Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!

Oyun devi Activision Blizzard şirketinin başı açılan davalar ve çalışanlarının yaptıkları grevler ile belada. Geçen hafta ortaya çıkan habere göre Kaliforniya Eyaleti tarafından Blizzard’a kadın çalışanlarının uğradığı “son bulmayan cinsel tacizler” ve cinsiyet ayrımcılıkları sebebiyle dava açılmıştı. Şirketin üst yöneticilerinin hedef alındığı davada oldukça çirkin ifadeler yer alıyor.

Neler yaşanmıştı?

İlk olarak 22 Temmuz tarihinde ortaya çıkan habere göre Activision Blizzard firmasına Kaliforniya Eyaleti Adil Çalışma ve İmar İskan Müdürlüğü (DFEH) tarafından şirket içerisinde kadın çalışanlara karşı bir cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü geliştiği için dava açılmıştı. Davada yer alan iddialara göre şirketin bir çok üst yöneticisi hakkında çirkin iddialar yer alıyordu ve diğer yöneticilerin de durumdan haberdar oldukları söyleniyordu. Davanın açılmasının ardından ise bir çok kadın ileri atılarak bu iddiaları destekleyecek suçlamalarda bulunmuştu. Ortaya atılan ve bazıları dava dosyasında da yer alan iddiaların tamamını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki anlatılan hikayeler oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.

Açılan davanın medyada oldukça büyük yankı bulmasının ardından Blizzard’dan çok hızlı bir şekilde resmi bir cevap yayımlanmış ve iddialar reddedilmişti. Davayı açan kurumun şu anki Blizzard’ı yansıtmadığı ve bahsedilen olayların da yanlış olduğu da bu bildiride belirtilmişti.

Dava dosyasında da ismi geçen J. Allen Brack de kişisel olarak medya mensuplarına gönderdiği e-posta ile bazı açıklamalarda bulunmuş ve olayları “aşırı derecede tedirgin edici” şeklinde yorumlamıştı.

Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE — Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021

Şirketten gelen açıklamanın Blizzard çalışanlarını kızdırmasıyla ilk aşamada 800’den fazla Blizzard çalışanı açık mektup imzalayarak şirketin açıklamasına sitem etmişti. Ardından şirket CEO’su Bobby Kotick de çalışanlara, yatırımcılara ve halka yönelik bir mektup yayınlayarak yaptıkları ilk açıklamayı “duyarsız” olarak niteliyerek herkesten özür dilemişti.

Bobby Kotick’in açıklamasını sorunların adres gösterilmesinde yetersiz bulan çalışanlar bir araya gelerek protesto eylemlerine ve grevlere başlamış ve açık mektubu imzalayan kişi sayısı 2600’e ulaşmıştı. Protesto eylemlerinde ise şirketten şu taleplerde bulunuldu:

Çalışanların iş kontratlarında yer alan mahkemeye gidememe maddesinin kaldırılması, Yeni işe alma ve terfi verme prosedürlerinin tüm şirket kapsamında tanıtımlarının arttırılması, Maaş ve promosyon bilgilerinin yayımlanması, Bir çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme ekibi kurarak yönetici ekibin denetilmesi için üçüncü parti bir kuruluş ile anlaşma yapılması.

Yapılan eylemlerden sonra Blizzard’dan çalışanlarına destek gelmiş ve tüm çalışanların yapılan eylemlere katılması teşvik edilerek bu süreçlerde çalışanlar ücretli izinde sayılmıştı.

Bir fotoğraf medyada yer almış ve bu fotoğraf ile önceki haberimizde de bahsettiğimiz bir çalışanın kendi dairesini tecavüzcü Bill Cosby’nin ardından “Cosby Dairesi” olarak isimlendirmesi doğrulanmış oldu.

Geçen günler boyunca çalışanlar taleplerinin karşılanmasını isteyerek eylemlerine devam etmiş ve gün gün daha fazla çalışan ortaya çıkarak kendi hikayelerini paylaştı.

Alınan son haber ile de J. Allen Brack görevinden ayrıldığını duyurdu.

Blizzard’dan resmi açıklama geldi!

J. Allen Brack’in ayrılığıyla ilgili çalışanlar bilgilendirildi ve Activision Blizzard’dan bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre de J. Allen Brack’in görevini oyun geliştirme şirketi Vicarious Visions eski lideri Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra ortak liderlik ile üstlendi. Yapılan açıklamada dikkat çeken bir kısım da şu şekildeydi:

“Bu iki kişi, güveninizi tekrar yapılandırmak, değerlerimizi güçlendirmek ve yüceltmek için Blizzard’ın kadınlar ile her cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmiş için en güvenilir ve samimi ortamı sağlamak adına tüm çalışanlarımıza derinden adanmış şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir.”

Brack, 2018 yılında Mike Morhaime’in yerine gelerek Blizzard’ın sorumluluğunu üstlenmişti ve hemen bunun akabinde World of Warcraft’ın geliştirme ekibinin yöneticiliğine başladı. Aynı zamanda Brack, Alex Afrasiabi’nin ardından dava dosyasında adı geçen tek isim. Her ne kadar kendisi basına gönderdiği e-postada Blizzard’daki kariyeri boyunca şirket içerisindeki bu erkek egemen kültür ile savaştığını belirtse de açıklamaları çalışanlar tarafından sempati toplayamamıştı.

Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick’ten ise geçen haftadan beri bir açıklama gelmedi. Brack’in ayrılış duyurusunu ise şirket COO’su Daniel Alegre paylaştı. Aynı zamanda Alegre, Oneal ve Ybarra’nın Blizzard’da ortak sorumluluğa sahip olacağını belirtti.

It was great attending the #ActiBlizzWalkout this morning – happy to see so many familiar faces. Together let's build a safe, brighter and fair future for everyone. 💙 — Mike Ybarra (@Qwik) July 28, 2021

Brack’in tepkisi

Brack’in de ayrılığıyla ilgili ilk açıklamasında yerine gelen kişilerden beklentilerini belirterek onlara başarılarını iletti. Yaptığı açıklama ise şu şekildedir:

“Jen Oneal ve Mike Ybarra’nın Blizzard’ın tüm potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayabileceğine ve uygulanacak değişikliklerin hızını arttıracaklarına inancım tam ve umuyorum ki Blizzard’ı özel kılan kültürümüzün her bir parçasına adanmışlıkları ve yüksek seviyede doğrulukları ile yönetmek için güven verebilmek adına görevlerini tutku ve heves ile yerine getireceklerdir.”

Blizzard’da atılan adımlar ile olaylar biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de çalışanların talepleri hala karşılanmış değil. Çalışanlar ise bu taleplerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. Yatırımcıların da Blizzard oyunlarına olan sponsorluklarını gözden geçirdiği biliniyor. Alınan çok yeni habere göre de T-Mobile‘in Overwatch ve Call of Duty sponsorluklarını çektiği bildirildi. Diğer sponsorların da buna benzer kararlar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ile bu olayın da ne yöne doğru gideceğini takip edeceğiz.