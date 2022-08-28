Tanıtımı yaklaşmakta olan Bose QuietComfort Earbuds II TWS kulaklığın resmi görselleri ve temel özellikleri sızdırıldı. Kablosuz kulaklık konusunda zirvelere oynayan Bose QuietComfort Earbuds’ın halefi olacak cihaz için beklentiler gün geçtikçe artıyordu. Ünlü teknoloji yazarı Roland Quandt, henüz piyasaya sürülmemiş ürünün güncellenmiş tasarımını ve önemli ayrıntılarını takipçileri ile paylaştı. Yazar, ayrıntıları WinFuture aracılığıyla sağladı ve yeni gelecek kulaklığın Bose şirketi tarafından premium ürün sıfatıyla piyasaya süreceğini belirtti.

Bose QuietComfort Earbuds II’nin Bilinen Tüm Özellikleri

QuietComfort Earbuds II’nin sızdırılan resmi görselleri, modelin siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte geleceğini gösteriyor. Earbuds II, öncekinden daha kompakt ve sade bir görünüme sahip olacak. Yeni modelde estetik çekicilik ve tasarıma önem veren firma, bu modelinde de Aktif Gürültü Önleyici (ANC) teknolojisini kullanacak. Tek bir şarj ile 6 saate kadar dayanabilen kulaklıkların ANC ile ne kadar kullanım sunduğu hala merak konusu. Bununla beraber yeni cihaz için şarj kutusunun pil gücü hakkında da belirsizlik hakim.

QuietComfort Earbuds II, şarj kutusunda bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Taşıma kutusunun modern menteşeli ve manyetik özellikli olduğu düşünülüyor. Cihazın ve kutu içeriğinin resmi olarak görüntülenmesi ürünün yakında tanıtılacağına bir işaret. Önceki model ülkemizde 4500 Türk lirası gibi bir fiyat ile satışa çıkmıştı. Yeni modelin de bundan az bir etiket değerine sahip olmayacağı aşikar. Söylentiler TWS kulaklığın 300 dolar gibi bir değerde raflarda yerini alacağını söylüyor. İlerleyen zamanlara çıkacak haberler bu belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

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