Oyun
Blizzard’a ilkinin ardından ikinci bir dava daha açıldı!
Activision Blizzard’a bir darbe de yatırımcılardan geldi. 3 Ağustos tarihinde ABD Merkez Kaliforniya Yerel Mahkemesi’nde açılan toplu davaya Activision Blizzard’ın şirket içerisinde yer alan cinsel taciz ve ayrımcılık problemlerini kasıtlı şekilde görmezden gelmesiyle şirket hisselerini suni olarak şişirmesi yatırımcılar tarafından sebep olarak gösterildi. Kısaca yatırımcılar eğer böyle olaylar yaşandığını bilseydik şirket hisselerinize yatırım yapmazdık diyorlar.
Activision Blizzard’a iş yerinde seneler boyunca büyüyen ve kadın çalışanlara karşı gelişen cinsel taciz ve ayrımcılık kültürü sebebiyle açılan ilk davadan sonra şirket hisse fiyatları kararlı bir şekilde düşmeye başlamıştı. Yakın bir tarihte şirket tarafından gerçekleşen 2. Çeyrek finansal gelir toplantısında yatırımcılar, anlaşılabilir şekilde yatırım yaptıkları şirketin durumuyla ilgili yaşadıkları endişeleri dile getirmişlerdi. Bu durum da Los Angeles’ta bulunan bir avukatlık şirketinin bazı yatırımcılar adına Blizzard’a karşı toplu dava açmasına sebep oldu. İlk davanın açılmasına sebep olan şirket içerisinde gelişen taciz ve istismar olaylarına ait atılan iddialar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Dava, 4 Ağustos 2016 ile 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Activision Blizzard hisselerine alım satım işlemi gerçekleştirmiş herkesi kapsıyor ve sanıkların toplu dava süresince yanıltıcı ve yanlış açıklamalar yaparak federal güvenlik yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yatırımcıların zararlarının tanzimi istendi. Davada sanık olarak Activision Blizzard kurumsal kimliğinin yanında yanlış bilgileri ortaya attığı iddia edilen CEO Bobby Kotick, CFO Dennis Durkin ve eski CFO Spencer Neumann gibi şirketin üst seviye yöneticilerinin de ismi yer aldı.
Davanın açılmasında Activision Blizzard’ın yıllık SOX sertifikasyonuna sahip olmasının etkisi oldu. SOX veya uzun adıyla 2002’de yürürlüğe giren Sarbane-Oxley Yasası, halka açık şirketlerin hatalı veya hileli eylemlerinden toplumun korunması için çıkartılmış bir yasa. Her yıl şirketler SOX sertifikalarını yenilemek zorundadır ve bu sertifikalarda şirket üst yöneticileri, herhangi bir potansiyel yasal problemi, soruşturmayı, denetlemeyi veya işin değerinin belirlenmesini etkileyecek herhangi bir durumu bildirerek imzalarını atarlar.
Şirketin 2016 yılında altında CEO Bobby Kotick ve CFO Dennis Durkin’in imzası bulunan SOX sertifikasyon metni şu şekildedir:
“Rutin iddiaların, davaların, soruşturmaların, denetlemelerin ve fikri mülkiyet hakları, sözleşmeden doğan talepler, çalışma ve istihdam konuları, mevzuata dayalı konular, vergi konuları, talep edilmemiş mülkiyet meseleleri, uyumluluk meseleleri ve tahsilat meseleleri dahil olmak üzere işlerin doğal akışından doğan diğer tüm işlemlerin tarafıyız. Yönetimin düşüncesine göre, hukuk müşavirine de danıştıktan sonra konu olan rutin iddialar ve davalar önemsizdir ve bunların işimize, finansal durumumuza, operasyonlarımızın sonuçlarına veya likiditemize olumsuz bir etkiye sebep olmasını beklemiyoruz.”
Toplu davada ortaya atılan iddiaya göre Activision Blizzard ve yöneticileri, SOX sertifikalarının yapıldığı bu süreçlerde şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve ayrımcılık kültüründen haberdardılar ve bunları bildirmediler. İfadede yer alan özellikle son cümle yanlış yazılmış ve 2016 yılından beri değiştirilmeden kalmış ve hatta yakınlarda bu ifadeler Activision Blizzard’ın 2020 mali yıl sonu raporunda da yer almış. Son haftalarda yaşanan olayların da kanıtladığı üzere, süreçleri devam eden iddialar ve soruşturmalar Activision Blizzard’ın işleri üzerinde maddi açıdan olumsuz bir etki yaratacak.
Geçen haftalardan beri süren süreçler boyunca bir çok olay meydana gelmiş ve son olarak şirket başkanı J. Allen Brack ile İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk görevinden ayrılmıştı. Sponsorlar da Blizzard oyunlarına olan desteği çekmeye ve gözden geçirmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Yaşanan tüm süreçler ve istifalar ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki haberlerimizi incelemenizi tavsiye ederiz.
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Davayı açan hukuk şirketinin elinde oldukça sağlam bir dava var gibi gözüküyor. Aynı şirket aynı zamanda Cyberpunk 2077 oyununun yayımlanmasından sonra yaşanan felaketlerin ardından CD Projekt Red firmasına da yatırımcılar adına toplu dava açmıştı. Blizzard’ın içerisinden geçtiği bu süreçler yakın bir zamanda bitecek gibi durmuyor. Biz de konu ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.
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Oyun
Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Battlefield serisinin en iyi oyunu olmaya gelen Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Battlefield 2042 sistem gereksinimleri.
Yıllardır savaş oyunları kategorisinde önemli bir yer tutan Battlefield serisi tüm oyunları ile oyuncuları memnun etmeyi başardı. 2021 yılında ise yeni bir oyun ile piyasaya damgasını vurmayı planlayan Battlefield geliştiricileri, oyuncuları heyecanlandıran Battlefield 2042‘ye hazırlanıyor.
Battlefield tarihinin en büyük oyunlarından birisi olacak olan Battlefield 2042, 2021 yılında EA ve DICE imzası ile yayınlanacak. Bütün oyuncuları heyecanlandıran oyunun Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Ancak bu bekleyiş kadar heyecanlı bir başka bekleyiş ise oyunun sistem gereksinimleri. Oyuncular yeni oyunların çıkmasına ne kadar heyecanlansa da oyunun sistem gereksinimleri bütün hevesi kaçırabiliyor.
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Bugün gelen bilgiler Battlefield 2042‘nin sistem gereksinimleri hakkında. Uzun süredir merak edilen bir konu olan sistem gereksinimleri, artık resmi olarak açıklandı. Gelin önce oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine göz atalım. Daha sonra oyun hakkında konuşalım.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
- İşlemci: Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi
- RAM: 8GB
- VRAM: 4GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi
- DirextX: 12
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
- İşlemci: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi
- DirextX: 12
Genel olarak baktığımızda Battlefield 2042’nin sistem gereksinimlerinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle minimum sistem gereksinimlerini incelediğimizde ekran kartı tarafında minimum GTX 1050 Ti ve emsallerinin bulunması üzücü. Ülkemizde çoğu kişinin bu sınıfta ekran kartlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde birçok kişinin düşük FPS veya düşük görüntü kalitesi alacağı aşikar. Öte yandan önerilen ekran kartı olarak RTX 2060‘ın yer alması ise oyunun grafik tarafında cidden yüksek kalite sunacağını da ortaya döküyor. Yani Battlefield 2042 sistemi güçlü olan kullanıcılar için gerçekten çok akıcı olacak.
İlk olarak PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak olan Battlefield 2042 tabiki Xbox One ve PS4 konsollarına da çıkış yapacak. Ancak muhtemelen en geç PC platformu kullanıcıları oyuna ulaşacak. Bakalım Battlefield 2042 tam olarak ne zaman yayınlanacak.
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Oyun
Far Cry 5 Haftasonu Ücretsiz Olarak Oynanabilecek!
Ubisoft, yıllardır popülerliğini kaybetmeyen oyunu Far Cry 5‘i ücretsiz sunacak. Far Cry 5 bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz oynanabilecek.
Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi yıllardır poplülerliğini kaybetmedi. İlk günden bu yana oyuncuların ilgisini kazanan Far Cry serisi, beş numaralı versiyonunu 2018 yılında karşımıza çıkardı. Dört yıllık bekleyişin ardından 2018 yılında Far Cry 5‘i piyasaya süren Ubisoft beğenileri de toplamıştı. Şimdi ise oyuna herkesin erişebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.
Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Far Cry 5‘in bu haftasonu tüm platformlarda ücretsiz hale geleceğini açıkladı. Oyunu kısa bir süre ücretsiz hale getiren Ubisoft, oyuncuların tamamının oyunu deneyimlemesine olanak sağlayacak. Ancak daha sonra oyun tekrardan kütüphanenizden silinecek ve satın alınabilir hale gelecek. Tabi oyunu beğenenler için sadece bu haftasonuna özel indirimler de olacak. Gelin haberin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
Far Cry 5 Tüm Platformlarda Ücretsiz!
Ubisoft başlattığı kampanya ile 5 Ağustos 2021 (17:00 UTC) ve 9 Ağustos 2021 (20:00 UTC) tarihleri arasında Far Cry 5‘i ücretsiz olarak oynanabilir hale getirecek. Bu süre zarfında Far Cry 5 PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında ücretsiz olarak sunulacak. Konsol platformlarında oyunu oynamak isteyen kullanıcılar gerekli mağazalardan oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler. PC platformundan oyuna erişmek isteyenler ise ya Epic Games‘i ya da Ubisoft Store‘u kullanacak. Tabi oyunu indirmeden sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol etmeniz gerek. Biz sizler için aşağıya oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini bıraktık.
Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 7
İşlemci : Intel Core i5 2400, AMD FX6300 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX670, AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
İşletim Sistemi : Windows 10
İşlemci : Intel Core i7 3770, AMD FX-8350 ya da daha üstü
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM) ya da daha üstü
RAM : 8GB
Depolama : 30GB
Ubisoft’tan haftasonuna özel Far Cry 5 indirimi!
Başta da söylediğimiz gibi Ubisoft bu deneme ile oyunu beğenenlere özel bir indirim de yapacak. Far Cry 5‘i ücretsiz deneyimleyip beğenenler için gerçekten ciddi indirimler mevcut. Ubisoft PlayStation Store‘da Far Cry 5‘in standart sürümünü 19 Ağustos 2021 tarihine kadar %82 indirim ile 102TL‘ye satacak. Oyunun Gold Edition sürümünü ise %75 indirim ile 240TL‘ye satacak. Ubisoft‘un kendi mağazasında ise oyunun standart sürümü %80 indirim ile 53.80TL‘ye satılacak. Gold Edition ise 81TL fiyat etiketine sahip olacak.
Ubisoft tarafından gerçekleştirilen bu kampanya birçok oyuncuyu Far Cry 5 oynatacak gibi duruyor. Haftasonuna özel yaklaşık dört gün sürecek olan bu kampanya Far Cry 5’i ücretsiz deneyimlemeniz için gerçekten yeterli bir fırsat. Özellikle oyunu satın almayı düşünenler hem deneyimleyip hem de çok özel fiyatlara oyunu edinebilecekler. Eğer oyunu almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın deriz.
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