Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!

Giriş segmentinin, fiyat performansıyla en çok dikkat çeken 3 modeli Oppo A73, TCL 10 Plus ve yeni fiyat performans canavarı Poco M3 kıyaslama videosuyla karşınızdayız. Bu cihazların tamamı da şuanda 2.500 TL bandında ve 3’ü de benim bu fiyattaki favorilerim. Tabi Ersin Abi’ye de katıldığım bir nokta var. Poco M3’ün misyonu daha uygun fiyata satılıp bütün bu cihazların fiyatını aşağı çekmesiydi; ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama yine de bu karşılaştırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Giriş segmentinin şampiyonları kategorisinde sıralayabileceğimiz bu 3 cihazı HepsiBurada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

reklam

Giriş segmentinin şampiyonları kategorisinde sıralayabileceğimiz bu 3 cihazı Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: TCL MoveAudio S600 TWS ve TCL Movetrack PetTracker duyuruldu

Zorlu kıyaslama

Birçok kişi zaten TCL 10 Plus’ı çok sevdiğimi hatta ofiste de cihaza resmen el koyup ne Aydoğan’a ne Dilşah’a vermediğimi biliyordur. Fakat bu sizi yanıltmasın yine de objektif bir inceleme gerçekleştireceğim. Sonuçta hiçbir cihaz kusursuz değil. Neyse odur diyerek her bir cihazın bütün avantajlarını ve dezavantajlarını sizlere sunacağım.

Öncelikle fiyatlarla başlayalım diyeceğim ama Ocak 2021 itibariyle 3 cihazın da fiyatı hemen hemen aynı. O yüzden fiyat bandı 3 cihazın baz versiyonu için de 2.500 TL diyebiliriz. Yani bugün cebinizde 2.500 TL bütçeniz varsa bu 3 cihaza da ulaşabiliyorsunuz. Oppo A73 hariç diğer cihazlarda 64 ve 128 GB olmak üzere depolama seçenekleri var; fakat A73 doğrudan 128 GB olarak satılıyor. Ram değerleri 3 cihazda da bütün opsiyonlarda aynı. Fakat burada TCL 10 Plus’ın bir artısı var o da şöyle; diğer 2 cihazda sadece 4 GB Ram sunulurken TCL 10 Plus’ta 6 GB Ram standart sunuluyor. Bu noktada Ram konusunda TCL’in diğer cihazlara göre avantajı var.

Performans testleri

Cihazların fiyatına ve opsiyonuna değindiğimize göre yavaştan işlemcilere geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Oppo A73 ve Poco M3, Snapdragon 662’ye sahip. TCL 10 Plus ise Snapdragon 665’e sahip. Bu noktada kıyaslama yapmak gerekirse; 665 daha yukarda olsa da bu sizi yanıltmasın çünkü Snapdragon 662, Snapdragon 665’in daha güncel versiyonu. 665’in üzerinde çok ufak oynamalar yapılarak biraz daha iyileştirilmiş bir işlemci 662.

3 cihazın da performans düzeyleri çok yakın olsa da bu noktada Oppo A73 ve Poco M3 kağıt üstünde daha iyi bir işlemciye sahip diyebiliriz. Gerçek performans kısmına gelince de yaptığım testlerde skorlar şu şekilde: AnTuTu’da TCL 10 Plus 171.872. Oppo A73 180.884 Poco M3 184.885 puan aldı. PC Mark’ta TCL 10 Plus 6.460, Oppo A73 6.080 Poco M3 de 6.043 puan aldı. Geekbench’te TCL 10 Plus tek çekirdekte 310 puan çoklu çekirdekte 1320 puan. Oppo A73 tek çekirdekte 313 çoklu çekirdekte 1275 puan Poco M3 tek çekirdekte 314 çoklu çekirdekte 1386 puan aldı. Gördüğünüz gibi puanlar zaten birbirlerine çok yakın.

Tasarım konusunda öne çıkan bir cihaz var!

Performans işini kapattığımıza göre artık tasarımlara geçebiliriz. Ama şimdi iş tasarıma gelince orada bir durmak lazım. Bu 3 telefonun markasını kapatın, bir masanın üstüne koyun ve rastgele 10 kişiye de, sizce bunlardan hangisi bir amiral gemisi olabilir diye sorun. Eminim ki 10 kişiden 9’u TCL 10 Plus’ı gösterecektir. Hatta belki de 10. Yani şu kıvrımlı ekran, şu kasa yapısı, cidden TCL bu tasarım işini çok iyi yapıyor.

Ha diğerleri kötü mü? Kesinlikle değil. Özellikle de arka tarafta. Arka kapak tasarımında Poco ve Oppo dersine o kadar iyi çalışmış ki, 2 cihazda da, leke tutmayan ve deri hissiyatına sahip bir arka kapak var. Özellikle de Oppo’da, şu beyaz geçişler, parlak yapıdaki Oppo logosu. Poco M3 ve Oppo A73’ün arka kapakta parmak izi tutmaması da cidden ayrı bir güzellik. Aynı zamanda çok da şıklar, Her ne kadar tasarım konusunda genel toplamda oyumu TCL 10 Plus’tan yana kullansam da diğer 2 cihazı da yabana atamam.

Ekranlarda durum ne

Arka taraftan fazlaca bahsettik gelelim şimdi ön tarafa, yani ekranlara. Konu ekran olunca hiç tereddüt yok ki bu 3 cihaz arasında 1., 2., ve 3. Belli. Önce 1’den başlayacağım ve nedenlerini sıralayarak 3.ye doğru gideceğim. 3 ekran da her ne kadar 1080p olsa da; burda 6.47 inç boyutta HDR destekli AMOLED bir panel kullanan TCL 10 Plus önde. Yani giriş segmentinde olmamıza rağmen HDR destekli bu denli kaliteli bir panel kullanılması cidden şaşırtıcı. Ayrıca TCL’in sunduğu NXT Vision uygulaması üzerinden renkler daha canlı bir hale getirilebiliyor. Ekran tarafında TCL çok iyi iş çıkarmış bu net.

Gelelim 2. Sıraya. Burada Oppo A73, 6.44 inçlik AMOLED ekranıyla 2. Sırayı alıyor. Oppo A73’ün ekranı, kullanan kişinin kafasında hiçbir soru işareti bırakmayacak kalitede. Ayrıca burada ben parlaklık ve renklerin kalitesi bakımından Oppo A73’ün ekranını Poco M3’ten daha başarılı buldum. Zaten teknik verileri de kontrol ettiğiniz zaman Oppo A73, 600 nite varan parlaklıklara çıkabilirken; Poco M3’ün 400 nitle sınırlı kaldığını görüyorsunuz. Mesela bir de ben AMOLED ekranları kullanmayı daha çok seviyorum. Yani bütün bu parametreler işin içine dahil olduğunda Oppo A73 benim için Poco M3’ün önüne geçiyor.

Yeri gelmişken M3’ün ekranına da değinelim. 6.53 inç boyutunda IPS LCD bir ekran var Poco M3’te ve giriş segmentinden beklediğimizin ne daha ötesinde ne de daha gerisinde. Olması gerektiği gibi bir ekran. Ama aynı segmentteki rakiplerinde böylesine iddialı ekranlar söz konusuyken keşke Poco’dan da benzer bir hamleyi görseymişiz diye düşündüm ben.

Bir diğer kıyaslama da, parmak izi okuyucular için

Ön taraf demişken hadi yine ön tarafla ilgili bir konudan devam edelim; o da parmak izi okuyucu. Parmak izi okuyucu, Parmak izi okuyucu, TCL 10 Plus’ta ve Oppo A73’te ön tarafta ekran altına gömülü bir şekilde bulunurken Poco M3’te benim sevdiğim gibi güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu var. Bu daha ergonomik ve daha hızlı bir yöntem olsa da; Oppo A73’ün parmak izi okuyucusunun da çok iyi çalıştığını söylemem lazım. Ekran altı bir parmak izi okuyucu olmasına rağmen çok hızlı çalışıyor.

Ama iş TCL’e gelince bu noktada TCL’i eleştirmem lazım; çünkü TCL’in ekran altı parmak izi okuyucusu diğer cihazlar kadar atik değil. Yani parmağınızı bastığınızda bir müddet beklemeniz gerekiyor. Bu noktada Oppo A73’ün TCL 10 Plus’a kıyasla daha hızlı bir ekran altı parmak izi okuyucusu var. Aralarında en hızlısı da Poco M3; çünkü biliyorsunuz oradaki parmak izi okuyucu fiziksel bir parmak izi okuyucu. Haliyle en seri çalışan da o oluyor. Hız olarak sıralarsak 1- Poco M3, 2- Oppo A73, 3- TCL 10 Plus. Fakat benim için hız önemli değil ekran altı olsun istiyorum derseniz de o noktada Oppo A73 ve TCL 10 Plus öne çıkıyor.

Bataryada işler çetrefilli bir hal alıyor

Gelelim bataryalara. Şimdi burada iş çok çetrefilli. Neden çetrefilli çünkü batarya konusunda şöyle bir sıralama var. En büyük batarya 6.000 mAh kapasiteyle Poco M3’te, ardından 4.500 mAh kapasiteyle TCL 10 Plus geliyor. Onun da ardında 4015 mAh kapasiteyle Oppo A73 var. Ama A73 de rakiplerine şöyle bir gol atıyor. Burada 30W hızlı şarj var. Diğer cihazlarsa sadece 18W hızlı şarj destekliyor. Bu sayede bataryanızı en hızlı fulleyebildiğiniz cihaz da Oppo A73 oluyor. Ama yok benim bataryayı ne kadar sürede fulleyebildiğim önemli değil yeter ki şarjım uzun gitsin diyorsanız da; 6.000 mAh bataryasıyla öne çıkan Poco M3 var. TCL 10 Plus da bu kıyaslama için tam ortada kalıyor.

PCMark’ta verdikleri ekran süreleri şu şekilde: Oppo A73, 7 saat 39 dakika ekran süresi verdi. Benim full ekran parlaklığında bu testleri yaptığımı hatırlatayım.…Poco M3’ün verdiği ekran süresi 11 saat 51 dakika. TCL 10 Plus’ta 8 saat 31 dakika oldu. Her ne kadar Poco’da süre uzun gibi görünse de orada da hızlı şarj desteği bir tık yavaş gelebilir size. Yani burada neyi istediğinize çok iyi karar vermeniz lazım. Uzun batarya süresi mi, yoksa hızlı şarj mı?

Bir de NFC destekleri konusunda bir kıyaslama yapmak gerekliyse ve NFC sizin için önemliyse; NFC desteği de yine Oppo A73 ve TCL 10 Plus’ta bulunurken Poco M3’te bulunmuyor.

Eğer akıllı telefonunuzdan yüksek kaliteli ses alabilmek sizin için önemliyse bu detaylara dikkat!

Değineceğim bir başka konu da, kablosuz kulaklık ve hoparlör kullananlar için. TCL 10 Plus ve Oppo A73’te aptX desteği varken Poco M3’te aptX desteği yok. Bu sayede aptX üzerinden kablosuz olarak yüksek kaliteli ses almak istiyorsanız tercihiniz Oppo A73 ve TCL 10 Plus olabilir. aptX ne diye merak ediyorsanız da onu da şöyle kartlara bırakayım bilginiz olması açısından. Ama kablolu bir kulaklığınız veya hoparlörünüz varsa da o noktada Poco M3 3.5 mm’lik girişinde 24 bit yüksek çözünürlüklü ses sunuyor onu da söyleyelim. Bir de bu ses mevzusunda, eğer harici bir hoparlör vesaire kullanmıyorsanız da Poco M3 stereo hoparlör sunuyor.

Bu birçok amiral gemisinde bile göremediğimiz bir özellik. Poco M3’ün bunu daha giriş segmentinde sunması büyük bir artı. Hoparlörler konusunda Poco M3’ün bariz bir üstünlüğü var diyebiliriz. Yalnız dikkatinizi çekeyim bu ses yüksekliği yönünde değil de ses netliği yönünde. Yani 3 cihazda da, ses yükseklikleri hemen hemen aynı. Hatta sesi en şiddetli çıkan da TCL 10 Plus. Ama iş, çıkan sesin netliğine gelince Poco M3 bu 3 cihaz arasında kesinlikle en temiz sesi veriyor. Hatta ve hatta giriş segmentinde benim aldığım en iyi seslerden birine sahip Poco M3. Bu da önemli bir detay.

Kamera Kıyaslama | Poco M3 iddialı bir kameraya sahip

Şimdi gelelim hepinizin en çok merak ettiği konuya. Yani kameralara. İş kamera konusunda da gerçekten çetrefilli. Poco M3 ve TCL 10 Plus arasında ciddi bir rekabet var. Yer yer rekabete Oppo A73 de dahil oluyor. Ana kamerada, TCL 10 Plus ve Poco M3 48 MP ana kameraya sahipler. Fotoğraf anlamında iki cihaz da çok iyi iş çıkarıyor. Ama hangisi ana kamerayla daha hoş fotoğraflar çıkarıyor o noktada bir kıyaslama yapalım derseniz ben oyumu Poco M3’ten yana kullanırdım. M3, fotoğraf çekimi konusunda cidden başarılı bir cihaz. Renkleri canlı göstermesini de ayrıca seviyorum ben.

Poco M3’te ultra geniş açılı lens yok. TCL 10 Plus da 4K 30 FPS video çekebiliyor. A73’teki TCL 10 Plus’taki EIS yani elektronik imaj sabitleyici desteği, sarsıntıları önleme konusunda sınıfına göre başarılı çalışıyor. Ön kamerada da Oppo A73 16, TCL 10 Plus 16 ve Poco M3’te 8 MP ön kameralar var. Yaptığımız kıyaslama için cihazların 3’ü de muhteşem ön kameralar demeyeceğim ama Poco M3’ün ön kamerası 8 MP olmasına rağmen diğer cihazların ön kameralarından eksik kalmıyor. 3 cihaz da ön kamerasıyla ne sizi şaşırtıp vov dedirtir ne de üzer. Başarılı ana kamera istiyorsanız TCL 10 Plus ve Poco M3’e yönelmelisiniz. Geniş açılı kamera sizin için önemliyse TCL 10 Plus ve Oppo A73’e yönelmelisiniz. 4K video çekmek benim için olmazsa olmaz diyorsanız da 2.500 TL bandında 4K video çekebilen TCL 10 Plus mantıklı bir seçenek.