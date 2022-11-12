Değişen dünyada otomobillerimizde değişiyor. BMW’nin meşhur SUV’si BMW X1’i bilmeyeniniz yoktur. Bu değişimin en büyük örneklerinden birisi BMW X1 oldu. BMW, çok sevilen bu modelinin elektrikli versiyonunu Almanya’da bulunan Regensburg fabrikasında üretmeye başladı.

Ancak ilginç bir durum var. BMW iX1 için kullanılan yüksek voltajlı pil Regensburg fabrikasında monte ediliyor. İlginç olan ise bu pilin hücrelerinin başka bir fabrikadan gelmesi.

Regensburg fabrikası Nisan 2021 tarihinde bu pilleri boyamaya başladı. Sebebi de termal iletkenliği ve sağlamlığı iyileştirmek. İşlemi özetleyecek olursak, hücrelerin alüminyum muhafazasının kalın vernikle kaplandığı bir işlemdir.

BMW iX1, boyama ve araç montajına ilişkin AI optimizasyonlarıyla desteklenen BMW iFactory ilkesi ile üretiliyor. Amacı, görüntü tanıma algoritmalarını kullanarak kalite kontrol aşamasında çalışanlara yardımcı olarak üretim verimliliğini artırmaktır.

Şu an itibariyle BMW iX1’in ne zaman sokaklara çıkacağını bilmiyoruz, ancak seri üretim başladığı için çok uzun süreceği düşünülmüyor. Siz BMW iX1 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.