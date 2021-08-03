Oyun
Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!
Activision Blizzard’a Kaliforniya’da şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü sebebiyle dava açıldı. Dava oldukça ses getirirken bir çok çalışan da öne çıkarak kendi yaşadıkları kötü deneyimleri paylaşmaya başladı. Anlatılan bazı şeylerin dava dosyasına eklenmesi ise olayların ciddiyetini gün yüzüne çıkardı. Bu iddialardan bahsetmeden önce uyarıyoruz ki bu yazıda yer alan tüm iddialar oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir. Dava dosyasında da yer bulan olaylar şu şekildedir:
“Kadın çalışanlar, sanıklar için çalışmanın, erkek çalışanların sürekli olarak içki içtiği ve kadın çalışanlara cinsel taciz uyguladıkları ve hiçbir ceza almadıkları bir cemiyet evinde çalışmaya benzer olduğu hakkında tamamiyle ortak düşüncedeydi. Sanıkların ofislerinde sarkıntılık etmek oldukça yaygındı ve erkek çalışanlar övünerek işe akşamdan kalma halde geliyorlardı. Benzer şekilde, erkek çalışanlar iş saatlerinde oyun oynuyorlar, tecavüz ile ilgili şakalar yapıyorlar, yaşadıkları cinsel etkileşimlerle ilgili dalga geçici konuşuyorlar ve kadın vücudu ile ilgili apaçık konuşuyorlardı.
Bu ‘cemiyet erkeği’ kültürünün bir sonucu olarak, kadınlar sayısız cinsel yorum ve hakarete, istenmeyen fiziksel temaslara ve elle tacizlere ve bir çok farklı taciz şekline maruz kalıyorlardı. Bir kadın çalışanın belirttiğine göre bazı erkek çalışanlar, sanıkların iş alanında kendisine göğüsleriyle ilgili yorum yapıyorlardı. World of Warcraft takımında yer alan kadın çalışanların belirttiğine göre de erkek çalışanlar ve amirler kendilerine sık sık sarkıntılık ediyor, tecavüz ile ilgili aşağılayıcı yorumlar yapıyor ve alçaltıcı davranışlarda bulunuyorlardı. Bu davranışlar amirler tarafından biliniyor ve hatta erkek amirlerin açık bir şekilde erkek alt çalışanlarını bu kötü ruh hallerini tedavi edebilmek için hayat kadını satın almalarını tavsiye ederek cesaretlendiriliyordu.”
Blizzard Başkanı J. Allen Brack’in ismi dava dosyasında bu iddiaların farkında olduğu ve imkan tanıdığı şeklinde yer alıyordu ve ismi verilmeyen eski bir Blizzard CTO’sunun şirket etkinliklerinde sarhoş olan kadın çalışanların diğer çalışanlar tarafından taciz edildiğinin görüldüğü belirtiliyordu. World of Warcraft senyör kreatif direktörü Alex Afrasiabi’nin ismi ayrı olarak şu şekilde iddialarda yer alıyordu:
“Alex Afrasiabi, Blizzard şirketi World of Warcraft ekibi eski senyör kreatif direktörünün, apaçık cinsel tacizler uygulamasına neredeyse çok küçük cezalar vererek veya hiç ceza vermeyerek izin veriliyordu. Bir şirket etkinliğinde (yılda bir kez yapılan Blizz Con) Afrasiabi, kadın çalışanlara sarkıntılık ediyor, onlarla evlenmek istediğini söylüyor, onları öpmeye çalışıyor ve kolunu onları saracak şekilde koyuyordu. Bu durum amirler dahil diğer erkek çalışanların gözü önünde apaçık şekilde yapıldığı için onlar tarafından duruma müdahale edilmesine ve kendisinin kadın çalışanlardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Afrasiabi’nin adı bir çok kez kadın tacizleriyle anılıyordu ve yaşadığı daireye kendisi tarafından adını tecavüzcü Bill Cosby’den aldığı iddia edilen “Cosby dairesi” şeklinde isimlendirilmişti.”
Tüm bu bahsedilen iddialar kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığı iddialarını da geri planda bırakıyordu. Bir yöneticinin kadın çalışanını hamile kalıp anne olabileceği ihtimali sebebiyle risk alıp terfi ettirmek istememesini söylemesiyle ortaya çıkacak şekilde kadın çalışanlar terfi ettirilmiyor, maaş ayrımcılığı yapıldığı söyleniyor ve ismi geçen tacizcilere yakınlıkları ile bilinen insan kaynakları çalışanları tarafından şikayet edilmemesi şeklinde cesaretleri kırılıyordu.
Sonradan ortaya çıkan detaylara göre de ortaya atılan iddialar Blizzard’ın içerisinde çok daha fazla cinsiyet ayrımcılığı uygulandığını gösteriliyordu. Eski müşteri hizmetleri çalışanı Shay Stein tarafından yapılan iddia şu şekilde gelişiyor:
“Activision firmasında 2014 ile 2017 yılları arasında müşteri hizmetleri çalışanı pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Stein, oyunculara yaşadıkları problemler ve hatalarla ilgili destek veriyor ve kendisiyle aynı zamanlarda işe başlayan ve aynı görevi üstlenen eski erkek arkadaşından çok daha az maaş alıyordu.
Stein’ın dediğine göre bir keresinde 2014 veya 2015 yılında bir tatil partisinde yöneticisi tarafından yapılan uyuşturucu teklifini geri çevirmiş ve sonrasında bu durum ilişkilerine zarar vermiş ve kariyerini kötü yönde etkilemişti. 2016 yılında bir yönetici kendisine Facebook üzerinden mesaj atarak “bazı tuhaf şeylere” ilgi duymasını önermiş ve hangi tarz porno filmler izlediğini sormuş. Bir keresinde de erkek çalışanların kendi aralarında bazı kadın çalışanların yalnızca amirlerine gösterdikleri cinsel performansları sebebiyle iş sahibi olduklarını konuşurken duymuş.”
Ayrıca eski başkan yardımcısı Lisa Welch, bir yönetici tarafından kendisine erkek arkadaşının vefat etmesinin bir kaç hafta sonrasında biraz eğlenmeyi hak ettiğini söyleyerek seks teklifi yapıldığını açıkladı.
2015 yılında yapılan Black Hat Siber Güvenlik Konferansı’nda Blizzard standına giden ve Blizzard çalışanları tarafından tacize uğrayan güvenlik araştırmacısı, Emily Mitchell’in hikayesi de şu şekilde paylaşıldı:
“Masaya yaklaştığında, onlara, uyguladıkları penetrasyon test pozisyonları ile ilgili bir soru sormuş. Penetrasyon testleri, sektörde kullanılan güvenlik denetimleri ile ilgili bir terim. Mitchell’in dediğine göre kendisi o gün siber güvenlik şirketi SecureState tarafından yapılmış ön kısmında ‘Penetrasyon Uzmanı’ yazan bir t-shirt giyiyormuş. Bir Blizzard çalışanı önce kendisine kayıp olup olmadığını sormuş, bir başkası kendisine erkek arkadaşı olup olmadığını sormuş ve bir diğeri de kendisine penetrasyon testi hakkında en ufak bir şey bilip bilmediği şeklinde bir soru yöneltmiş. Kendi sözleriyle kendisine en son ne zaman kişisel olarak penetre edildiği, penetre edilmeyi ne kadar sevdiği ve ne sıklıkla penetre edildiği sorulmuş. Bunun üzerine de sinirlenen Mitchell eşantiyonlardan alıp oradan ayrılmış.”
Mitchell sonradan Sagitta HPC (şu an Terahash) isimli firmada COO olarak görev yaparken 2017 yılında Blizzard firmasıyla çalışmak ister ve Mitchell yaşadıklarını CEO Jeremi Gosney ile paylaşır. Gosney ise 2017 Mart ayında attığı tweet ile duyurduğu üzere Blizzard ile çalışacaklar ise kendilerine üç ayrı teknolojide kadınları destekleme derneğine bağışlamak üzere “%50 kadın düşmanlığı vergisi” ödenmesini talep eder. Ardından Blizzard, Mitchell’den özür dileyen bir e-mail yollar. Gosney attığı tweet’te üstünü kapattığı e-mail sahibinin Blizzard çalışanı olduğunu doğruladı.
Not going to name-and-shame, but "Don't Be a Dick" is globally applicable. There are repercussions. #womenintech #InternationalWomensDay pic.twitter.com/Wcds3a2bnA
— Jeremi M. Gosney (@jmgosney) March 9, 2017
Kadınların Activision Blizzard’da çalışırken yaşadığı sıkıntılardan biri de emzirme odalarının kilitleri olmadığı için erkeklerin bu odalara daldıkları şeklinde olmuş.
“Şimdilerde Blizzard’dan ayrılmış olan bir kaynak tarafından edinilen bilgiye göre emzirme odalarının kilitleri olmayan odalara atandığı belirtildi. İlgili kaynak “Erkekler bu odalara kafalarına göre girerlerdi. Bu odaların kilitleri yoktu. Sadece sana bakarlardı ve onları kovmak için bağırmam gerekirdi.” Şeklinde açıkladı.”
“Activision Blizzard’da anlatılan hikayelere göre içki içme kültürünün firma içinde çılgınca boyutlara ulaşıyor. Bir kadının söylediğine göre kendisi iş yerlerinde düzenlenen içki içme etkinliklerine kötü şöhretinden dolayı inatla katılmayı reddediyormuş. Başka biri de 2015 dolaylarında Blizzard’ın Irvine’deki ana ofislerinde çok fazla cinsel olay yaşandığını belirtmiş. Kadınlar bazı tatil partilerinde göğüs veya başka bölgelerine uygunsuz şekilde dokunulması gibi şeylere maruz kalıyorlarmış.”
Activision Blizzard tarafından bu sorunlar fazla alkol tüketilmesine yönlendirildi ve şirket sözcüsünün açıklamasına göre de 2018 yılında şirket etkinliklerinde en fazla iki içki sınırlaması uygulamaya kondu.
Blizzard içerisinde üst seviye yöneticiler tarafından bahsedilen tüm taciz ve ayrımcılık olaylarının teşvik edildiğinin iddia edilmesi ise olayın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösterir nitelikte. Çalışanların yaptıkları eylemler ile başı belada olan Blizzard‘ın atacağı adımlar ile ilgili gelişmeler ve olayın sıcaklığı devam ediyor.
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Oyun
Halo Infinite’in Beta testi umut verdi!
Microsoft ve Xbox’ın önemli oyun serilerinden Halo, yeni oyunu Infinite ile oyuncularla buluşmaya hazırlanırken oyun bu hafta sonu önemli bir testten geçti. Oyunlarının Beta sürümünü halka açan geliştirici 343 Industries oyunculardan geri bildirim topluyor.
343 Industries, her ne kadar bunu Beta olarak adlandırmak yerine teknik test veya “uçuş” olarak adlandırmak istese de oyun, artık geliştirmesinin bu aşamasında bu test, Beta olarak adlandırılabilir. Ancak geliştirici firmanın bu yöndeki tavrı, gelecekte gerçek Beta testlerinin de olabileceği yönünde sinyaller verdi. Geliştirici firma 343 Industries, bu teknik test ile serverların yoğun trafik altındaki performansını ve oyundaki botların gerçek insan oyunculara verdiği tepkileri incelemeyi hedefliyor.
Beta programına katılmak için 343 Industries, yalnızca Xbox Insider programına dahil edilmiş oyunculardan bir form doldurarak başvuru yapmalarını istemişti. Bu formu dolduran kişilerin de yalnızca bir kısmı programa dahil edildi ve dahil edilen kişilere bilgilendirici bir e-mail iletildi. İletilen bu e-mail’e göre de oyuncuların Halo istatistiklerini, mesajlarını vs. görebildiği internet sitesi Halo Waypoint’e gitmesi gerekiyordu. Ancak bu kısımda bazı aksilikler yaşandı.
Beta testinin kullanıma açılması planlanan Perşembe gününde insanlardan gelen yoğun trafik sebebiyle Halo Waypoint sitesi çöktü ve oyuna giriş yapılamadı. Bunun üzerine alınan aksiyona göre de yalnızca Beta testine katılacak kişilerin ulaşabileceği ikinci bir internet sitesi oluşturularak linkler bu kişilere iletildi. Bu sayede ancak Cuma günü Beta programı başlayabilmiş oldu. Yine de oyun düzeldikten sonra bile gelen yoğun talep sebebiyle sosyal medyada bazı oyuncular 8, 9 saatlik ve hatta daha fazla bekleme süreleriyle karşılaştığını bildirdi. Oyunculara bu test ile iyi bir oyun deneyimi sunmak yerine serverlarının kapasite durumunu incelemeyi ön plana alan geliştirici firmanın neden bu teste Beta demekten kaçındığı da bu şekilde anlaşılmış oldu.
Cumartesi ve testin son günü olan Pazar günü yaşanılan sorunları büyük ölçüde çözen geliştirici firma 343 Industries, oyunu ile ilgili oldukça olumlu geri bildirimler topladı. Her ne kadar aynı firma tarafından geliştirilen serinin son oyunları Halo 4 ve Halo 5 oyuncularda hayal kırıklığı yaratsa da Halo Infinite beklenilen “Halo” hissiyatını sağlamış görünüyor.
Oyuncularda aranan “Halo” hissiyatının oluşmasındaki özelliklerden biri tabanca kullanımının yarattığı tatmin hissi ile çok hızlı bir şekilde ana silahtan tabancaya geçiş yapılabilmesi olduğu ve bu sayede yedek silah tanımının hakkının verildiği belirtildi. Aynı zamanda yalnızca bazı silahlar bu testte açık olsa da klasik pompalı tüfeğin testte yer almaması da oyuncularda tedirginlik yarattı. Yine de testte sunulan silahlar genel olarak beğenilmişe benziyor. Oyunculardan gelen eleştirilerin bir tanesi de oyunun beklenenden yavaş olduğu oldu. Oyunun daha yavaş bir aksiyon sunduğu söylense de aksiyonun beğenilmesi bu eleştirileri de arka plana attı.
Halo Infinite ile ilgili daha önce gösterilen videolar genel olarak beğenilmemişti ve bu durum da oyuncuların beklentilerini düşürmesine sebep oldu. Ancak bu testin genel olarak oyuncular tarafından oldukça olumlu tepki alması oyuncuları tekrardan heyecanlandırdı. Ne olursa olsun büyük ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan ve bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite’in çıkış tarihi henüz netleşmese de bu senenin son aylarında çıkış yapması bekleniyor.
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Kripto Para
En çok oynanan kripto para oyunları
Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve NFT’ler yaygınlaştıkça bununla birlikte kripto para bağlantılı oyunlar da popülerleşiyor. Bu sayede bir çok gaming token’ından da yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Üstelik bazı oyunlar da oynadıkça kullanıcılarını kripto paralar ile ödüllendirerek oyunculara gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum da bir çok oyuncunun ilgisini çekerek eğlenceli kripto oyunları için bir arayış başlatıyor. Sizin de arayışınıza faydası olmasını umduğumuz en popüler kripto oyunlarından bu yazımızda bahsedeceğiz.
Kripto oyunlarının tarihi çok eskilere gitmese de blok zinciri teknolojisinin ve NFT’lerin hızla yaygınlaşması ile kripto oyunları da hızla gelişerek “gaming” arenasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süreçte bir çok kripto para bağlantılı oyun piyasaya sürülse de sadece ufak bir kısmı diğerlerinden sıyrılmayı başarıp oyuncular tarafından kabul edildi.
Geliştiricilerin kripto paralar ile oyunları buluşturduğu ortak nokta genellikle oyun içi ekonomiler oluyor. Blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu oyun içi ekonomilerde oyuncular, bağlantılı kripto paraları kullanılarak kimi NFT özelliği de taşıyan oyun içi eşyaları satın alma, satma ve takaslama imkanına sahip oluyor. İsterlerse de bu oyunlardan gerçek paraya çevirebilecekleri ödüller de elde ediyorlar. Henüz hala başlangıç aşamasında olan kripto oyunlarının gelecekte çok daha yaygın olması ve neredeyse her oyunun bir şekilde kripto paralar ile bağlantılı olması bekleniyor.
İçindekiler
Axie Infinity – AXS
Kripto parası AXS’nin Temmuz ayı içerisinde yaşadığı artışın da etkisiyle oyuncu sayısını çok hızlı bir şekilde arttırarak rakiplerini geride bırakan Axie Infinity, Pokemon’dan ilham alınarak geliştirilen çizgi film grafiklerine sahip bir oyun. Oyun içerisinde oyuncular, Axie ismi verilen bir nevi Pokemon’a benzeyen sevimli yaratıklarını geliştirip, diğer oyuncularla savaştırarak günlük verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve aynı zamanda ister sıfırdan büyüterek ister oyunun sunmuş olduğu marketten Ethereum ile yeni Axie’ler satın alarak ekiplerini büyütüyorlar. Aynı zamanda oyuncular, geliştirdikleri Axie’leri nadirliğine göre 350 dolardan başlayan fiyatlarla oyun içi markette satabiliyorlar. Aynı şekilde oyuna başlayabilmek için de bu Axie’lerden en az 3 adet satın alarak bir başlangıç yatırımı yapılması gerekiyor.
ABD’li milyarder Mark Cuban tarafından da destek alan Axie Infinity, kısa süre içerisinde kripto oyunları arasında zirveye oturdu. Bu oyuna başlamak ile ilgileniyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Decentraland – MANA
2020 yılında çıkan ve oldukça beğenilerek kripto oyunlar arasında zirveye oynayan oyunlardan biri de Decentraland oldu. Ethereum altyapısını kullanan Decentraland, oyuncuların diledikleri gibi keşfedip diğer oyuncularla etkileşime girebildiği merkeziyetsiz ve özgürlükçü 3 boyutlu bir dünya sunuyor. Bu yönüyle önemli bir potansiyele sahip olan oyunda oyun geliştiricileri de oyun içerisinde kendilerine ait bir kara parçası satın alarak geliştirdikleri oyunları Decentraland evreninde diğer oyunculara sunabiliyor. Oyun kendi içerisinde ise MANA ismini kullanan kripto parayı kullanıyor. Merkeziyetsiz yapısını öne çıkaran Decentraland, gelişmeye ve bünyesine farklı oyuncular katmaya devam ediyor.
The Sandbox – SAND
The Sandbox, aslında 2012 yılında ortaya çıkmış bir mobil oyun olsa da son aylarda attığı adımlar ile kripto oyunlar arasına sağlam giriş yapmış bir oyun haline geldi. Oyunun 2021 yılında çıkacak olan yeni versiyonu ile blok zinciri üzerinde çalışan 3 boyutlu bir oyun haline gelecek. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan The Sandbox, oyunculara diledikleri gibi tasarlayıp, geliştirebildikleri bir çevre sunuyor. Bu yönüyle oyun Minecraft benzeri grafiklere ve mekaniklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak ek olarak kullandığı blok zinciri teknolojisi ile oyunculara geliştirdikleri kara parçalarını ve ürünleri SAND ismiyle geçen kripto para aracılığıyla satın alma ve satabilme imkanı sunuyor. Henüz başlayacak Alpha testleri için sattığı NFT varlıkları ve kara parçalarıyla milyon dolarlar kazanan oyun, The Walking Dead gibi markalar ile Square Enix ve Gemini gibi önemli partnerleri sayesinde kripto oyunlar arasında yer alan en önemli oyunlardan biri haline geldi.
🤩 These last 24 hours, we've broken ALL records @TheSandboxGame 🔥 (updated)
🔹8.9M $SAND Total Sale Volume
~$5.9M USD worth of virtual real-estate LAND #NFTs
🔹6,124 unique LAND owners in our community
🚀2021 is the Year of the #Metaverse, do you own your piece of it yet? pic.twitter.com/FkesKgusKF
— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) April 16, 2021
My Neighbor Alice – ALICE
Oyun içi kripto parası ALICE’in listelendiği ilk günde yarattığı sansasyon sebebiyle büyük beklenti yaratan My Neigbor Alice henüz çıkmamış olsa da yalnızca ilk ALICE yatırımcılarına Ocak 2021’deki erken erişim testlerine katılım imkanı sunuldu.
My Neigbor Alice de diğer rakipleri Decentraland ve The Sandbox’a benzer şekilde oyuncuların adalar satın alarak oyunculara adalarını istedikleri şekilde inşa etme ve geliştirme imkanını sunuyor. Yine diğer rakipleri gibi çoklu oyuncu özelliği barındıran My Neighbor Alice, diğer insanlarla tanışmanızı ve etkileşime girebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde de heyecan verici bir öyküyü deneyimlemenizi vaat ediyor. Oyunlaştırılmış bir finans sistemine ve kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçeğe dönüştürülebilir bir ekonomiye sahip olan My Neighbor Alice’in 2022’nin İlkbahar’ında çıkış yapması bekleniyor.
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