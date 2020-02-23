Black Shark 3, 12 GB RAM ile Geekbench testlerinde görüldü

Black Shark 3 ile ilgili birkaç gün önce ortaya çıkan hızlı şarj dedikodularının ardından, model bugün Geekbench testlerinde de göründü. Sızıntılara göre 65W gibi bir devrimsel hızlı şarj desteğiyle gelecek olan ve oyunculara özel olarak üretilen modelden, RAM miktarı ve işlemci detayları da geldi. Geekbench internet sitesinde ortaya çıkan yeni detaylara gelin beraber göz atalım.

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Geekbench testlerinde de görüldüğü gibi, Black Shark 3 tek çekirdek testinde 4.302 puan ve çok çekirdek testinde 12.448 puan almış. Ayrıca listeye göre model, 12 GB’a kadar RAM desteği ile birlikte gelecek gibi görünüyor. İşlemci kısmında Snapdragon 865 5G ile donatılacağı da ortaya çıkan model, Android 10 ile kutudan çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlara göre 5000 mAh kapasiteye sahip 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya da cihazda bulunacak. Mevcut hızlı şarj desteği ile 38 dakikada tamamen dolabileceği iddia edilen model, sadece bu özelliklerle bile şimdiden çok büyük bir kullanıcı kitlesini kendisine çekmiş durumda.

Modelde ayrıca 120Hz yenileme hızına ve 2K çözünürlüğe sahip trende uygun bir ekran tercih edilmiş. Çıkış tarihi konusunda henüz bir detay verilmezken firmanın Black Shark modellerini genelde yaz sezonunda piyasaya sürdüğünü söylemek mümkün. Ek olarak oyuncular için sunulan akıllı telefon modellerinin yüksek fiyatlarla çıktığını gördüğümüz bugünlerde, Black Shark 3 modelinin de yüksek fiyat politikasıyla kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel.