gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek, gelişmelerin düzenli olarak paylaşılacağını duyurdu. BtcTurk siber saldırı olayı, platformun güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlginizi çekebilir: HUAWEI FreeBuds 6i İncelme | 3000 TL’ye neler sunuyor?

Bu durum, kripto para borsalarının güvenliği ve kullanıcı varlıklarının korunması açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. BtcTurk siber saldırı olayında etkilenen tutarların ne kadar olduğu henüz bilinmemekle birlikte, şirketin hızlı müdahalesi ve alınan önlemler kullanıcıların güvenliğini ön planda tuttuğunu gösteriyor. BtcTurk siber saldırı konusunda araştırmalarını sürdürerek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atmaya devam ediyor.