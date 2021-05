BSC ağına bir saldırı daha! Belt Finance hacklendi!

BSC (Binance Smart Chain) ağındaki projeler son zamanlarda hackerlerin hedefinde. Geçtiğimiz günlerde BurgerSwap’in kredi saldırısına uğradığını bildirmiştik. BSC ağındaki son flash loan saldırısı ise Belt Finance üzerinde gerçekleşti. Belt Finance hacklendi ve siber saldırıya uğrayan en son BSC DeFi protokolü oldu.

Binance Smart Chain tabanlı projelere yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. BSC DeFi projesi olan Belt Finance hacklendi. Yaşanan saldırı sonucunda toplam kaybın yalnızca 8 işlemde BUSD cinsinden 6,3 milyon dolar olduğu bildirildi. DeFi saldırılarını inceleyen Rekt Blog, saldırının protokolün teminatlarının değerinin hesaplandığı kasalardaki bir hata sonucu gerçekleştiğini açıkladı. 6,3 milyon doların direkt olarak saldırganın eline geçtiği ifade edildi.

Belt Finance, Pancake Swap’teki en büyük IFO projelerinden biri olarak görülüyor. Çok hızlı şekilde gelişen Belt Finance’ın şu an yalnızca 48 saat içerisinde 700 milyon dolarlık TVL’ye ulaştığı görülüyor.

Saldırının ardından BeltFinance ekibi Twitter üzerinden tüm kullanıcılara duyuruda bulundu:

Binance Smart Chain cephesinden de konuya yönelik açıklama yapıldı. Hackerların BSC’i hedef aldıkları belirtilirken, tüm dAppler için hızlı eylem çağrısında bulunuldu.

There are >8 #flashloan hacks recently, we believe, an well organized hackers are targeting #BSC now. It is very challenging time for the BSC communty. We are calling for the actions for all the #dapps:

— Binance Smart Chain (@BinanceChain) May 30, 2021