Xiaomi Mi Gaming Laptop tanıtıldı!

Xiaomi Mi Gaming Laptop, bugün Çin‘de düzenlenen etkinlikle birlikte resmi olarak tanıtıldı. Aynı etkinlikte Xiaomi Mi Mix 2S akıllı telefonu ve Mi yapay zeka hoparlörünü de gördük.

Xiaomi Mi Gaming Laptop özellikleri

Adından anlayabileceğiniz gibi oyunculara yönelik güçlü bir dizüstü bilgisayar olan bu model, Wide Color Gamut özelliğine sahip 15.6 inç‘lik bir ekran ile geliyor. RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi ile birlikte gelen cihazda 4x USB 3.0, 2x USB Type-C, HDMI ve ses girişlerine sahip.

Gücünü 7. nesil Intel Core i7 işlemciden alıyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1060 var. Bu teknik özelliklerin yanı sıra 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD ve 1 TB HDD göze çarpıyor. Bu arada ürünün GTX 1050 ekran kartı, 8 GB RAM ve 128GB SSD/1 TB HDD olmak üzere daha uygun fiyatlı bir başka varyasyonu daha var.

Son olarak GTX 1060‘lı modelin fiyatı yaklaşık 1.440 dolar, GTX 1050′li modelin fiyatı ise 960 dolar olarak açıklandı.