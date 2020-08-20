Akıllı Telefonlar
Samsung uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!
Samsung, katlanabilir akıllı telefon ve tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Gelen son bilgilere göre firmanın uygun fiyatlı bir cihaz üstünde çalıştığı öğrenildi.
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Uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor!
Katlanabilir akıllı telefonlar, son dönemlerde artan sayıları ile birlikte kendilerine yeni rekabet alanı oluşturdular. Samsung, Motorola, Huawei gibi akıllı telefon dünyasının öncü firmalarının yer aldığı bu rekabet görünüşe göre kızışmaya devam edecek gibi duruyor. Söylentilere göre rekabette yeni cihazlar ile adından söz ettiren Samsung da, yeni bir planı gerçekleştirme kararı aldı. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre, daha fazla insana bu ürünü ulaştırmak isteyen Güney Koreli teknoloji devi, 1000 dolardan daha ucuz fiyat etiketine sahip yeni bir ürün geliştirme kararı aldı.
SM-F415 kod adıyla çalışmaların devam ettiği söylenirken, kesinleşmiş bir teknik özellik bilgisi henüz yer almamakta. Kod adında yer alan “F” harfinin sadece katlanabilir cihazlar için kullanılması da bu yöndeki yorumları beraberinde getirdi. Ayrıca daha önce öğrenilen firmanın daha fazla katlanabilir akıllı telefon çıkarma isteği de iddiaları kanıtlar nitelikte oldu. Ağustos ayı başında Galaxy Z Fold 2 cihazını tanıtan firma, fiyat olarak beklentilerin üstünde bir etiket ile kullanıcılarını karşılamıştı. Bakalım firma hayranların beklentilerini karşılayacak fiyat seviyesine sahip katlanabilir akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53, Snapdragon 460 ile resmi olarak tanıtıldı!
Uzun bir bekleyişin ardından Oppo nihayet Endonezya‘da Oppo A53′ü teknik ve tasarımsal özellikleri ile birlikte resmi olarak tanıttı. Oppo‘nun yeni telefonu Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz hem teknik özellik hem de fiyatlandırma olarak giriş-orta segmente uygun bir cihaz olacak.
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Oppo A53 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo A53, 6.5 inçlik 1600×720 piksel HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en boy oranına sahip ve sol tarafta tekli nokta delik çentikte selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekranın en önemli özelliği çoğu orta segment telefonda bile bulunmayan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Kamera tarafına gelecek olursak A53, arka tarafta 16 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte üçlü kurulum bulunduruyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro ve derinlik algılayıcı olarak karşımıza çıkıyor.
A53, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası ile geliyor. Cihazın güvenlik olarak arka tarafında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca Qualcomm‘un giriş-orta segment yonga seti olan Snapdragon 460‘tan gücünü alacak. Yazılım tarafında A53, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile gelecek. Cihazın bataryası 18W hızlı şarj destekli ve 5.000 mAh değerinde olacak.
A53, elektrik siyahı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak ise Endonezya’da 2.499.000 Rp(170$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, en pürüzsüz telefon olarak geliyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.
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En pürüzsüz telefon Oppo F17 Pro!
Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.
Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1
— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020
Amiral gemisi özellikler ile karşımıza çıkması beklenen OppoF17 Pro, görünüşe göre MediaTek yapımı Dimensity 1000 işlemcisine sahip olacak. Her ne kadar ortaya atılan teknik özellikler iddia niteliğini taşısa da firmanın özellikle genç nesil için trendlere uygun bir akıllı telefon yapmak istediği öğrenildi. Tasarım detayları bakımından sadece fiziksel özellikleri bilinen cihaz, paylaşılan videoya bakıldığında en az iki kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. F15 serisinin dört kameralı çıktığını düşünürsek, firmanın cihazda iki kameradan daha fazlasını yerleştirdiği düşünülebilir. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon hakkında hangi yeni bilgiler bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz. Çıkış tarihi belli olmayan F17 Pro, tahminlere göre eylül ayı içerisinde tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Samsung, yakın zaman içinde Galaxy M31, Galaxy M01 ve gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihazı duyurdu. Şirket, şimdi ise SM-M515F model numarasına sahip Samsung Galaxy M51 adlı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkındaki bazı sertifikalar ve raporlar sızdırıldı. Raporlara göre cihaz, gelecek ay Hindistan’da satışa sunulacak.
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Samsung Galaxy M51 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M51, son sızıntılara göre Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Galaxy M serisinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri bataryasıdır. Bu cihazda da 7000 mAh değerinde devasa bir pil bulunacak. Samsung daha önce 6000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M30s’i tanıtmıştı. Geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen bu değer oldukça etkileyiciydi. Şimdi ise Samsung bunu bir adım daha öteye taşıyarak 7000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M51’i tanıtacak.
Galaxy M51, arka tarafta muhtemelen 64 MP ana kamerası bulunan dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ana kamera sensörünün Samsung ISOCELL olacağı tahmin ediliyor. Samsung‘un diğer orta segment akıllı telefonlarındaki gibi AMOLED bir ekranı bu telefonda kullanması muhtemel gözüküyor. Ayrıca bazı sızıntılara göre bu ekran 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü olacak. Diğer teknik detaylara baktığımızda ise cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve Bluetooth 5.0 bulunacağı söyleniyor. Galaxy M51 hakkında gelecek haftalarda daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.