Oyun
Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!
Blizzard içerisinde yaşanan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü gelişmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda açılan davadan sonra şirket içerisinde ayrılıklar yaşanıyor. Dava dosyasında ismi geçen şirket başkanı J. Allen Brack’in istifasının ardından Global İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk da görevinden ayrıldı. Activision Blizzard sözcüsü de yaptığı açıklama ile bu haberi doğruladı.
“Jesse Meschuk artık şirkette yer almıyor.”
Yazarak duyuran Activision Blizzard sözcüsü ve firmadan bunun ötesinde bilgi verilmedi. Olayın akabinde Meschuk’un da Twitter hesabını kapattığı fark edildi. J. Allen Brack’in istifası ve dava sürecinden itibaren yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Jesse Meschuk’un şirket başkanı Allen Brack gibi dava dosyasında ismi geçmese de İnsan Kaynakları birimine genel olarak yöneltilen suçlamalar mevcuttu. Tacizcilere yakınlığı ile bilinen bazı insan kaynakları çalışanları tarafından yaşanan cinsel taciz vakalarının şikayet edilmemesi üzerine mağdurlara baskı yapıldığı dava dosyasında yer alıyordu ve ardından ortaya çıkan bir fotoğraf ile bir İK çalışanının dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” şeklinde isimlendirdiği doğrulanmıştı. Bunun gibi davada yer alan tüm iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Birden fazla eski ve aktif Blizzard çalışanına göre İnsan Kaynakları birimi de sorunun bir parçasıydı. Kendilerine bildirilen sorunları görmezden geldikleri, küçümsedikleri ve karşı misilleme verdikleri de aynı şekilde söylendi. Bildirilene göre bir İK temsilcisi kendisine yaşadığı problemi paylaşan bir çalışana “şımarıkça” davrandığı gerekçesiyle kabaca “sızlanmayı bırak!” şeklinde yanıtlamış. Bir kadın çalışanın erkek iş arkadaşı tarafından saldırıya maruz kalmasının ardından başka bir İK temsilcisinin de saldırganın tarafını tuttuğu ve kadın çalışana evden çalışmasını veya departman değiştirmesini tavsiye ettiği bildirildi. Bildirilene göre kadın çalışana oldukça suçlayıcı yaklaşan İK temsilcisi şu cümleleri kurmuş:
“Saldırıyı gerçekleştiren kişi gerçekten çok üzgün ve Blizzard’da çalışmayı çok istiyor. Ayrıca senin ona oldukça arkadaşça davrandığını da söyledi.”
Geçen hafta şirket CEO’su Bobby Kotick de şu cümleleri kurarak evlerini temizleyeceğine söz vermişti:
“İddiaların değerlendirilmesi ve uygun cezaların belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz süreçlerin bütünlüğüne engel olduğu belirlenen kişilerin çalışmaları sonlandırılacaktır.”
Activision Blizzard’ın geçen hafta gerçekleşen finansal gelir toplantısında şirketin gereken değişiklikleri yapacağını savunan Kotick, şirket içerisinde ayrımcılık, taciz, eşitsiz davranma gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine göz yumulmayacağını şiddetle belirtmişti. Ve sözlerine sektörde örnek oluşturacak bir firma olacaklarını ekleyerek devam etmişti. Ayrıca kendisi iddiaların eski olduğunu söyleyerek bu süreçte şirket kültürünü hedef alan iddialara karşı önemli değişikliklerin yapıldığını da söylemişti.
J. Allen Brack’in yerini alan iki kişiden biri olan Jen Oneal yine aynı toplantıda konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir araya geldiğimizde, sektördeki en iyi oyunları yapıyoruz ve şimdi görüyoruz ki şirket kültürümüze uygulanan enerji de aynı miktarda önem taşıyor.”
“Önümüzde yapılacak bir sürü iş var. Ama tutku ve üretkenliğimiz hala burada. İnsanlarımız kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettikleri zaman geri kalan her şey kendi kendisini çözecektir.”
Davanın üzerine yaşanan olaylar, Blizzard’ı şirket içerisinde bir temizliğe gitmesine yol açmış görünüyor. Olay ile adı anılan ve bağlantısı bulunan kişilerin şirket içerisinde soruşturulduğu ve şirketten uzaklaştırmak için gereken çalışmaların yapıldığı gözlemleniyor. Sürecin yönetilmesinde önemli ve aktif adımlar atan Blizzard için bu olay burada kapanacak gibi gözükmüyor. İlerleyen günler ve hatta saatlerde yaşanacak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
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Oyun
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Oyun devi Activision Blizzard şirketinin başı açılan davalar ve çalışanlarının yaptıkları grevler ile belada. Geçen hafta ortaya çıkan habere göre Kaliforniya Eyaleti tarafından Blizzard’a kadın çalışanlarının uğradığı “son bulmayan cinsel tacizler” ve cinsiyet ayrımcılıkları sebebiyle dava açılmıştı. Şirketin üst yöneticilerinin hedef alındığı davada oldukça çirkin ifadeler yer alıyor.
İçindekiler
Neler yaşanmıştı?
İlk olarak 22 Temmuz tarihinde ortaya çıkan habere göre Activision Blizzard firmasına Kaliforniya Eyaleti Adil Çalışma ve İmar İskan Müdürlüğü (DFEH) tarafından şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı bir cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü geliştiği için dava açılmıştı. Davada yer alan iddialara göre şirketin bir çok üst yöneticisi hakkında çirkin iddialar yer alıyordu ve diğer yöneticilerin de durumdan haberdar oldukları söyleniyordu. Davanın açılmasının ardından ise bir çok kadın ileri atılarak bu iddiaları destekleyecek suçlamalarda bulunmuştu. Ortaya atılan ve bazıları dava dosyasında da yer alan iddiaların tamamını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki anlatılan hikayeler oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Açılan davanın medyada oldukça büyük yankı bulmasının ardından Blizzard’dan çok hızlı bir şekilde resmi bir cevap yayımlanmış ve iddialar reddedilmişti. Davayı açan kurumun şu anki Blizzard’ı yansıtmadığı ve bahsedilen olayların da yanlış olduğu da bu bildiride belirtilmişti.
Dava dosyasında da ismi geçen J. Allen Brack de kişisel olarak medya mensuplarına gönderdiği e-posta ile bazı açıklamalarda bulunmuş ve olayları “aşırı derecede tedirgin edici” şeklinde yorumlamıştı.
Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE
— Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021
Şirketten gelen açıklamanın Blizzard çalışanlarını kızdırmasıyla ilk aşamada 800’den fazla Blizzard çalışanı açık mektup imzalayarak şirketin açıklamasına sitem etmişti. Ardından şirket CEO’su Bobby Kotick de çalışanlara, yatırımcılara ve halka yönelik bir mektup yayınlayarak yaptıkları ilk açıklamayı “duyarsız” olarak niteliyerek herkesten özür dilemişti.
Bobby Kotick’in açıklamasını sorunların adres gösterilmesinde yetersiz bulan çalışanlar bir araya gelerek protesto eylemlerine ve grevlere başlamış ve açık mektubu imzalayan kişi sayısı 2600’e ulaşmıştı. Protesto eylemlerinde ise şirketten şu taleplerde bulunuldu:
- Çalışanların iş kontratlarında yer alan mahkemeye gidememe maddesinin kaldırılması,
- Yeni işe alma ve terfi verme prosedürlerinin tüm şirket kapsamında tanıtımlarının arttırılması,
- Maaş ve promosyon bilgilerinin yayımlanması,
- Bir çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme ekibi kurarak yönetici ekibin denetilmesi için üçüncü parti bir kuruluş ile anlaşma yapılması.
Yapılan eylemlerden sonra Blizzard’dan çalışanlarına destek gelmiş ve tüm çalışanların yapılan eylemlere katılması teşvik edilerek bu süreçlerde çalışanlar ücretli izinde sayılmıştı.
Bir fotoğraf medyada yer almış ve bu fotoğraf ile önceki haberimizde de bahsettiğimiz bir çalışanın kendi dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” olarak isimlendirmesi doğrulanmış oldu.
Geçen günler boyunca çalışanlar taleplerinin karşılanmasını isteyerek eylemlerine devam etmiş ve gün gün daha fazla çalışan ortaya çıkarak kendi hikayelerini paylaştı.
Alınan son haber ile de J. Allen Brack görevinden ayrıldığını duyurdu.
Blizzard’dan resmi açıklama geldi!
J. Allen Brack’in ayrılığıyla ilgili çalışanlar bilgilendirildi ve Activision Blizzard’dan bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre de J. Allen Brack’in görevini oyun geliştirme şirketi Vicarious Visions eski lideri Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra ortak liderlik ile üstlendi. Yapılan açıklamada dikkat çeken bir kısım da şu şekildeydi:
“Bu iki kişi, güveninizi tekrar yapılandırmak, değerlerimizi güçlendirmek ve yüceltmek için Blizzard’ın kadınlar ile her cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmiş için en güvenilir ve samimi ortamı sağlamak adına tüm çalışanlarımıza derinden adanmış şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir.”
Brack, 2018 yılında Mike Morhaime’in yerine gelerek Blizzard’ın sorumluluğunu üstlenmişti ve hemen bunun akabinde World of Warcraft’ın geliştirme ekibinin yöneticiliğine başladı. Aynı zamanda Brack, Alex Afrasiabi’nin ardından dava dosyasında adı geçen tek isim. Her ne kadar kendisi basına gönderdiği e-postada Blizzard’daki kariyeri boyunca şirket içerisindeki bu erkek egemen kültür ile savaştığını belirtse de açıklamaları çalışanlar tarafından sempati toplayamamıştı.
Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick’ten ise geçen haftadan beri bir açıklama gelmedi. Brack’in ayrılış duyurusunu ise şirket COO’su Daniel Alegre paylaştı. Aynı zamanda Alegre, Oneal ve Ybarra’nın Blizzard’da ortak sorumluluğa sahip olacağını belirtti.
It was great attending the #ActiBlizzWalkout this morning – happy to see so many familiar faces. Together let's build a safe, brighter and fair future for everyone. 💙
— Mike Ybarra (@Qwik) July 28, 2021
Brack’in tepkisi
Brack’in de ayrılığıyla ilgili ilk açıklamasında yerine gelen kişilerden beklentilerini belirterek onlara başarılarını iletti. Yaptığı açıklama ise şu şekildedir:
“Jen Oneal ve Mike Ybarra’nın Blizzard’ın tüm potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayabileceğine ve uygulanacak değişikliklerin hızını arttıracaklarına inancım tam ve umuyorum ki Blizzard’ı özel kılan kültürümüzün her bir parçasına adanmışlıkları ve yüksek seviyede doğrulukları ile yönetmek için güven verebilmek adına görevlerini tutku ve heves ile yerine getireceklerdir.”
Blizzard’da atılan adımlar ile olaylar biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de çalışanların talepleri hala karşılanmış değil. Çalışanlar ise bu taleplerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. Yatırımcıların da Blizzard oyunlarına olan sponsorluklarını gözden geçirdiği biliniyor. Alınan çok yeni habere göre de T-Mobile‘in Overwatch ve Call of Duty sponsorluklarını çektiği bildirildi. Diğer sponsorların da buna benzer kararlar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ile bu olayın da ne yöne doğru gideceğini takip edeceğiz.
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Oyun
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Activision Blizzard’a Kaliforniya’da şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü sebebiyle dava açıldı. Dava oldukça ses getirirken bir çok çalışan da öne çıkarak kendi yaşadıkları kötü deneyimleri paylaşmaya başladı. Anlatılan bazı şeylerin dava dosyasına eklenmesi ise olayların ciddiyetini gün yüzüne çıkardı. Bu iddialardan bahsetmeden önce uyarıyoruz ki bu yazıda yer alan tüm iddialar oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir. Dava dosyasında da yer bulan olaylar şu şekildedir:
“Kadın çalışanlar, sanıklar için çalışmanın, erkek çalışanların sürekli olarak içki içtiği ve kadın çalışanlara cinsel taciz uyguladıkları ve hiçbir ceza almadıkları bir cemiyet evinde çalışmaya benzer olduğu hakkında tamamiyle ortak düşüncedeydi. Sanıkların ofislerinde sarkıntılık etmek oldukça yaygındı ve erkek çalışanlar övünerek işe akşamdan kalma halde geliyorlardı. Benzer şekilde, erkek çalışanlar iş saatlerinde oyun oynuyorlar, tecavüz ile ilgili şakalar yapıyorlar, yaşadıkları cinsel etkileşimlerle ilgili dalga geçici konuşuyorlar ve kadın vücudu ile ilgili apaçık konuşuyorlardı.
Bu ‘cemiyet erkeği’ kültürünün bir sonucu olarak, kadınlar sayısız cinsel yorum ve hakarete, istenmeyen fiziksel temaslara ve elle tacizlere ve bir çok farklı taciz şekline maruz kalıyorlardı. Bir kadın çalışanın belirttiğine göre bazı erkek çalışanlar, sanıkların iş alanında kendisine göğüsleriyle ilgili yorum yapıyorlardı. World of Warcraft takımında yer alan kadın çalışanların belirttiğine göre de erkek çalışanlar ve amirler kendilerine sık sık sarkıntılık ediyor, tecavüz ile ilgili aşağılayıcı yorumlar yapıyor ve alçaltıcı davranışlarda bulunuyorlardı. Bu davranışlar amirler tarafından biliniyor ve hatta erkek amirlerin açık bir şekilde erkek alt çalışanlarını bu kötü ruh hallerini tedavi edebilmek için hayat kadını satın almalarını tavsiye ederek cesaretlendiriliyordu.”
Blizzard Başkanı J. Allen Brack’in ismi dava dosyasında bu iddiaların farkında olduğu ve imkan tanıdığı şeklinde yer alıyordu ve ismi verilmeyen eski bir Blizzard CTO’sunun şirket etkinliklerinde sarhoş olan kadın çalışanların diğer çalışanlar tarafından taciz edildiğinin görüldüğü belirtiliyordu. World of Warcraft senyör kreatif direktörü Alex Afrasiabi’nin ismi ayrı olarak şu şekilde iddialarda yer alıyordu:
“Alex Afrasiabi, Blizzard şirketi World of Warcraft ekibi eski senyör kreatif direktörünün, apaçık cinsel tacizler uygulamasına neredeyse çok küçük cezalar vererek veya hiç ceza vermeyerek izin veriliyordu. Bir şirket etkinliğinde (yılda bir kez yapılan Blizz Con) Afrasiabi, kadın çalışanlara sarkıntılık ediyor, onlarla evlenmek istediğini söylüyor, onları öpmeye çalışıyor ve kolunu onları saracak şekilde koyuyordu. Bu durum amirler dahil diğer erkek çalışanların gözü önünde apaçık şekilde yapıldığı için onlar tarafından duruma müdahale edilmesine ve kendisinin kadın çalışanlardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Afrasiabi’nin adı bir çok kez kadın tacizleriyle anılıyordu ve yaşadığı daireye kendisi tarafından adını tecavüzcü Bill Cosby’den aldığı iddia edilen “Cosby dairesi” şeklinde isimlendirilmişti.”
Tüm bu bahsedilen iddialar kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığı iddialarını da geri planda bırakıyordu. Bir yöneticinin kadın çalışanını hamile kalıp anne olabileceği ihtimali sebebiyle risk alıp terfi ettirmek istememesini söylemesiyle ortaya çıkacak şekilde kadın çalışanlar terfi ettirilmiyor, maaş ayrımcılığı yapıldığı söyleniyor ve ismi geçen tacizcilere yakınlıkları ile bilinen insan kaynakları çalışanları tarafından şikayet edilmemesi şeklinde cesaretleri kırılıyordu.
Sonradan ortaya çıkan detaylara göre de ortaya atılan iddialar Blizzard’ın içerisinde çok daha fazla cinsiyet ayrımcılığı uygulandığını gösteriliyordu. Eski müşteri hizmetleri çalışanı Shay Stein tarafından yapılan iddia şu şekilde gelişiyor:
“Activision firmasında 2014 ile 2017 yılları arasında müşteri hizmetleri çalışanı pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Stein, oyunculara yaşadıkları problemler ve hatalarla ilgili destek veriyor ve kendisiyle aynı zamanlarda işe başlayan ve aynı görevi üstlenen eski erkek arkadaşından çok daha az maaş alıyordu.
Stein’ın dediğine göre bir keresinde 2014 veya 2015 yılında bir tatil partisinde yöneticisi tarafından yapılan uyuşturucu teklifini geri çevirmiş ve sonrasında bu durum ilişkilerine zarar vermiş ve kariyerini kötü yönde etkilemişti. 2016 yılında bir yönetici kendisine Facebook üzerinden mesaj atarak “bazı tuhaf şeylere” ilgi duymasını önermiş ve hangi tarz porno filmler izlediğini sormuş. Bir keresinde de erkek çalışanların kendi aralarında bazı kadın çalışanların yalnızca amirlerine gösterdikleri cinsel performansları sebebiyle iş sahibi olduklarını konuşurken duymuş.”
Ayrıca eski başkan yardımcısı Lisa Welch, bir yönetici tarafından kendisine erkek arkadaşının vefat etmesinin bir kaç hafta sonrasında biraz eğlenmeyi hak ettiğini söyleyerek seks teklifi yapıldığını açıkladı.
2015 yılında yapılan Black Hat Siber Güvenlik Konferansı’nda Blizzard standına giden ve Blizzard çalışanları tarafından tacize uğrayan güvenlik araştırmacısı, Emily Mitchell’in hikayesi de şu şekilde paylaşıldı:
“Masaya yaklaştığında, onlara, uyguladıkları penetrasyon test pozisyonları ile ilgili bir soru sormuş. Penetrasyon testleri, sektörde kullanılan güvenlik denetimleri ile ilgili bir terim. Mitchell’in dediğine göre kendisi o gün siber güvenlik şirketi SecureState tarafından yapılmış ön kısmında ‘Penetrasyon Uzmanı’ yazan bir t-shirt giyiyormuş. Bir Blizzard çalışanı önce kendisine kayıp olup olmadığını sormuş, bir başkası kendisine erkek arkadaşı olup olmadığını sormuş ve bir diğeri de kendisine penetrasyon testi hakkında en ufak bir şey bilip bilmediği şeklinde bir soru yöneltmiş. Kendi sözleriyle kendisine en son ne zaman kişisel olarak penetre edildiği, penetre edilmeyi ne kadar sevdiği ve ne sıklıkla penetre edildiği sorulmuş. Bunun üzerine de sinirlenen Mitchell eşantiyonlardan alıp oradan ayrılmış.”
Mitchell sonradan Sagitta HPC (şu an Terahash) isimli firmada COO olarak görev yaparken 2017 yılında Blizzard firmasıyla çalışmak ister ve Mitchell yaşadıklarını CEO Jeremi Gosney ile paylaşır. Gosney ise 2017 Mart ayında attığı tweet ile duyurduğu üzere Blizzard ile çalışacaklar ise kendilerine üç ayrı teknolojide kadınları destekleme derneğine bağışlamak üzere “%50 kadın düşmanlığı vergisi” ödenmesini talep eder. Ardından Blizzard, Mitchell’den özür dileyen bir e-mail yollar. Gosney attığı tweet’te üstünü kapattığı e-mail sahibinin Blizzard çalışanı olduğunu doğruladı.
Not going to name-and-shame, but "Don't Be a Dick" is globally applicable. There are repercussions. #womenintech #InternationalWomensDay pic.twitter.com/Wcds3a2bnA
— Jeremi M. Gosney (@jmgosney) March 9, 2017
Kadınların Activision Blizzard’da çalışırken yaşadığı sıkıntılardan biri de emzirme odalarının kilitleri olmadığı için erkeklerin bu odalara daldıkları şeklinde olmuş.
“Şimdilerde Blizzard’dan ayrılmış olan bir kaynak tarafından edinilen bilgiye göre emzirme odalarının kilitleri olmayan odalara atandığı belirtildi. İlgili kaynak “Erkekler bu odalara kafalarına göre girerlerdi. Bu odaların kilitleri yoktu. Sadece sana bakarlardı ve onları kovmak için bağırmam gerekirdi.” Şeklinde açıkladı.”
“Activision Blizzard’da anlatılan hikayelere göre içki içme kültürünün firma içinde çılgınca boyutlara ulaşıyor. Bir kadının söylediğine göre kendisi iş yerlerinde düzenlenen içki içme etkinliklerine kötü şöhretinden dolayı inatla katılmayı reddediyormuş. Başka biri de 2015 dolaylarında Blizzard’ın Irvine’deki ana ofislerinde çok fazla cinsel olay yaşandığını belirtmiş. Kadınlar bazı tatil partilerinde göğüs veya başka bölgelerine uygunsuz şekilde dokunulması gibi şeylere maruz kalıyorlarmış.”
Activision Blizzard tarafından bu sorunlar fazla alkol tüketilmesine yönlendirildi ve şirket sözcüsünün açıklamasına göre de 2018 yılında şirket etkinliklerinde en fazla iki içki sınırlaması uygulamaya kondu.
Blizzard içerisinde üst seviye yöneticiler tarafından bahsedilen tüm taciz ve ayrımcılık olaylarının teşvik edildiğinin iddia edilmesi ise olayın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösterir nitelikte. Çalışanların yaptıkları eylemler ile başı belada olan Blizzard‘ın atacağı adımlar ile ilgili gelişmeler ve olayın sıcaklığı devam ediyor.
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