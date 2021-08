Blizzard’a ilkinin ardından ikinci bir dava daha açıldı!

Ubisoft, yıllardır popülerliğini kaybetmeyen oyunu Far Cry 5‘i ücretsiz sunacak. Far Cry 5 bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz oynanabilecek.

Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi yıllardır poplülerliğini kaybetmedi. İlk günden bu yana oyuncuların ilgisini kazanan Far Cry serisi, beş numaralı versiyonunu 2018 yılında karşımıza çıkardı. Dört yıllık bekleyişin ardından 2018 yılında Far Cry 5‘i piyasaya süren Ubisoft beğenileri de toplamıştı. Şimdi ise oyuna herkesin erişebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.

Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Far Cry 5‘in bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz hale geleceğini açıkladı. Oyunu kısa bir süre ücretsiz hale getiren Ubisoft, oyuncuların tamamının oyunu deneyimlemesine olanak sağlayacak. Ancak daha sonra oyun tekrardan kütüphanenizden silinecek ve satın alınabilir hale gelecek. Tabi oyunu beğenenler için sadece bu haftasonuna özel indirimler de olacak. Gelin haberin detaylarına bakalım.

Far Cry 5 Tüm Platformlarda Ücretsiz!

Ubisoft başlattığı kampanya ile 5 Ağustos 2021 (17:00 UTC) ve 9 Ağustos 2021 (20:00 UTC) tarihleri arasında Far Cry 5‘i ücretsiz olarak oynanabilir hale getirecek. Bu süre zarfında Far Cry 5 PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında ücretsiz olarak sunulacak. Konsol platformlarında oyunu oynamak isteyen kullanıcılar gerekli mağazalardan oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler. PC platformundan oyuna erişmek isteyenler ise ya Epic Games‘i ya da Ubisoft Store‘u kullanacak. Tabi oyunu indirmeden sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol etmeniz gerek. Biz sizler için aşağıya oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini bıraktık.

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i5 2400, AMD FX6300 ya da daha üstü

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX670, AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM) ya da daha üstü

RAM : 8GB

Depolama : 30GB

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i7 3770, AMD FX-8350 ya da daha üstü

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM) ya da daha üstü

RAM : 8GB

Depolama : 30GB

Ubisoft’tan haftasonuna özel Far Cry 5 indirimi!

Başta da söylediğimiz gibi Ubisoft bu deneme ile oyunu beğenenlere özel bir indirim de yapacak. Far Cry 5‘i ücretsiz deneyimleyip beğenenler için gerçekten ciddi indirimler mevcut. Ubisoft PlayStation Store‘da Far Cry 5‘in standart sürümünü 19 Ağustos 2021 tarihine kadar %82 indirim ile 102TL‘ye satacak. Oyunun Gold Edition sürümünü ise %75 indirim ile 240TL‘ye satacak. Ubisoft‘un kendi mağazasında ise oyunun standart sürümü %80 indirim ile 53.80TL‘ye satılacak. Gold Edition ise 81TL fiyat etiketine sahip olacak.

Ubisoft tarafından gerçekleştirilen bu kampanya birçok oyuncuyu Far Cry 5 oynatacak gibi duruyor. Haftasonuna özel yaklaşık dört gün sürecek olan bu kampanya Far Cry 5’i ücretsiz deneyimlemeniz için gerçekten yeterli bir fırsat. Özellikle oyunu satın almayı düşünenler hem deneyimleyip hem de çok özel fiyatlara oyunu edinebilecekler. Eğer oyunu almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın deriz.