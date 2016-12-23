BitTorrent Live Uygulaması Sonunda App Store’a Geldi

BitTorrent Live uygulaması Mayıs ayında yayınlanmıştı ancak uygulamanın çıkmasından bu yana yarım yıl geçti ve iOS sürümü anca çıktı.

Mayıs ayında çıkan BitTorrent Live’ın Fire TV, Apple TV ve macOS versiyonları bulunuyordu. Haziran ayında App Store’a gelmesi planlanan uygulama anca bugün geldi. Servis NASA, One World Sports ve France 24 gibi kanallardan programlar yayınlıyor. Bu uygulamayı önemli yapan şey ise arkasındaki teknoloji.

Tıpkı dosya paylaşım programındaki gibi bu uygulama da peer to peer teknolojisini kullanıyor. Kullanıcıları aynı zamanda yükleyici olarak kullanarak dosyaların daha hızlı indirilmesini sağlamak yerine burada her izleyiciyi bir yayıncı olarak kullanarak geleneksel yayın metodlarından daha az gecikme ve daha ölçeklenebilir yayın olanağı sağlıyor.

Diğer platformlarda uygulama böyle işliyor ancak bunun App Store’da nasıl olacağı belli değil. BitTorent Now uygulaması peer to peer teknolojisini uygulamayı bırakmıştı. Live uygulamasının nasıl çalışacağı henüz bilinmezliğini koruyor.