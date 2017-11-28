Black Friday PlayStation’a Yaradı

PlayStation tarihinin en yoğun satışı Black Friday döneminde yaşandı. Efsane indirimler sayesinde Sony 22 yıllık PlayStation tarihindeki en büyük satışı gerçekleştirdi.

Sony PlayStation tarafında her zaman güzel anılara sahipti. Fakat Black Friday indirimleriyle firma kendisinin bile beklemediği başarıya ulaştı. PlayStation Network’ün patronu Eric Lempel, CNBC ile yaptığı röportajda ” Playstation tarihindeki en büyük Black Friday dönemini geçirdik. 22 yıllık Playstation geçmişimizde şimdiye dek olduğundan daha fazla konsol sattık, ve buna bağlı olarak Plus üyeliği de.”

(Soldan sağa PS4 PS4 SLIM PS4 PRO)

PlayStation 4 $200

Birçok mağazada 1TB standart PlayStation 4’ün fiyatının $200(~780TL) inmesi ve PlayStation Pro’nun $350(~1370TL) etiketle sunulması ayrıca PlayStation VR ve ekstra DualShock 4 içeren kollardan oluşan çeşitli paketler ve diğer indirimler Sony’nin bu başarısına zemin hazırladı. İndirimler Sadece Black Friday ile sınırlı kalmayıp Pazartesi günü Cyber Monday ile avantajlı fiyatlar sunulmaya devam edildi.

PlayStation Network patronu Lempel, 2013 yılında piyasa çıkan Ps4 ve Xbox One ile başlayan yeni nesil konsol döneminin bazı çevrelerce başarısız sonuçlanabileceğine dair yorumlar yapıldığını fakat Ps4 satışlarının tam tersi son derece yüksek olduğunu ve Sony tarafından son sayımda 60 milyonu adeti aştığını belirtti. Lempel:” Büyüyen PS4 satışları sayesinde olağanüstü bir yıl geçirmekteyiz.”

Umarız Sony bu başarıyı PS5 ile devam ettirir ve kaliteli yapımlar oynayabilmemize yardımcı olur.