BMW bir süre önce yeni elektrikli otomobillerini tanıtmıştı. Tarihe i serisi olarak geçen bu otomobillerden i70’in performans modeli piyasaya sürüldü. Detaylara göz atalım.

BMW, bu otomobilini BMW i7 M70 xDrive ismi ile piyasaya sürdü. Otomobil 5.39 metre uzunluğunda ve ağırlığı da 3 tonun üzerinde. Ancak bu heybetine rağmen 100 km/sa hıza sadece 3,7 saniyede çıkmayı başarıyor. Bu performansıyla birlikte BMW i7 M70 xDrive resmi olarak en hızlı elektrikli BMW oldu.

Elektrikli otomobiller halen yeni yeni hayatımıza giriyorlar. Ancak bu BMW için bir engel değil. Firma BMW i70 otomobilinin performans sürümü olan M70’de beşinci nesil eDrive kullanıyor. Bunun Türkçe meali ise otomobilin elektrik motorunun BMW’nin 5. nesil elektrik motoru olduğu. Yani BMW bir süredir elektrik motoru üzerinde çalışıyor.

Otomobilin süper hızlı olduğundan bahsettik. Ancak bu yalnızca daha hızlı bir araba değil; daha hızlı şarj, daha uzun menzil ve daha fazla alan.

Yeni BMW M70, iki elektrik motoru ile birlikte geliyor. Bu elektrik motorlarından birisi arka aksa güç verirken diğeri ise ön aksa güç veriyor.

Rakamlar ise dudak uçuklatıcı cinsten. Arka aksa güç veren elektrik motoru 360 kW (489 HP) güç üretirken ön aksa güç veren elektrik motoru 190 kW (258 HP) güç üretiyor. Bu motorlar birlikte 468 kW (660 HP) güç üretirken 1015 Nm tork üretiyor.

Bu motor için iyi bir şasi ve iyi bir süspansiyon lazım. Alman otomotiv devi bunu da çözmüş. BMW’ye göre M ayarlı süspansiyon olağanüstü sportif yol tutuşu sağlıyor. Uyarlanabilir iki dingilli havalı süspansiyon, i7 M70’te standart ve elektronik olarak kontrol edilen amortisörlerle birlikte geliyor.

Otomobil kaputun altında bir M70 olsa da kabine geldiğimiz zaman halen bir i7. Otomobil otomatik olarak kontrol edilen kapılara sahip. Bu kapılar BMW Digital Key Plus ve My BMW uygulaması ile birlikte kullanılabiliyor.

Bunların haricinde sinema Ekranı, Bowers & Wilkins surround ses sistemi gibi premium özellikler de bu otomobilde mevcut.