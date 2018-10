BLAST Pro Series İstanbul şampiyonu Astralis oldu!

29 Eylül 2018 tarihinde finali gerçekleştirilen BLAST Pro Series İstanbul, 8.000 biletli seyirci karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. 250.000 dolar değerindeki ödül havuzundan pay almak için yarışan dünyanın en iyi Counter Strike: Global Offensive takımlarının yarıştığı BLAST Pro Series İstanbul’da ipi göğüsleyen taraf muhteşem oyunuyla Astralis oldu.

Şampiyon Astralis!

Astralis’in yanı sıra Türkiye’nin gururu Space Soldiers’ın 4. olduğu etkinlikte 2018 Major’ın şampiyonu olan Cloud9, Polonyalı yıldızlar topluluğu Virtus.pro, İsveç’in bir numaralı takımı Ninjas in Pycamas (NIP) ve Türk asıllı oyuncu Tarık “tarik” Çelik’in de aralarında bulunduğu Made in Brazil (MIBR) takımları yer aldı. Yarışmada şampiyon olan Astralis 125 bin dolar, ikinci olan MiBR 50.000 dolar, Blast Stand-Off’u da kazanan NiO 45.000 dolar ve ayrıca 20.000 dolar, Space Soldiers 15.000 dolar, Vitus.pro 10.000 dolar ve Cloud9 ise 5.000 dolar ödülün sahibi oldu.

Blast Pro Series İstanbul’un MVP’si ise Astralis’in yıldızı Nicolai “dev1ce” Reedtz oldu.

Türkçe ve İngilizce yayınlar ile dünya genelinde takip edildi!

Final maçı Fenerbahçe TV üzerinden yayınlanan BLAST Pro Series İstanbul, BLAST Pro Series ve UNLOST’un Twitch kanallarında da canlı olarak yayınlandı. Sadece Astralis ve MiBR arasında yapılan finali ise Twitch üzerinden 250.000 izleyici takip edildiği etkinlik için ise 2 milyon Euro’luk yatırım ile kurulum ve şov organize edildi.

Space Soldiers ilk defa kendi seyircisi önünde

Türkiye’nin gururu konumundaki Space Soldiers, elbette biz dahil etkinliğe katılan birçok izleyicinin favorilerinden biri idi. Tabiki Astralis gibi bir dünya starı ekip karşısında birincilik konusunda zorlanabilecek olsa da ilk defa Türk seyircisi önüne çıkan Space Soldiers ekibi, 5 maçın ikisini kazanırken üçünü kabetti. Kaybettiği maçlarda da seyir zevki yüksek bir kıyasıya mücadeleye giren Space Soldiers, önemli anlarda yaptıkları hatalarla maçları kaybetti.

Yerli sunucular dikkat çekti

Küresel yayınlarını kendi sunucuları ile İngilizce olarak yapan BLAST Pro Series İstanbul’da aynı zamanda Türkçe yayın için de başarılı bir ekip sahne aldı. Ana sunuculuğu LoL’den tanıdığımız Zeynep “msclick” Gençağa’nın yaptığı etkinlikte, KarıKoca Gaming’den İlker Karaş da maçları yorumlayarak katkı sağladı. Twtich tarafında Cantuğ “UNLOST” Özsoy kendi yorumları ile Türk seyircilerine sunuculuk yaparken, sahnede ise tecrübeli CS:GO oyuncusu Berken “ghandi” Kubat ve SporX sunucusu Bahadır “jakobiyen” Öztürk de maçları aktararak Ülker Arena’daki seyirciler için unutulmaz maçlara katkı sağlamayı başardı.

Gaming in Turkey’e ayrıca teşekkürler!

Türkiye’de düzenlenen ilk ulslararası espor etkinliği olan BLAST Pro Series’i ise Türkiye’ye getiren ve tüm aşamalarında hummalı bir çalışma sergileyen Gaming in Turkey ekibi de bu güzel organizasyon için ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Biz de Hardware Plus ekibi olarak aynı zamanda dergimizde köşe yazarı olan Ozan Aydemir, Uluç Ali Kırangil başta olmak üzere tüm Gaming in Turkey ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seneye tekrar düzenlenecek olan bir diğer BLAST Pro Series İstanbul için merakla ve heyecanla beklemedeyiz 🙂

Aşağıdaki videodan 3 maçlık seri halinde Astralis ve MiBR arasındaki final karşılaşmasını izleyebilirsiniz.