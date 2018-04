Blackshark iki görselle daha karşımızda

Razer Phone’dan sonra dünyada ikinci “Oyuncu Telefonu” sahibi olmayı hedefleyen Xiaomi‘nin bu bağlamda hazırladığı Xiaomi Blackshark telefonu için iki görsel daha ortaya çıktı. Görseller bu sabah bizlere Moto G6 ailesini gösteren sızıntı habercisi Ishan Agarwal tarafından yine Twitter üzerinden geldi.

Büyük ekranlı telefon olabildiğince ince çerçevelere sahip olacakken köşeli tasarımı ile daha çok bir oyuncu laptop’u havası oluşturuyor. Öte yandan atılan tweet’te bunların Xiaomi China tarafından yayımlandığı ve telefonun en azından Çin’de 20 Nisan’dan itibaren satılmaya başlayacağı dikkat çekici.

Xiaomi China has revealed the Blackshark Gaming phone! Check it out! Sales starting 20th April!#Blackshark#BlackSharkGamingPhone#GamingPhone#Xiaomi#Mi#XiaomiChina#MiChina pic.twitter.com/Tcu4bsnCaT

— Ishan Agarwal (@IshanAgarwal24) 12 Nisan 2018