Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!

Goldman Sachs, Bitcoin vadeli işlem ticaretini genişletmek için Galaxy Digital ile güçlerini birleştirdi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Mike Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için ortaklık kurdu.

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Goldman Sachs geçtiğimiz mart ayında kripto para birimi alım satım masasını aktif hale getirmişti. Müşterilerden gelen talep üzerine de Bitcoin yatırım hizmetlerini ilerletti. Bu ayın başlarında hizmetleri Ethereum alım satım hizmetleri ile genişleteceğini bildirmişti. Şimdi ise Galaxy Digital ile kurulan ortaklık sonucunda Bitcoin vadeli işlemleri başladı.

Bankacılık devi Goldman Sachs geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin işlemleri için yeni likidite sağlayıcıları ile anlaşma yapacağını duyurmuştu. Bankanın ortaklık kurduğu Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, kariyerine 1989 yılında Goldman Sachs’ta başlamıştı. Galaxy Digital tarafından da şirketin Goldman Sachs’ın likidite sağlayıcısı olarak görev yapmaya başlayacağının duyurulması bekleniyor.

Diğer taraftan Goldman Sachs’taki herkes Bitcoin hizmetleri konusunda hemfikir değil. Bankanın özel servet yönetimi kolu kısa bir zaman önce kripto paraların uygulanabilir bir yatırım olmadığını söyleyen araştırma notu yayınlamıştı. Galaxy Digital’in ikinci başkanı Damien Vanderwilt, bankanın Galaxy Digital ile ortaklık kurmasının diğer bankaların müşterilerinin kendi bankalarına baskı yapmalarına neden olacağını ifade etti.

Goldman Sachs Asya-Pasifik Dijital Varlıklar Başkanı Max Minton, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti: