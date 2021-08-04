Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!

Blizzard içerisinde yaşanan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü gelişmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda açılan davadan sonra şirket içerisinde ayrılıklar yaşanıyor. Dava dosyasında ismi geçen şirket başkanı J. Allen Brack’in istifasının ardından Global İnsan Kaynakları Müdürü Jesse Meschuk da görevinden ayrıldı. Activision Blizzard sözcüsü de yaptığı açıklama ile bu haberi doğruladı.

“Jesse Meschuk artık şirkette yer almıyor.”

Yazarak duyuran Activision Blizzard sözcüsü ve firmadan bunun ötesinde bilgi verilmedi. Olayın akabinde Meschuk’un da Twitter hesabını kapattığı fark edildi. J. Allen Brack’in istifası ve dava sürecinden itibaren yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Jesse Meschuk’un şirket başkanı Allen Brack gibi dava dosyasında ismi geçmese de İnsan Kaynakları birimine genel olarak yöneltilen suçlamalar mevcuttu. Tacizcilere yakınlığı ile bilinen bazı insan kaynakları çalışanları tarafından yaşanan cinsel taciz vakalarının şikayet edilmemesi üzerine mağdurlara baskı yapıldığı dava dosyasında yer alıyordu ve ardından ortaya çıkan bir fotoğraf ile bir İK çalışanının dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” şeklinde isimlendirdiği doğrulanmıştı. Bunun gibi davada yer alan tüm iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Birden fazla eski ve aktif Blizzard çalışanına göre İnsan Kaynakları birimi de sorunun bir parçasıydı. Kendilerine bildirilen sorunları görmezden geldikleri, küçümsedikleri ve karşı misilleme verdikleri de aynı şekilde söylendi. Bildirilene göre bir İK temsilcisi kendisine yaşadığı problemi paylaşan bir çalışana “şımarıkça” davrandığı gerekçesiyle kabaca “sızlanmayı bırak!” şeklinde yanıtlamış. Bir kadın çalışanın erkek iş arkadaşı tarafından saldırıya maruz kalmasının ardından başka bir İK temsilcisinin de saldırganın tarafını tuttuğu ve kadın çalışana evden çalışmasını veya departman değiştirmesini tavsiye ettiği bildirildi. Bildirilene göre kadın çalışana oldukça suçlayıcı yaklaşan İK temsilcisi şu cümleleri kurmuş:

“Saldırıyı gerçekleştiren kişi gerçekten çok üzgün ve Blizzard’da çalışmayı çok istiyor. Ayrıca senin ona oldukça arkadaşça davrandığını da söyledi.”

Geçen hafta şirket CEO’su Bobby Kotick de şu cümleleri kurarak evlerini temizleyeceğine söz vermişti:

“İddiaların değerlendirilmesi ve uygun cezaların belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz süreçlerin bütünlüğüne engel olduğu belirlenen kişilerin çalışmaları sonlandırılacaktır.”

Activision Blizzard’ın geçen hafta gerçekleşen finansal gelir toplantısında şirketin gereken değişiklikleri yapacağını savunan Kotick, şirket içerisinde ayrımcılık, taciz, eşitsiz davranma gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine göz yumulmayacağını şiddetle belirtmişti. Ve sözlerine sektörde örnek oluşturacak bir firma olacaklarını ekleyerek devam etmişti. Ayrıca kendisi iddiaların eski olduğunu söyleyerek bu süreçte şirket kültürünü hedef alan iddialara karşı önemli değişikliklerin yapıldığını da söylemişti.

J. Allen Brack’in yerini alan iki kişiden biri olan Jen Oneal yine aynı toplantıda konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir araya geldiğimizde, sektördeki en iyi oyunları yapıyoruz ve şimdi görüyoruz ki şirket kültürümüze uygulanan enerji de aynı miktarda önem taşıyor.” “Önümüzde yapılacak bir sürü iş var. Ama tutku ve üretkenliğimiz hala burada. İnsanlarımız kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettikleri zaman geri kalan her şey kendi kendisini çözecektir.”

Davanın üzerine yaşanan olaylar, Blizzard’ı şirket içerisinde bir temizliğe gitmesine yol açmış görünüyor. Olay ile adı anılan ve bağlantısı bulunan kişilerin şirket içerisinde soruşturulduğu ve şirketten uzaklaştırmak için gereken çalışmaların yapıldığı gözlemleniyor. Sürecin yönetilmesinde önemli ve aktif adımlar atan Blizzard için bu olay burada kapanacak gibi gözükmüyor. İlerleyen günler ve hatta saatlerde yaşanacak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.