Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!

Oyun devi Activision Blizzard şirketinin başı açılan davalar ve çalışanlarının yaptıkları grevler ile belada. Geçen hafta ortaya çıkan habere göre Kaliforniya Eyaleti tarafından Blizzard’a kadın çalışanlarının uğradığı “son bulmayan cinsel tacizler” ve cinsiyet ayrımcılıkları sebebiyle dava açılmıştı. Şirketin üst yöneticilerinin hedef alındığı davada oldukça çirkin ifadeler yer alıyor.

İlk olarak 22 Temmuz tarihinde ortaya çıkan habere göre Activision Blizzard firmasına Kaliforniya Eyaleti Adil Çalışma ve İmar İskan Müdürlüğü (DFEH) tarafından şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı bir cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü geliştiği için dava açılmıştı. Davada yer alan iddialara göre şirketin bir çok üst yöneticisi hakkında çirkin iddialar yer alıyordu ve diğer yöneticilerin de durumdan haberdar oldukları söyleniyordu. Davanın açılmasının ardından ise bir çok kadın ileri atılarak bu iddiaları destekleyecek suçlamalarda bulunmuştu. Ortaya atılan ve bazıları dava dosyasında da yer alan iddiaların tamamını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki anlatılan hikayeler oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.

Açılan davanın medyada oldukça büyük yankı bulmasının ardından Blizzard’dan çok hızlı bir şekilde resmi bir cevap yayımlanmış ve iddialar reddedilmişti. Davayı açan kurumun şu anki Blizzard’ı yansıtmadığı ve bahsedilen olayların da yanlış olduğu da bu bildiride belirtilmişti.

Dava dosyasında da ismi geçen J. Allen Brack de kişisel olarak medya mensuplarına gönderdiği e-posta ile bazı açıklamalarda bulunmuş ve olayları “aşırı derecede tedirgin edici” şeklinde yorumlamıştı.

Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021