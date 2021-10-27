Blizzard, BlizzCon 2022 Etkinliğini İptal Ediyor

Blizzard, son 16 yıldır her yıl düzenlediği BlizzCon etkinliğini önümüzdeki sene yapmayacağını duyurdu. Hayran etkinliğinin 2022’den sonraki senelerde de yapılıp yapılmayacağı bilinmezliğini koruyor.

BlizzCon için son bir kaç yıl oldukça zorlu geçiyor. Popüler hayran etkinliği, 2020 ve 2021 yıllarında covid-19 pandemisi sebebiyle fiziksel olarak yapılamamıştı. İki senedir çevrimiçi olarak düzenlenen BlizzCon, Blizzard’ın geçtiği zor dönemlerden ötürü artık tamamen bitmenin eşiğinde. Şubat 2022’de çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan etkinlik önümüzdeki sene yapılmayacak. Gelen bu haber ise bir çok oyuncuya önceki yıllarda fuar havasında geçen, büyük şov ve gösterilerin yapıldığı etkinliklerin değerini bir kez daha hatırlattı.

Topluluğa hitaben Blizzard’ın internet sitesinden paylaşılan mektupta firma yetkilileri, Blizzcon gibi devasa bir etkinliği düzenlemenin şirketteki herkes için oldukça fazla zaman ve enerji gerektirdiğini söyledi. Ve Blizzard’ın içerisinden geçtiği dönemde bu zaman ve enerjiyi “ekipleri desteklemek ve sundukları oyun ve deneyimleri geliştirmek” üzerine yoğunlaştırmaları gerektiğini de belirttiler.

Mektupta etkinliğin önümüzdeki yıl gerçekleştirilmemesi sebebiyle oluşacak zaman ve enerjinin de BlizzCon’un geleceğinin yeniden planlanması için kullanılacağı şu ifadelerle belirtilmiş:

“İlk BlizzCon 16 yıl önce yapılmıştı ve o zamandan beri bir çok şey değişti. Değişen şeylerin en çok dikkat çekeni de oyuncuların ve toplulukların bir araya gelerek daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissettikleri çeşitli yollar oldu. Etkinlik gelecekte nasıl gözükürse gözüksün, biz ayrıca etkinliğin güvenli, kucaklayıcı ve olabildiğince kapsamlı olmasını sağlamalıyız.”

Mektupta Blizzard’ın içerisinden geçtiği kötü döneme de göndermelerde bulunulmuş. Geçtiğimiz aylarda şirket içerisinde kadın çalışanlara yönelik gelişen istismar, ayrımcılık ve taciz kültürü sebebiyle Kaliforniya eyaletinde dava açılmıştı. Dava dosyasında geçen senelerde BlizzCon etkinliğinde şirket çalışanları tarafından gerçekleşen rahatsız edici olaylara da yer verilmişti. Her ne kadar BlizzCon, hayranların gerçek hayatta toplanıp beraber takılabildikleri bir etkinlik olma amacıyla düzenlense de eski şirket çalışanı Alex Afrasiabi ve onun destekçi arkadaşları tecavüzcü Bill Cosby’den ilham alarak BlizzCon’daki kendi otel odalarını Cosby Süit’i olarak adlandırmışlardı. Dolayısıyla şirket tarafından paylaşılan mektupta BlizzCon’un güvenli olmasını sağlamaları gerektiğini bu ve buna benzer bazı olaylara dayanarak söylüyorlar.

Blizzard yetkilileri, mektubun sonunda topluluğa hala oyun ve yeni oyun güncellemelerini duyuruyor olacaklarını garanti etse de bunun artık fuar havasında yapılmayacağını belirtmiş. Şirket içerisinde yaşanan onca mide bulandırıcı olay düşünüldüğünde belki de etkinliğin önümüzdeki sene yapılmayarak şirketin bir değişim sürecine sokulması belki de herkes için en iyisi olacaktır.

Blizzard’ın içerisinden geçtiği dava süreçleri hakkında detaylı bilgiler edinmek için aşağıdaki linklerden bağlantılı haberlerimizi inceleyebilirsiniz.