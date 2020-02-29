Black Shark 3 Pro, mekanik tetik tuşlarına sahip olacak!

3 Mart 2020 tarihinde tanıtılacak olan Black Shark 3 serisi oyun telefonlarının özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Black Shark 3 Pro modelinin mekanik tetik tuşlarına sahip olacağı ortaya çıktı.

Özelliğe ait yeni görseller ve bir video Black Shark’ın resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşıldı. Oyun telefonlarının tetik tuşlarına sahip olmasına alışık olsakta, Black Shark 3 Pro mekanik tetik tuşlarına sahip olan ilk oyun telefonu olarak oyun severlerin ilgisini çekmeyi planlıyor. PC oyunculuğu tarafında oldukça popüler olan mekanik tuş takımları telefon seviyesinde oyunculara daha hassas kontrol ve geri bildirim vadediyor.

İlginizi çekebilir: Black Shark 3, 12 GB RAM ile Geekbench testlerinde görüldü

Yayınlanan videoya göre kullanılmadıklarında cihaz ile aynı seviyede olacağı gözüken mekanik tuşlar oyun sırasında cihazın dışına yükseliyor. 21 mm yüksekliğe sahip olacak tuşlar, 1,5 mm seyahat mesafesi sunacak. Yapılan paylaşıma göre tuşlar 300.000 defa cihaz içine girip çıkmaya ve 1.000.000’dan fazla tıklamaya dayanıklı olacak.

Black Shark 3 Pro’nun diğer özelliklerine bakacak olursak, yeni model 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 865 platformundan gücünü alacak telefon 16 GB’a kadar RAM seçeneği ve 65 W hızlı şarj sunacak. Baz model 4720 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacakken Pro modeli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Her iki model de cihaz arkasından manyetik şarj cihazı ile şarj edilecek. Black Shark 3 serisinin tanıtım tarihine çok az bir süre kaldı ve cihazların tüm özellikleri tanıtım sonrası kesinleşecek.