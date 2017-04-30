BlackBerry KeyOne Modeli Önümüzdeki Ay Satışa Çıkıyor

TCL tarafından yapılan bası açıklamasına göre BlackBerry KeyOne önümüzdeki ay ilk önce Kanada’da sonra Amerika’da satışa çıkacak.

KeyOne, TCL tarafından üretilmiş olan ilk BlackBerry modeli olacak. Telefonda son yıllarda sadece BBery modellerinde görmeye alışkın olduğumuz fiziksel klavye yer alıyor.

Telefon 18 Mayıs tarihinde Kanadalı kullanıcılar için ön siparişe çıkacak. Kullanıcılar Bell, Bell MTS, Rogers, SaskTel ve TELUS Business gibi firmalarda iki yıllık kontrat ile 199$’a satın alabilecek. Telefon satışa 31 Mayıs tarihinde çıkacak ve 549$ olacak. Bu model hem GSM hemde CDMA destekleyecek. Sprint ise telefonu bu yaz sonu satışa çıkaracak.

Telefonda fiziksel klavyenin yanı sıra 4.5 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 12 megapiksel kamera ve Qualcomm Snapdragon 625 işlemci yer alıyor. Telefonun bataryası 3505 mAh büyüklüğünde. Telefon Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile gelecek.