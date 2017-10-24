Blizzard.net Yeni Güncellemesi ile Büyük Bir Özellik Kazandı

Blizzard, Battle.net uygulamasına getirdiği güncelleme ile kullanıcılarını daha sosyal bir ortama çekerek toplama peşinde.

Yeni gelen güncelleme ile büyük bir özellik kazanan Blizzard.net’in artık kendisine ait bir sosyal konuşma paneli bulunduruyor. Kişisel profiliniz ve avatarınız gibi özelliklerinizi değiştirmenize olanak sağlayan sosyal penceresi, arkadaşlarınız ve ya her hangi bir kurulmuş grupta konuşmanızı sağlıyor. Son zamanlarda sosyal konuşma platformların başı olan Discord’u örnek alarak böyle bir yenilik getiren Blizzard, yine oyuncularına kendisini kanıtlamış oldu.

Kendinize ait küçük bir profil edinerek favori oyunlarınız gibi bilgilerinizi yazabileceğiniz platform, arkadaşlarınıza çevrim içi olmasalar bile mesaj atabilmenizi sağlayarak adeta kendine özel bir Xbox Live ve Discord platformu yapan Blizzard çok başarılı bir iş çıkarmış durumda. Çünkü güncelleme yayımlanmadan çok geçmeden, kullanıcılarından çoktan övgüler yağıyor ve uygulama kullanımı bir hayli çok.

Son olarak sosyal pencere üzerinden arkadaşlarınıza hediye gönderebilmenizi sağlayacak olan platform, uygulamayı ilk defa güncelleyenlere bir Hearthstone destesi hediye etmekte.