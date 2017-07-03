Blackberry Priv, Amerika’da indirime girdi

Akıllı telefon furyası karşısında batma noktasına gelen Blackberry’nin kendini kurtarmak için son çaresi olan ilk Android’li modeli Blackberry Priv Kuzey Amerika’da indirime girdi.

İş dünyasının değişmezi olan lakin yeni nesil teknolojiler karşısında albenisini yitiren ve bu nedenle Android işletim sistemine geçmek zorunda kalan Blackberry’nin en yeni premium modeli Priv’in normalde Amerika fiyatı 270 dolar iken bazı üçüncü parti perakendeciler fiyatta indirime giderek cihazı 224.99 dolardan satmaya başladı.

Elbette bu indirim fimra tarafından değil de perakendeci bazında olduğu için bu tarz indirimin ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu ancak bu yeni fiyat cihaza olan ilgiliy arttırırsa firma belki ülkemiz gibi diğer pazarlarda da fiyatı kendi seçimi ile 225 dolara indiriebilir.

Cihaz şu anda ülkemizde 1600-1700 TL arasında satılıyor. 5.4 inçlik QHD ekranı bulunan BlackBerry Priv’de Snapdragon 808 işlemci yongası, 32 GB depolama alanı ve 3 GB bellek bulunuyor. 18 MP’lik arka kamerası olan telefonda 3410 mAh’lık batarya mevcut.