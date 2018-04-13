Blackshark iki görselle daha karşımızda

Razer Phone’dan sonra dünyada ikinci “Oyuncu Telefonu” sahibi olmayı hedefleyen Xiaomi‘nin bu bağlamda hazırladığı Xiaomi Blackshark telefonu için iki görsel daha ortaya çıktı. Görseller bu sabah bizlere Moto G6 ailesini gösteren sızıntı habercisi Ishan Agarwal tarafından yine Twitter üzerinden geldi.

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Büyük ekranlı telefon olabildiğince ince çerçevelere sahip olacakken köşeli tasarımı ile daha çok bir oyuncu laptop’u havası oluşturuyor. Öte yandan atılan tweet’te bunların Xiaomi China tarafından yayımlandığı ve telefonun en azından Çin’de 20 Nisan’dan itibaren satılmaya başlayacağı dikkat çekici.

Xiaomi Blackshark ve Gaming Laptop ile oyunda Xiaomi faktörü

Yayımlanan ilk resimde Blackshark, firmanın mart ayı sonunda Mi Mix 2s ile birlikte duyurudğu Xiaomi Gaming Laptop ile yan yana dururken bir bağlamda Çinli firmanın oyun alanına daha da odaklandığını gösteriyor.

İkinci görsel ise telefon hakkında daha fazla detay vermekle birlikte arka tasarımı net olarak gözler önüne seriyor. Resimde Blackshark oyuncu telefonu olarak adı geçen cihazda çift kamera gözden kaçmıyor. Bunun yanında siyah ve yeşil renklerin tercihi ile tam ortada duan S logosu ve rengi Razer temasına bir gönderme niteliğinde.

Genele baktığımızda hafta başında ortaya çıkan gerçek görüntüsü ile örtüşen telefon ekran boyutu açısından baya büyük. Ekran altında parmak izi okuyucusu bulunan telefon OLED panele sahip. AnTuTu’da da ortaya çıkan telefonun çok önceden iddia edildiği gibi Snapdragon 845 işlemci yongası ve 8 GB belleği bulunuyor. İşletim sistemi ise Oreo olacak gibi.