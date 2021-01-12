TCL MoveAudio S600 TWS ve TCL Movetrack PetTracker duyuruldu

TCL, CES 2021’de yeni ürünlerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. TCL 20 5G ve TCL 20 SE dahil 5 akıllı telefon ve NXTPAPER, TAB 10s tabletlerinden sonra firma MoveAudio S600 kablosuz kulaklık ve Movetrack PetTracker isimli evcil hayvan takip cihazını duyurdu.

İlginizi çekebilir: TCL, NXTPAPER ve TAB 10s tabletlerini duyurdu

reklam

TCL MoveAudio S600

MoveAudio S600, IFA 2020’de piyasaya sürülen MoveAudio S200 ile benzer gövde tasarımına sahip. Kulaklığın yarım küre şeklindeki sarj kutusunun ön tarafında şarj LED göstergesi bulunuyor. Kulaklık 18.2 x 17 x 38.5 mm, şarj kutusu ise 65 x 54.8 x 28.8 mm boyutlarında.

Kulaklıklarda 55 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh’lık piller bulunuyor. MoveAudio S600, hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip 10 mm’lik ses sürücüsü birimi barındırıyor, ANC (aktif gürültü önleyici) açık iken 5 saat, kapalıyken 7 saat kullanım ömrü sunuyor. Kulaklık SBC ve AAC codec desteği ve Bluetooth 5.0 özellikleri ile geliyor. Cihazın sunduğu diğer özellikler ise şunlar: şeffaf mod, wear detection, dokunmatik kontrol, hands-free arama, Google Fast Pair, IP54 sertifikası ve kablosuz şarj.

MoveAudio S600, grafit gri, saf mermer, gümüş krom ve turkuaz renk seçenekleriyle 149 Euro fiyatla Şubat 2021’de satışa sunulacak.

TCL Movetrack PetTracker

TCL Movetrack PetTracker cihazı ise evcil hayvanların tasmalarına takılabilecek bir takip cihazı. Bu cihaz hareketi algılayıp 60 saniyede bir konum bilgisini güncelleyecek. TCL Movetrack’ın Virtual Leash (sanal tasma) isimli bir özelliği de mevcut. Bu özelliği kullanmak için cihaz Bluetooth ile telefona bağlanıyor ve evcil hayvan belirli bir mesafeden fazla uzaklaştığında telefona sinyal gönderiyor. Ürün 24 saatlik konum ve zaman verilerini 6 ay boyunca saklayabiliyor. TCL Movetrack PetTracker, 99 Euro’dan satışa sunulacak.

TCL, gözlük gibi görünen ama hareket halindeyken bir şeyler izlemenize olanak sağlayan giyilebilir ekranını da tanıttı. Ürün gözlere yakın konumlanan iki adet 1080p OLED ekran içeriyor ve USB-C bağlantı noktasına sahip.

Sizin için hazırladığımız Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerine göz atabilirsiniz.