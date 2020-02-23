Akıllı Telefonlar
Black Shark 3, 12 GB RAM ile Geekbench testlerinde görüldü
Black Shark 3 ile ilgili birkaç gün önce ortaya çıkan hızlı şarj dedikodularının ardından, model bugün Geekbench testlerinde de göründü. Sızıntılara göre 65W gibi bir devrimsel hızlı şarj desteğiyle gelecek olan ve oyunculara özel olarak üretilen modelden, RAM miktarı ve işlemci detayları da geldi. Geekbench internet sitesinde ortaya çıkan yeni detaylara gelin beraber göz atalım.
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Geekbench testlerinde de görüldüğü gibi, Black Shark 3 tek çekirdek testinde 4.302 puan ve çok çekirdek testinde 12.448 puan almış. Ayrıca listeye göre model, 12 GB’a kadar RAM desteği ile birlikte gelecek gibi görünüyor. İşlemci kısmında Snapdragon 865 5G ile donatılacağı da ortaya çıkan model, Android 10 ile kutudan çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlara göre 5000 mAh kapasiteye sahip 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya da cihazda bulunacak. Mevcut hızlı şarj desteği ile 38 dakikada tamamen dolabileceği iddia edilen model, sadece bu özelliklerle bile şimdiden çok büyük bir kullanıcı kitlesini kendisine çekmiş durumda.
Modelde ayrıca 120Hz yenileme hızına ve 2K çözünürlüğe sahip trende uygun bir ekran tercih edilmiş. Çıkış tarihi konusunda henüz bir detay verilmezken firmanın Black Shark modellerini genelde yaz sezonunda piyasaya sürdüğünü söylemek mümkün. Ek olarak oyuncular için sunulan akıllı telefon modellerinin yüksek fiyatlarla çıktığını gördüğümüz bugünlerde, Black Shark 3 modelinin de yüksek fiyat politikasıyla kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17, nisan ayında 90 Hz ekranla geliyor!
Meizu telefonları yeterince bilinmeyen telefonlar olarak piyasada görünseler de aslında oldukça fazla sayıda hayran kitlesine sahipler. Bu yüzden Meizu severler sabırla Meizu‘nun bir sonraki amiral gemisini bekliyorlar. Bu konuda onlara hem iyi hem de kötü haberlerimiz var.
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Meizu 17 ile ilgili iyi ve kötü haberler neler?
Kötü haber, telefonun nisan ayında bir zamanda (beklenenden daha geç) gelecek olması. İyi haber ise, Meizu 17 olarak çıkacak olan amiral gemisi sınıfı telefonun 90 Hz OLED ekran sunması. Bu sızıntının kaynağı ise Weibo‘da oldukça bilinen bi kaynağın haberinden geliyor.
Weibo‘daki bahsi geçen kaynak, Meizu 17 ile ilgili UI görüntülerini paylaştı ve yeni Flyme UI‘ın 90 Hz‘de MIUI kadar pürüssüz olacağını ima etti. Paylaşılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, telefonun 1080 x 2206 piksel çözünürlüğe sahip bir FHD+ ekranı bulunuyor. Ve önceki söylentilere göre, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca telefonla ilgili diğer tahminler ise ön kamerasının 20 MP değerinde olacağı yönünde. Arka kameralarda ise üçlü bir kamera düzeni bekleniyor. Kamera tarafında 64 MP veya 48 MP ana kamera olacağı düşünülüyor. Telefonun 5G uyumlu olacağı biliniyor fakat 5G olmayan versiyonunun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. En yakın zamanda Meizu 17‘nin tanıtılması ve özelliklerinin duyurulmasını umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Android 11 ile çift tıklama özelliği değişiyor!
Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü yayınlanan Android 11, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özelliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Merakla beklenen işletim sistemi sürümü ile ilgili yansıyan yeni detay, çift tıklama özelliğini tamamen değiştirecek!
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Android 11 ile çift tıklama özelliği telefonun arkasına taşınıyor!
Android 11’in ilk geliştirici sürümünde ortaya çıkan bir detay, daha önce ekranda bulunan çift tıklama özelliğinin yenilendiğini gösteriyor. Google Pixel 2 XL üzerinde denendiği görülen özellik ile cihazın arkasına iki kez dokunulduğunda Google Asistan’ın aktif olduğu görülüyor. Columbus olarak adlandırılan yeni özellik; kamera, alarm, zamanlayıcı, medya oynatma/duraklama ve çağrıyı sessize alma gibi işlevler ile kişiselleştirilebiliyor.
Gizemli özelliğin nasıl çalıştığı ile ilgili tahminler ise telefondaki ivmeölçer ya da jiroskop sensörlerinin kullanıldığını öne çıkarıyor. Böylece özelliğin kullanılması için ayrı sensöre ya da kılıf gibi ekstra bir aksesuara ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca Android 11 açık kaynaklı kod satırlarına göre özelliğin Google Pixel serisi cihazlara özel olabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Android 11 ile hayatımıza girecek olan sistem oldukça işlevsel gibi görünürken, geliştiricilere geri bildirim konusunda önemli bir görev düşüyor. Zira raporlara göre yüksek hassasiyet sonucu özelliğin telefonu uyandırdığı ve kendi kendine işlemler yaptığı bildiriliyor. Son olarak yeni Android sürümünün 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Google I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, depolama özellikli SIM kart patenti aldı!
Günümüzde çoğu akıllı telefon mikroSD kart yuvasına sahip değil. Genişletilebilir depolama çoğu kullanıcının hoşuna gitse de üreticiler bu donanımın kapladığı alanı daha önemli gördükleri donanımlar için kullanma amacında. Xiaomi ise bu konu hakkında çok yenilikçi bir çözüm geliştiriyor.
SIM kart yuvası şuan için şüphesiz ki her telefonda bulunmak zorunda. Gizmo China tarafından ortaya çıkarılan patente göre Xiaomi, depolama ve SIM kart özelliğini barındıran tek bir kart tasarımı üzerinde çalışıyor. Firma alandan tasarruf edip aynı zamanda kullanıcılarını genişletilebilir hafıza seçeneğinden mahrum bırakmama hedefinde. Bir yüzünde 5G destekli SIM teknolojisi diğer yüzünde depolama teknolojisi bulunan kartın okunabilmesi için de özel bir SIM yuvası geliştiriliyor. Maalesef geliştirilen kartın Xiaomi’ye özel bir depolama teknolojisi ile çalışması söz konusu. Böylesine kullanışlı bir teknolojinin tek markaya özel olması oldukça üzücü.
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Yaratıcı bir fikir olmasına rağmen Xiaomi, bu teknolojiyi geliştirmek için geç kalmış olabilir. eSIM teknolojisinin dünya genelinde yayılmaya başlaması SIM yuvası olmayan cihazların artacağı anlamına geliyor. Çin’li marka bu teknolojiyi geliştirerek eSIM teknolojisine zıt yönde bir politika izliyor. Haberimize konu olan teknolojinin depolama tarafında mikroSD standartı ile piyasaya sunulmuyor olması ve tek markaya özel oluşu son kullanıcıya ulaşmasını zorlaştıracak özelliklerden bazıları. Kuşkusuz çoğu firma gibi kendi teknolojileri ile özel bir ekosistem oluşturmak isteyen markanın, bu teknoloji ile başarıya ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu.