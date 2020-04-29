Black Shark 2, JoyUI 11 güncellemesini aldı!

Xiaomi, Android 10 tabanlı JoyUI 11 güncellemesini Black Shark 2 için yayınladı. Şirket, güncellemenin ilk dalgasını bugün kullanıcılara sunacak. Şimdilik yalnızca belli telefonlara gelecek olan güncelleme, eğer bir sorun çıkmazsa 6 Mayıs tarihinde çoğu telefon için aktif hale gelecek. Güncellemenin hala test aşamasında olduğunu ve hatalarla karşılaşılmazsa global hale geleceğini söyleyebiliriz.

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Black Shark 2 için gelecek olan JoyUI 11 güncellemesi neler içeriyor?

Güncelleme, yaklaşık olarak 1.9 GB’lık bir indirme gerektiriyor. İçeriğine geldiğimizde ise yeni güncelleme, yepyeni Black Shark temalarıyla yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü barındırıyor. Artık menüler ve uygulamalarda daha sade ve daha anlaşılabilir bir arayüz teması bulunuyor. Güncelleme notları, yeni dosya yöneticisi ve gezinme hareketlerinin yanı sıra oyun merkezi için birçok ince ayarı da içeriyor. Şirket güncellemenin daha iyi anlaşılabilmesi için ve önemli noktalarını belirtebilmek için çeşitli grafikler ve afişler yayınladı.

Cihazlar, bu güncelleme ile aksesuarlarla daha kolay bağlantı kurabilir hale gelecek. Bir oyuncu telefonu olduğu için ses ve full ekran tarafında ise önemli iyileştirmeler JoyUI 11 ile gelmiş olacak. Bunların haricinde sistemin kararlılığının da artacağı paylaşılan notlar arasında bulunuyor.

Şirketin attığı resmi tweette, Black Shark 2 Pro kullanıcılarının 30 Nisan‘da bu güncelleştirmeyi alacağı söylendi. 6 Mayıs‘tan itibaren ise aynı şekilde sorun çıkmazsa güncelleme global çapta yayınlanacak.