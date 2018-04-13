Android telefonunuz güvende mi? (VİDEO)

Google, bildiğiniz gibi Android telefonlara düzenli olarak güvenlik güncellemelerini gönderiyor. Pixel ve Android One programına dahil olan akıllı telefonlar bu güncellemeleri en kısa sürede alırken, genellikle diğer üreticilerin modellerine bu güncellemeler daha sonra geliyor. Ancak işin kötü tarafı, Alman bir güvenlik firmasının açığa çıkardığı bilgilere göre bazı firmalar güvenlik güncellemeleri konusunda tüketicilerini yanlış bilgilendiriyor.

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Android telefonunuz güvende olmayabilir!

Amsterdam‘da düzenlenen Hack in the Box güvenlik konferansında Security Research Labs şirketinden Karsten Nohl ve Jakob Lell‘in açığa çıkardığı bilgilere göre bazı üreticiler, güvenlik güncellemelerini ya söylediği tarihten sonra cihazlara veriyor ya da verdiğini söyleyerek yalan söylüyor.

SRL ekibinin 1200 telefonla yaptığı test sonucu birçok büyük üreticinin modellerinde yukarıda söylediğimiz durumun olduğu ortaya çıktı. SnoopSnitch isminde bir uygulama geliştiren ekip, ücretsiz olarak kullanıcıların telefonlarını kontrol edebilmesine imkan sağlıyor. Biz de yukarıda izleyebileceğiniz videomuzda, bu uygulamayı kullanarak ofisimizdeki telefonların güvenlik güncellemelerini kontrol ettik.

Uygulamayı indirmek için tıklayın