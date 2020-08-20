Samsung uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!

Uzun bir bekleyişin ardından Oppo nihayet Endonezya‘da Oppo A53′ü teknik ve tasarımsal özellikleri ile birlikte resmi olarak tanıttı. Oppo‘nun yeni telefonu Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz hem teknik özellik hem de fiyatlandırma olarak giriş-orta segmente uygun bir cihaz olacak.

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Oppo A53 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo A53, 6.5 inçlik 1600×720 piksel HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en boy oranına sahip ve sol tarafta tekli nokta delik çentikte selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekranın en önemli özelliği çoğu orta segment telefonda bile bulunmayan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Kamera tarafına gelecek olursak A53, arka tarafta 16 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte üçlü kurulum bulunduruyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro ve derinlik algılayıcı olarak karşımıza çıkıyor.

A53, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası ile geliyor. Cihazın güvenlik olarak arka tarafında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca Qualcomm‘un giriş-orta segment yonga seti olan Snapdragon 460‘tan gücünü alacak. Yazılım tarafında A53, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile gelecek. Cihazın bataryası 18W hızlı şarj destekli ve 5.000 mAh değerinde olacak.

A53, elektrik siyahı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak ise Endonezya’da 2.499.000 Rp(170$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.