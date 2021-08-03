Blizzard’a açılan davada sunulan iddialar olayın ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor!

Activision Blizzard’a Kaliforniya’da şirket içerisinde gelişen cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı kültürü sebebiyle dava açıldı. Dava oldukça ses getirirken bir çok çalışan da öne çıkarak kendi yaşadıkları kötü deneyimleri paylaşmaya başladı. Anlatılan bazı şeylerin dava dosyasına eklenmesi ise olayların ciddiyetini gün yüzüne çıkardı. Bu iddialardan bahsetmeden önce uyarıyoruz ki bu yazıda yer alan tüm iddialar oldukça rahatsız edici bir içeriğe sahiptir. Dava dosyasında da yer bulan olaylar şu şekildedir:

“Kadın çalışanlar, sanıklar için çalışmanın, erkek çalışanların sürekli olarak içki içtiği ve kadın çalışanlara cinsel taciz uyguladıkları ve hiçbir ceza almadıkları bir cemiyet evinde çalışmaya benzer olduğu hakkında tamamiyle ortak düşüncedeydi. Sanıkların ofislerinde sarkıntılık etmek oldukça yaygındı ve erkek çalışanlar övünerek işe akşamdan kalma halde geliyorlardı. Benzer şekilde, erkek çalışanlar iş saatlerinde oyun oynuyorlar, tecavüz ile ilgili şakalar yapıyorlar, yaşadıkları cinsel etkileşimlerle ilgili dalga geçici konuşuyorlar ve kadın vücudu ile ilgili apaçık konuşuyorlardı. Bu ‘cemiyet erkeği’ kültürünün bir sonucu olarak, kadınlar sayısız cinsel yorum ve hakarete, istenmeyen fiziksel temaslara ve elle tacizlere ve bir çok farklı taciz şekline maruz kalıyorlardı. Bir kadın çalışanın belirttiğine göre bazı erkek çalışanlar, sanıkların iş alanında kendisine göğüsleriyle ilgili yorum yapıyorlardı. World of Warcraft takımında yer alan kadın çalışanların belirttiğine göre de erkek çalışanlar ve amirler kendilerine sık sık sarkıntılık ediyor, tecavüz ile ilgili aşağılayıcı yorumlar yapıyor ve alçaltıcı davranışlarda bulunuyorlardı. Bu davranışlar amirler tarafından biliniyor ve hatta erkek amirlerin açık bir şekilde erkek alt çalışanlarını bu kötü ruh hallerini tedavi edebilmek için hayat kadını satın almalarını tavsiye ederek cesaretlendiriliyordu.”

Blizzard Başkanı J. Allen Brack’in ismi dava dosyasında bu iddiaların farkında olduğu ve imkan tanıdığı şeklinde yer alıyordu ve ismi verilmeyen eski bir Blizzard CTO’sunun şirket etkinliklerinde sarhoş olan kadın çalışanların diğer çalışanlar tarafından taciz edildiğinin görüldüğü belirtiliyordu. World of Warcraft senyör kreatif direktörü Alex Afrasiabi’nin ismi ayrı olarak şu şekilde iddialarda yer alıyordu:

“Alex Afrasiabi, Blizzard şirketi World of Warcraft ekibi eski senyör kreatif direktörünün, apaçık cinsel tacizler uygulamasına neredeyse çok küçük cezalar vererek veya hiç ceza vermeyerek izin veriliyordu. Bir şirket etkinliğinde (yılda bir kez yapılan Blizz Con) Afrasiabi, kadın çalışanlara sarkıntılık ediyor, onlarla evlenmek istediğini söylüyor, onları öpmeye çalışıyor ve kolunu onları saracak şekilde koyuyordu. Bu durum amirler dahil diğer erkek çalışanların gözü önünde apaçık şekilde yapıldığı için onlar tarafından duruma müdahale edilmesine ve kendisinin kadın çalışanlardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Afrasiabi’nin adı bir çok kez kadın tacizleriyle anılıyordu ve yaşadığı daireye kendisi tarafından adını tecavüzcü Bill Cosby’den aldığı iddia edilen “Cosby dairesi” şeklinde isimlendirilmişti.”

Tüm bu bahsedilen iddialar kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığı iddialarını da geri planda bırakıyordu. Bir yöneticinin kadın çalışanını hamile kalıp anne olabileceği ihtimali sebebiyle risk alıp terfi ettirmek istememesini söylemesiyle ortaya çıkacak şekilde kadın çalışanlar terfi ettirilmiyor, maaş ayrımcılığı yapıldığı söyleniyor ve ismi geçen tacizcilere yakınlıkları ile bilinen insan kaynakları çalışanları tarafından şikayet edilmemesi şeklinde cesaretleri kırılıyordu.

Sonradan ortaya çıkan detaylara göre de ortaya atılan iddialar Blizzard’ın içerisinde çok daha fazla cinsiyet ayrımcılığı uygulandığını gösteriliyordu. Eski müşteri hizmetleri çalışanı Shay Stein tarafından yapılan iddia şu şekilde gelişiyor:

“Activision firmasında 2014 ile 2017 yılları arasında müşteri hizmetleri çalışanı pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Stein, oyunculara yaşadıkları problemler ve hatalarla ilgili destek veriyor ve kendisiyle aynı zamanlarda işe başlayan ve aynı görevi üstlenen eski erkek arkadaşından çok daha az maaş alıyordu. Stein’ın dediğine göre bir keresinde 2014 veya 2015 yılında bir tatil partisinde yöneticisi tarafından yapılan uyuşturucu teklifini geri çevirmiş ve sonrasında bu durum ilişkilerine zarar vermiş ve kariyerini kötü yönde etkilemişti. 2016 yılında bir yönetici kendisine Facebook üzerinden mesaj atarak “bazı tuhaf şeylere” ilgi duymasını önermiş ve hangi tarz porno filmler izlediğini sormuş. Bir keresinde de erkek çalışanların kendi aralarında bazı kadın çalışanların yalnızca amirlerine gösterdikleri cinsel performansları sebebiyle iş sahibi olduklarını konuşurken duymuş.”

Ayrıca eski başkan yardımcısı Lisa Welch, bir yönetici tarafından kendisine erkek arkadaşının vefat etmesinin bir kaç hafta sonrasında biraz eğlenmeyi hak ettiğini söyleyerek seks teklifi yapıldığını açıkladı.

2015 yılında yapılan Black Hat Siber Güvenlik Konferansı’nda Blizzard standına giden ve Blizzard çalışanları tarafından tacize uğrayan güvenlik araştırmacısı, Emily Mitchell’in hikayesi de şu şekilde paylaşıldı:

“Masaya yaklaştığında, onlara, uyguladıkları penetrasyon test pozisyonları ile ilgili bir soru sormuş. Penetrasyon testleri, sektörde kullanılan güvenlik denetimleri ile ilgili bir terim. Mitchell’in dediğine göre kendisi o gün siber güvenlik şirketi SecureState tarafından yapılmış ön kısmında ‘Penetrasyon Uzmanı’ yazan bir t-shirt giyiyormuş. Bir Blizzard çalışanı önce kendisine kayıp olup olmadığını sormuş, bir başkası kendisine erkek arkadaşı olup olmadığını sormuş ve bir diğeri de kendisine penetrasyon testi hakkında en ufak bir şey bilip bilmediği şeklinde bir soru yöneltmiş. Kendi sözleriyle kendisine en son ne zaman kişisel olarak penetre edildiği, penetre edilmeyi ne kadar sevdiği ve ne sıklıkla penetre edildiği sorulmuş. Bunun üzerine de sinirlenen Mitchell eşantiyonlardan alıp oradan ayrılmış.”

Mitchell sonradan Sagitta HPC (şu an Terahash) isimli firmada COO olarak görev yaparken 2017 yılında Blizzard firmasıyla çalışmak ister ve Mitchell yaşadıklarını CEO Jeremi Gosney ile paylaşır. Gosney ise 2017 Mart ayında attığı tweet ile duyurduğu üzere Blizzard ile çalışacaklar ise kendilerine üç ayrı teknolojide kadınları destekleme derneğine bağışlamak üzere “%50 kadın düşmanlığı vergisi” ödenmesini talep eder. Ardından Blizzard, Mitchell’den özür dileyen bir e-mail yollar. Gosney attığı tweet’te üstünü kapattığı e-mail sahibinin Blizzard çalışanı olduğunu doğruladı.

Not going to name-and-shame, but "Don't Be a Dick" is globally applicable. There are repercussions. #womenintech #InternationalWomensDay pic.twitter.com/Wcds3a2bnA — Jeremi M. Gosney (@jmgosney) March 9, 2017

Kadınların Activision Blizzard’da çalışırken yaşadığı sıkıntılardan biri de emzirme odalarının kilitleri olmadığı için erkeklerin bu odalara daldıkları şeklinde olmuş.

“Şimdilerde Blizzard’dan ayrılmış olan bir kaynak tarafından edinilen bilgiye göre emzirme odalarının kilitleri olmayan odalara atandığı belirtildi. İlgili kaynak “Erkekler bu odalara kafalarına göre girerlerdi. Bu odaların kilitleri yoktu. Sadece sana bakarlardı ve onları kovmak için bağırmam gerekirdi.” Şeklinde açıkladı.” “Activision Blizzard’da anlatılan hikayelere göre içki içme kültürünün firma içinde çılgınca boyutlara ulaşıyor. Bir kadının söylediğine göre kendisi iş yerlerinde düzenlenen içki içme etkinliklerine kötü şöhretinden dolayı inatla katılmayı reddediyormuş. Başka biri de 2015 dolaylarında Blizzard’ın Irvine’deki ana ofislerinde çok fazla cinsel olay yaşandığını belirtmiş. Kadınlar bazı tatil partilerinde göğüs veya başka bölgelerine uygunsuz şekilde dokunulması gibi şeylere maruz kalıyorlarmış.”

Activision Blizzard tarafından bu sorunlar fazla alkol tüketilmesine yönlendirildi ve şirket sözcüsünün açıklamasına göre de 2018 yılında şirket etkinliklerinde en fazla iki içki sınırlaması uygulamaya kondu.

Blizzard içerisinde üst seviye yöneticiler tarafından bahsedilen tüm taciz ve ayrımcılık olaylarının teşvik edildiğinin iddia edilmesi ise olayın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösterir nitelikte. Çalışanların yaptıkları eylemler ile başı belada olan Blizzard‘ın atacağı adımlar ile ilgili gelişmeler ve olayın sıcaklığı devam ediyor.