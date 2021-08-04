Blizzard’a ilkinin ardından ikinci bir dava daha açıldı!

Activision Blizzard’a bir darbe de yatırımcılardan geldi. 3 Ağustos tarihinde ABD Merkez Kaliforniya Yerel Mahkemesi’nde açılan toplu davaya Activision Blizzard’ın şirket içerisinde yer alan cinsel taciz ve ayrımcılık problemlerini kasıtlı şekilde görmezden gelmesiyle şirket hisselerini suni olarak şişirmesi yatırımcılar tarafından sebep olarak gösterildi. Kısaca yatırımcılar eğer böyle olaylar yaşandığını bilseydik şirket hisselerinize yatırım yapmazdık diyorlar.

Activision Blizzard’a iş yerinde seneler boyunca büyüyen ve kadın çalışanlara karşı gelişen cinsel taciz ve ayrımcılık kültürü sebebiyle açılan ilk davadan sonra şirket hisse fiyatları kararlı bir şekilde düşmeye başlamıştı. Yakın bir tarihte şirket tarafından gerçekleşen 2. Çeyrek finansal gelir toplantısında yatırımcılar, anlaşılabilir şekilde yatırım yaptıkları şirketin durumuyla ilgili yaşadıkları endişeleri dile getirmişlerdi. Bu durum da Los Angeles’ta bulunan bir avukatlık şirketinin bazı yatırımcılar adına Blizzard’a karşı toplu dava açmasına sebep oldu. İlk davanın açılmasına sebep olan şirket içerisinde gelişen taciz ve istismar olaylarına ait atılan iddialar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Dava, 4 Ağustos 2016 ile 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Activision Blizzard hisselerine alım satım işlemi gerçekleştirmiş herkesi kapsıyor ve sanıkların toplu dava süresince yanıltıcı ve yanlış açıklamalar yaparak federal güvenlik yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yatırımcıların zararlarının tanzimi istendi. Davada sanık olarak Activision Blizzard kurumsal kimliğinin yanında yanlış bilgileri ortaya attığı iddia edilen CEO Bobby Kotick, CFO Dennis Durkin ve eski CFO Spencer Neumann gibi şirketin üst seviye yöneticilerinin de ismi yer aldı.

Davanın açılmasında Activision Blizzard’ın yıllık SOX sertifikasyonuna sahip olmasının etkisi oldu. SOX veya uzun adıyla 2002’de yürürlüğe giren Sarbane-Oxley Yasası, halka açık şirketlerin hatalı veya hileli eylemlerinden toplumun korunması için çıkartılmış bir yasa. Her yıl şirketler SOX sertifikalarını yenilemek zorundadır ve bu sertifikalarda şirket üst yöneticileri, herhangi bir potansiyel yasal problemi, soruşturmayı, denetlemeyi veya işin değerinin belirlenmesini etkileyecek herhangi bir durumu bildirerek imzalarını atarlar.

Şirketin 2016 yılında altında CEO Bobby Kotick ve CFO Dennis Durkin’in imzası bulunan SOX sertifikasyon metni şu şekildedir:

“Rutin iddiaların, davaların, soruşturmaların, denetlemelerin ve fikri mülkiyet hakları, sözleşmeden doğan talepler, çalışma ve istihdam konuları, mevzuata dayalı konular, vergi konuları, talep edilmemiş mülkiyet meseleleri, uyumluluk meseleleri ve tahsilat meseleleri dahil olmak üzere işlerin doğal akışından doğan diğer tüm işlemlerin tarafıyız. Yönetimin düşüncesine göre, hukuk müşavirine de danıştıktan sonra konu olan rutin iddialar ve davalar önemsizdir ve bunların işimize, finansal durumumuza, operasyonlarımızın sonuçlarına veya likiditemize olumsuz bir etkiye sebep olmasını beklemiyoruz.”

Toplu davada ortaya atılan iddiaya göre Activision Blizzard ve yöneticileri, SOX sertifikalarının yapıldığı bu süreçlerde şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve ayrımcılık kültüründen haberdardılar ve bunları bildirmediler. İfadede yer alan özellikle son cümle yanlış yazılmış ve 2016 yılından beri değiştirilmeden kalmış ve hatta yakınlarda bu ifadeler Activision Blizzard’ın 2020 mali yıl sonu raporunda da yer almış. Son haftalarda yaşanan olayların da kanıtladığı üzere, süreçleri devam eden iddialar ve soruşturmalar Activision Blizzard’ın işleri üzerinde maddi açıdan olumsuz bir etki yaratacak.

Geçen haftalardan beri süren süreçler boyunca bir çok olay meydana gelmiş ve son olarak şirket başkanı J. Allen Brack ile İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk görevinden ayrılmıştı. Sponsorlar da Blizzard oyunlarına olan desteği çekmeye ve gözden geçirmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Yaşanan tüm süreçler ve istifalar ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki haberlerimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Davayı açan hukuk şirketinin elinde oldukça sağlam bir dava var gibi gözüküyor. Aynı şirket aynı zamanda Cyberpunk 2077 oyununun yayımlanmasından sonra yaşanan felaketlerin ardından CD Projekt Red firmasına da yatırımcılar adına toplu dava açmıştı. Blizzard’ın içerisinden geçtiği bu süreçler yakın bir zamanda bitecek gibi durmuyor. Biz de konu ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.