İnceleme
Bol tuşlu oyuncu faresi HyperX Pulsefire Raid RGB inceleme
HyperX Pulsefire Raid RGB inceleme videomuzda, şirketin yeni oyuncu faresini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
HyperX Pulsefire Raid RGB özellikleri
Boyut olarak bize ideal ölçülerde gelen modelin hem sol hem de sağ tarafında yumuşak bir doku kullanılmış. Toplamda 11 adet programlanabilir tuş yer alan farede, bu tuşların büyük bir çoğunluğu sol tarafta kümelenmiş. Bu noktada sol tarafta yer alan dört makro tuşuna erişim kolay olsa da, uzak kenardaki diğer makro tuşuna erişmek biraz sorun olabiliyor. HyperX logosunda ve tekerleğin çevresinde RGB aydınlatma bulunuyor.
HyperX‘in destekli N Genuity yazılımı üzerinden RGB aydınlatmanın kontrolü sizde. Burada yer alan beş farklı efekti kullanabiliyor ya da rengi dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca aynı yazılımı, makro tuş atamaları için de kullanabiliyoruz. Donanım özelliklerinden bahsedecek olursak modelde Minimum 200 DPI – Max 16.000 DPI tarama hızına çıkabilen Pixart PMW3389 sensör kullanılıyor. Ayrıca sağ ve sol tarafta 20 milyon tıklamaya dayanıklı Omron anahtarlar olması önemli.
Donanım
Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Bu videomuzda fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken ROG Strix Radeon RX 5500 XT ve 5600 XT modellerine göz atıyoruz.
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ROG Strix Radeon RX 5500 XT Edition ve ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC Edition versiyonları üzerinden yaptığımız değerlendirmemiz bu videoda.
ROG Strix Radeon RX 5600 XT Bios güncellemesi nasıl yapılır?
- Buradaki adresten “Sürüm 1” olarak geçen ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING VRAM OC TOOL dosyasını indirin.
- İndirilen RAR dosyasından çıkan EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- İşlem tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın.
Aksesuar
43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A71 inceleme – Tüm artı ve eksi yönleri!
Samsung Galaxy A71 inceleme videomuzda, son dönemin popüler orta düzey akıllı telefonunu değerlendirdik. Cihaz bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı?
Samsung Galaxy A71 inceleme
İlk olarak fiyattan başlayacak olursak tabii ki satın alacağınız yere göre farklı fiyatlandırmalar mevcut. Biz telefonu 3100 TL’ye satın aldık ancak internette 3260 TL’den 3700 TL’ye kadar değişiyor. Siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip telefonda, yan çerçeveler ve arka yüzey plastik. Ön taraftan baktığınızda Note 10’a ve A51’e benzeyen tam ortada kamera deliğinin yer aldığını görüyoruz. Telefond ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Parmak izi sensörünün çok kararlı olmadığını, ara ara tanımama problemi yaptığını belirtelim. Tasarım konusunda son olarak cihazda çift SIM desteğinin, microSD kart ile birlikte kullanılabildiğini de söyleyelim.
6.7 inç Super AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelen cihaz Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Always On yani Her zaman açık ekran özelliği S Amoled panel sayesinde mevcut ve ayarlar bölümünden özelleştirilebiliyor. Ayrıca ekranda renk modu, mavi ışık filtresi ve karanlık mod gibi seçenekler de mevcut. Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A71 modelinde 8 GB RAM + 128 GB depolama bulunuyor. Depolamanın UFS 2.1 olduğunu belirtelim.
Telefonun belki de selefine göre en büyük avantajı yeni kamerasında. Zira 64 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Orta düzeye göre 64 MP’lik ana kameranın hem gündüz hem de gece çekim performansı hayli başarılı. Ancak iş videoya geldiğinde, ne yazık ki çok tatminkar sonuçlar alamıyorsunuz. Son olarak 4500 mAh pil ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip telefon, 2 güne varan bir kullanım sunuyor diyebiliriz.