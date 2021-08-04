Oyun
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Oyun devi Activision Blizzard şirketinin başı açılan davalar ve çalışanlarının yaptıkları grevler ile belada. Geçen hafta ortaya çıkan habere göre Kaliforniya Eyaleti tarafından Blizzard’a kadın çalışanlarının uğradığı “son bulmayan cinsel tacizler” ve cinsiyet ayrımcılıkları sebebiyle dava açılmıştı. Şirketin üst yöneticilerinin hedef alındığı davada oldukça çirkin ifadeler yer alıyor.
İçindekiler
Neler yaşanmıştı?
İlk olarak 22 Temmuz tarihinde ortaya çıkan habere göre Activision Blizzard firmasına Kaliforniya Eyaleti Adil Çalışma ve İmar İskan Müdürlüğü (DFEH) tarafından şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı bir cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü geliştiği için dava açılmıştı. Davada yer alan iddialara göre şirketin bir çok üst yöneticisi hakkında çirkin iddialar yer alıyordu ve diğer yöneticilerin de durumdan haberdar oldukları söyleniyordu. Davanın açılmasının ardından ise bir çok kadın ileri atılarak bu iddiaları destekleyecek suçlamalarda bulunmuştu. Ortaya atılan ve bazıları dava dosyasında da yer alan iddiaların tamamını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki anlatılan hikayeler oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Açılan davanın medyada oldukça büyük yankı bulmasının ardından Blizzard’dan çok hızlı bir şekilde resmi bir cevap yayımlanmış ve iddialar reddedilmişti. Davayı açan kurumun şu anki Blizzard’ı yansıtmadığı ve bahsedilen olayların da yanlış olduğu da bu bildiride belirtilmişti.
Dava dosyasında da ismi geçen J. Allen Brack de kişisel olarak medya mensuplarına gönderdiği e-posta ile bazı açıklamalarda bulunmuş ve olayları “aşırı derecede tedirgin edici” şeklinde yorumlamıştı.
Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE
— Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021
Şirketten gelen açıklamanın Blizzard çalışanlarını kızdırmasıyla ilk aşamada 800’den fazla Blizzard çalışanı açık mektup imzalayarak şirketin açıklamasına sitem etmişti. Ardından şirket CEO’su Bobby Kotick de çalışanlara, yatırımcılara ve halka yönelik bir mektup yayınlayarak yaptıkları ilk açıklamayı “duyarsız” olarak niteliyerek herkesten özür dilemişti.
Bobby Kotick’in açıklamasını sorunların adres gösterilmesinde yetersiz bulan çalışanlar bir araya gelerek protesto eylemlerine ve grevlere başlamış ve açık mektubu imzalayan kişi sayısı 2600’e ulaşmıştı. Protesto eylemlerinde ise şirketten şu taleplerde bulunuldu:
- Çalışanların iş kontratlarında yer alan mahkemeye gidememe maddesinin kaldırılması,
- Yeni işe alma ve terfi verme prosedürlerinin tüm şirket kapsamında tanıtımlarının arttırılması,
- Maaş ve promosyon bilgilerinin yayımlanması,
- Bir çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme ekibi kurarak yönetici ekibin denetilmesi için üçüncü parti bir kuruluş ile anlaşma yapılması.
Yapılan eylemlerden sonra Blizzard’dan çalışanlarına destek gelmiş ve tüm çalışanların yapılan eylemlere katılması teşvik edilerek bu süreçlerde çalışanlar ücretli izinde sayılmıştı.
Bir fotoğraf medyada yer almış ve bu fotoğraf ile önceki haberimizde de bahsettiğimiz bir çalışanın kendi dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” olarak isimlendirmesi doğrulanmış oldu.
Geçen günler boyunca çalışanlar taleplerinin karşılanmasını isteyerek eylemlerine devam etmiş ve gün gün daha fazla çalışan ortaya çıkarak kendi hikayelerini paylaştı.
Alınan son haber ile de J. Allen Brack görevinden ayrıldığını duyurdu.
Blizzard’dan resmi açıklama geldi!
J. Allen Brack’in ayrılığıyla ilgili çalışanlar bilgilendirildi ve Activision Blizzard’dan bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre de J. Allen Brack’in görevini oyun geliştirme şirketi Vicarious Visions eski lideri Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra ortak liderlik ile üstlendi. Yapılan açıklamada dikkat çeken bir kısım da şu şekildeydi:
“Bu iki kişi, güveninizi tekrar yapılandırmak, değerlerimizi güçlendirmek ve yüceltmek için Blizzard’ın kadınlar ile her cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmiş için en güvenilir ve samimi ortamı sağlamak adına tüm çalışanlarımıza derinden adanmış şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir.”
Brack, 2018 yılında Mike Morhaime’in yerine gelerek Blizzard’ın sorumluluğunu üstlenmişti ve hemen bunun akabinde World of Warcraft’ın geliştirme ekibinin yöneticiliğine başladı. Aynı zamanda Brack, Alex Afrasiabi’nin ardından dava dosyasında adı geçen tek isim. Her ne kadar kendisi basına gönderdiği e-postada Blizzard’daki kariyeri boyunca şirket içerisindeki bu erkek egemen kültür ile savaştığını belirtse de açıklamaları çalışanlar tarafından sempati toplayamamıştı.
Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick’ten ise geçen haftadan beri bir açıklama gelmedi. Brack’in ayrılış duyurusunu ise şirket COO’su Daniel Alegre paylaştı. Aynı zamanda Alegre, Oneal ve Ybarra’nın Blizzard’da ortak sorumluluğa sahip olacağını belirtti.
It was great attending the #ActiBlizzWalkout this morning – happy to see so many familiar faces. Together let's build a safe, brighter and fair future for everyone. 💙
— Mike Ybarra (@Qwik) July 28, 2021
Brack’in tepkisi
Brack’in de ayrılığıyla ilgili ilk açıklamasında yerine gelen kişilerden beklentilerini belirterek onlara başarılarını iletti. Yaptığı açıklama ise şu şekildedir:
“Jen Oneal ve Mike Ybarra’nın Blizzard’ın tüm potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayabileceğine ve uygulanacak değişikliklerin hızını arttıracaklarına inancım tam ve umuyorum ki Blizzard’ı özel kılan kültürümüzün her bir parçasına adanmışlıkları ve yüksek seviyede doğrulukları ile yönetmek için güven verebilmek adına görevlerini tutku ve heves ile yerine getireceklerdir.”
Blizzard’da atılan adımlar ile olaylar biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de çalışanların talepleri hala karşılanmış değil. Çalışanlar ise bu taleplerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. Yatırımcıların da Blizzard oyunlarına olan sponsorluklarını gözden geçirdiği biliniyor. Alınan çok yeni habere göre de T-Mobile‘in Overwatch ve Call of Duty sponsorluklarını çektiği bildirildi. Diğer sponsorların da buna benzer kararlar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ile bu olayın da ne yöne doğru gideceğini takip edeceğiz.
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Oyun
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Activision Blizzard’a Kaliforniya’da şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü sebebiyle dava açıldı. Dava oldukça ses getirirken bir çok çalışan da öne çıkarak kendi yaşadıkları kötü deneyimleri paylaşmaya başladı. Anlatılan bazı şeylerin dava dosyasına eklenmesi ise olayların ciddiyetini gün yüzüne çıkardı. Bu iddialardan bahsetmeden önce uyarıyoruz ki bu yazıda yer alan tüm iddialar oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir. Dava dosyasında da yer bulan olaylar şu şekildedir:
“Kadın çalışanlar, sanıklar için çalışmanın, erkek çalışanların sürekli olarak içki içtiği ve kadın çalışanlara cinsel taciz uyguladıkları ve hiçbir ceza almadıkları bir cemiyet evinde çalışmaya benzer olduğu hakkında tamamiyle ortak düşüncedeydi. Sanıkların ofislerinde sarkıntılık etmek oldukça yaygındı ve erkek çalışanlar övünerek işe akşamdan kalma halde geliyorlardı. Benzer şekilde, erkek çalışanlar iş saatlerinde oyun oynuyorlar, tecavüz ile ilgili şakalar yapıyorlar, yaşadıkları cinsel etkileşimlerle ilgili dalga geçici konuşuyorlar ve kadın vücudu ile ilgili apaçık konuşuyorlardı.
Bu ‘cemiyet erkeği’ kültürünün bir sonucu olarak, kadınlar sayısız cinsel yorum ve hakarete, istenmeyen fiziksel temaslara ve elle tacizlere ve bir çok farklı taciz şekline maruz kalıyorlardı. Bir kadın çalışanın belirttiğine göre bazı erkek çalışanlar, sanıkların iş alanında kendisine göğüsleriyle ilgili yorum yapıyorlardı. World of Warcraft takımında yer alan kadın çalışanların belirttiğine göre de erkek çalışanlar ve amirler kendilerine sık sık sarkıntılık ediyor, tecavüz ile ilgili aşağılayıcı yorumlar yapıyor ve alçaltıcı davranışlarda bulunuyorlardı. Bu davranışlar amirler tarafından biliniyor ve hatta erkek amirlerin açık bir şekilde erkek alt çalışanlarını bu kötü ruh hallerini tedavi edebilmek için hayat kadını satın almalarını tavsiye ederek cesaretlendiriliyordu.”
Blizzard Başkanı J. Allen Brack’in ismi dava dosyasında bu iddiaların farkında olduğu ve imkan tanıdığı şeklinde yer alıyordu ve ismi verilmeyen eski bir Blizzard CTO’sunun şirket etkinliklerinde sarhoş olan kadın çalışanların diğer çalışanlar tarafından taciz edildiğinin görüldüğü belirtiliyordu. World of Warcraft senyör kreatif direktörü Alex Afrasiabi’nin ismi ayrı olarak şu şekilde iddialarda yer alıyordu:
“Alex Afrasiabi, Blizzard şirketi World of Warcraft ekibi eski senyör kreatif direktörünün, apaçık cinsel tacizler uygulamasına neredeyse çok küçük cezalar vererek veya hiç ceza vermeyerek izin veriliyordu. Bir şirket etkinliğinde (yılda bir kez yapılan Blizz Con) Afrasiabi, kadın çalışanlara sarkıntılık ediyor, onlarla evlenmek istediğini söylüyor, onları öpmeye çalışıyor ve kolunu onları saracak şekilde koyuyordu. Bu durum amirler dahil diğer erkek çalışanların gözü önünde apaçık şekilde yapıldığı için onlar tarafından duruma müdahale edilmesine ve kendisinin kadın çalışanlardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Afrasiabi’nin adı bir çok kez kadın tacizleriyle anılıyordu ve yaşadığı daireye kendisi tarafından adını tecavüzcü Bill Cosby’den aldığı iddia edilen “Cosby dairesi” şeklinde isimlendirilmişti.”
Tüm bu bahsedilen iddialar kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığı iddialarını da geri planda bırakıyordu. Bir yöneticinin kadın çalışanını hamile kalıp anne olabileceği ihtimali sebebiyle risk alıp terfi ettirmek istememesini söylemesiyle ortaya çıkacak şekilde kadın çalışanlar terfi ettirilmiyor, maaş ayrımcılığı yapıldığı söyleniyor ve ismi geçen tacizcilere yakınlıkları ile bilinen insan kaynakları çalışanları tarafından şikayet edilmemesi şeklinde cesaretleri kırılıyordu.
Sonradan ortaya çıkan detaylara göre de ortaya atılan iddialar Blizzard’ın içerisinde çok daha fazla cinsiyet ayrımcılığı uygulandığını gösteriliyordu. Eski müşteri hizmetleri çalışanı Shay Stein tarafından yapılan iddia şu şekilde gelişiyor:
“Activision firmasında 2014 ile 2017 yılları arasında müşteri hizmetleri çalışanı pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Stein, oyunculara yaşadıkları problemler ve hatalarla ilgili destek veriyor ve kendisiyle aynı zamanlarda işe başlayan ve aynı görevi üstlenen eski erkek arkadaşından çok daha az maaş alıyordu.
Stein’ın dediğine göre bir keresinde 2014 veya 2015 yılında bir tatil partisinde yöneticisi tarafından yapılan uyuşturucu teklifini geri çevirmiş ve sonrasında bu durum ilişkilerine zarar vermiş ve kariyerini kötü yönde etkilemişti. 2016 yılında bir yönetici kendisine Facebook üzerinden mesaj atarak “bazı tuhaf şeylere” ilgi duymasını önermiş ve hangi tarz porno filmler izlediğini sormuş. Bir keresinde de erkek çalışanların kendi aralarında bazı kadın çalışanların yalnızca amirlerine gösterdikleri cinsel performansları sebebiyle iş sahibi olduklarını konuşurken duymuş.”
Ayrıca eski başkan yardımcısı Lisa Welch, bir yönetici tarafından kendisine erkek arkadaşının vefat etmesinin bir kaç hafta sonrasında biraz eğlenmeyi hak ettiğini söyleyerek seks teklifi yapıldığını açıkladı.
2015 yılında yapılan Black Hat Siber Güvenlik Konferansı’nda Blizzard standına giden ve Blizzard çalışanları tarafından tacize uğrayan güvenlik araştırmacısı, Emily Mitchell’in hikayesi de şu şekilde paylaşıldı:
“Masaya yaklaştığında, onlara, uyguladıkları penetrasyon test pozisyonları ile ilgili bir soru sormuş. Penetrasyon testleri, sektörde kullanılan güvenlik denetimleri ile ilgili bir terim. Mitchell’in dediğine göre kendisi o gün siber güvenlik şirketi SecureState tarafından yapılmış ön kısmında ‘Penetrasyon Uzmanı’ yazan bir t-shirt giyiyormuş. Bir Blizzard çalışanı önce kendisine kayıp olup olmadığını sormuş, bir başkası kendisine erkek arkadaşı olup olmadığını sormuş ve bir diğeri de kendisine penetrasyon testi hakkında en ufak bir şey bilip bilmediği şeklinde bir soru yöneltmiş. Kendi sözleriyle kendisine en son ne zaman kişisel olarak penetre edildiği, penetre edilmeyi ne kadar sevdiği ve ne sıklıkla penetre edildiği sorulmuş. Bunun üzerine de sinirlenen Mitchell eşantiyonlardan alıp oradan ayrılmış.”
Mitchell sonradan Sagitta HPC (şu an Terahash) isimli firmada COO olarak görev yaparken 2017 yılında Blizzard firmasıyla çalışmak ister ve Mitchell yaşadıklarını CEO Jeremi Gosney ile paylaşır. Gosney ise 2017 Mart ayında attığı tweet ile duyurduğu üzere Blizzard ile çalışacaklar ise kendilerine üç ayrı teknolojide kadınları destekleme derneğine bağışlamak üzere “%50 kadın düşmanlığı vergisi” ödenmesini talep eder. Ardından Blizzard, Mitchell’den özür dileyen bir e-mail yollar. Gosney attığı tweet’te üstünü kapattığı e-mail sahibinin Blizzard çalışanı olduğunu doğruladı.
Not going to name-and-shame, but "Don't Be a Dick" is globally applicable. There are repercussions. #womenintech #InternationalWomensDay pic.twitter.com/Wcds3a2bnA
— Jeremi M. Gosney (@jmgosney) March 9, 2017
Kadınların Activision Blizzard’da çalışırken yaşadığı sıkıntılardan biri de emzirme odalarının kilitleri olmadığı için erkeklerin bu odalara daldıkları şeklinde olmuş.
“Şimdilerde Blizzard’dan ayrılmış olan bir kaynak tarafından edinilen bilgiye göre emzirme odalarının kilitleri olmayan odalara atandığı belirtildi. İlgili kaynak “Erkekler bu odalara kafalarına göre girerlerdi. Bu odaların kilitleri yoktu. Sadece sana bakarlardı ve onları kovmak için bağırmam gerekirdi.” Şeklinde açıkladı.”
“Activision Blizzard’da anlatılan hikayelere göre içki içme kültürünün firma içinde çılgınca boyutlara ulaşıyor. Bir kadının söylediğine göre kendisi iş yerlerinde düzenlenen içki içme etkinliklerine kötü şöhretinden dolayı inatla katılmayı reddediyormuş. Başka biri de 2015 dolaylarında Blizzard’ın Irvine’deki ana ofislerinde çok fazla cinsel olay yaşandığını belirtmiş. Kadınlar bazı tatil partilerinde göğüs veya başka bölgelerine uygunsuz şekilde dokunulması gibi şeylere maruz kalıyorlarmış.”
Activision Blizzard tarafından bu sorunlar fazla alkol tüketilmesine yönlendirildi ve şirket sözcüsünün açıklamasına göre de 2018 yılında şirket etkinliklerinde en fazla iki içki sınırlaması uygulamaya kondu.
Blizzard içerisinde üst seviye yöneticiler tarafından bahsedilen tüm taciz ve ayrımcılık olaylarının teşvik edildiğinin iddia edilmesi ise olayın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösterir nitelikte. Çalışanların yaptıkları eylemler ile başı belada olan Blizzard‘ın atacağı adımlar ile ilgili gelişmeler ve olayın sıcaklığı devam ediyor.
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Oyun
Halo Infinite’in Beta testi umut verdi!
Microsoft ve Xbox’ın önemli oyun serilerinden Halo, yeni oyunu Infinite ile oyuncularla buluşmaya hazırlanırken oyun bu hafta sonu önemli bir testten geçti. Oyunlarının Beta sürümünü halka açan geliştirici 343 Industries oyunculardan geri bildirim topluyor.
343 Industries, her ne kadar bunu Beta olarak adlandırmak yerine teknik test veya “uçuş” olarak adlandırmak istese de oyun, artık geliştirmesinin bu aşamasında bu test, Beta olarak adlandırılabilir. Ancak geliştirici firmanın bu yöndeki tavrı, gelecekte gerçek Beta testlerinin de olabileceği yönünde sinyaller verdi. Geliştirici firma 343 Industries, bu teknik test ile serverların yoğun trafik altındaki performansını ve oyundaki botların gerçek insan oyunculara verdiği tepkileri incelemeyi hedefliyor.
Beta programına katılmak için 343 Industries, yalnızca Xbox Insider programına dahil edilmiş oyunculardan bir form doldurarak başvuru yapmalarını istemişti. Bu formu dolduran kişilerin de yalnızca bir kısmı programa dahil edildi ve dahil edilen kişilere bilgilendirici bir e-mail iletildi. İletilen bu e-mail’e göre de oyuncuların Halo istatistiklerini, mesajlarını vs. görebildiği internet sitesi Halo Waypoint’e gitmesi gerekiyordu. Ancak bu kısımda bazı aksilikler yaşandı.
Beta testinin kullanıma açılması planlanan Perşembe gününde insanlardan gelen yoğun trafik sebebiyle Halo Waypoint sitesi çöktü ve oyuna giriş yapılamadı. Bunun üzerine alınan aksiyona göre de yalnızca Beta testine katılacak kişilerin ulaşabileceği ikinci bir internet sitesi oluşturularak linkler bu kişilere iletildi. Bu sayede ancak Cuma günü Beta programı başlayabilmiş oldu. Yine de oyun düzeldikten sonra bile gelen yoğun talep sebebiyle sosyal medyada bazı oyuncular 8, 9 saatlik ve hatta daha fazla bekleme süreleriyle karşılaştığını bildirdi. Oyunculara bu test ile iyi bir oyun deneyimi sunmak yerine serverlarının kapasite durumunu incelemeyi ön plana alan geliştirici firmanın neden bu teste Beta demekten kaçındığı da bu şekilde anlaşılmış oldu.
Cumartesi ve testin son günü olan Pazar günü yaşanılan sorunları büyük ölçüde çözen geliştirici firma 343 Industries, oyunu ile ilgili oldukça olumlu geri bildirimler topladı. Her ne kadar aynı firma tarafından geliştirilen serinin son oyunları Halo 4 ve Halo 5 oyuncularda hayal kırıklığı yaratsa da Halo Infinite beklenilen “Halo” hissiyatını sağlamış görünüyor.
Oyuncularda aranan “Halo” hissiyatının oluşmasındaki özelliklerden biri tabanca kullanımının yarattığı tatmin hissi ile çok hızlı bir şekilde ana silahtan tabancaya geçiş yapılabilmesi olduğu ve bu sayede yedek silah tanımının hakkının verildiği belirtildi. Aynı zamanda yalnızca bazı silahlar bu testte açık olsa da klasik pompalı tüfeğin testte yer almaması da oyuncularda tedirginlik yarattı. Yine de testte sunulan silahlar genel olarak beğenilmişe benziyor. Oyunculardan gelen eleştirilerin bir tanesi de oyunun beklenenden yavaş olduğu oldu. Oyunun daha yavaş bir aksiyon sunduğu söylense de aksiyonun beğenilmesi bu eleştirileri de arka plana attı.
Halo Infinite ile ilgili daha önce gösterilen videolar genel olarak beğenilmemişti ve bu durum da oyuncuların beklentilerini düşürmesine sebep oldu. Ancak bu testin genel olarak oyuncular tarafından oldukça olumlu tepki alması oyuncuları tekrardan heyecanlandırdı. Ne olursa olsun büyük ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan ve bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite’in çıkış tarihi henüz netleşmese de bu senenin son aylarında çıkış yapması bekleniyor.
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