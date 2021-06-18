Bitcoin
Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!
Goldman Sachs, Bitcoin vadeli işlem ticaretini genişletmek için Galaxy Digital ile güçlerini birleştirdi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Mike Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için ortaklık kurdu.
Goldman Sachs geçtiğimiz mart ayında kripto para birimi alım satım masasını aktif hale getirmişti. Müşterilerden gelen talep üzerine de Bitcoin yatırım hizmetlerini ilerletti. Bu ayın başlarında hizmetleri Ethereum alım satım hizmetleri ile genişleteceğini bildirmişti. Şimdi ise Galaxy Digital ile kurulan ortaklık sonucunda Bitcoin vadeli işlemleri başladı.
Bankacılık devi Goldman Sachs geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin işlemleri için yeni likidite sağlayıcıları ile anlaşma yapacağını duyurmuştu. Bankanın ortaklık kurduğu Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, kariyerine 1989 yılında Goldman Sachs’ta başlamıştı. Galaxy Digital tarafından da şirketin Goldman Sachs’ın likidite sağlayıcısı olarak görev yapmaya başlayacağının duyurulması bekleniyor.
Diğer taraftan Goldman Sachs’taki herkes Bitcoin hizmetleri konusunda hemfikir değil. Bankanın özel servet yönetimi kolu kısa bir zaman önce kripto paraların uygulanabilir bir yatırım olmadığını söyleyen araştırma notu yayınlamıştı. Galaxy Digital’in ikinci başkanı Damien Vanderwilt, bankanın Galaxy Digital ile ortaklık kurmasının diğer bankaların müşterilerinin kendi bankalarına baskı yapmalarına neden olacağını ifade etti.
Goldman Sachs Asya-Pasifik Dijital Varlıklar Başkanı Max Minton, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“Amacımız, müşterilerimizi en iyi uygulama fiyatlandırmasıyla donatmak ve ticaret yapmak istedikleri varlıklara güvenli erişim sağlamaktır. 2021’de buna artık kripto paralar da dahil ve çok çeşitli likidite mekanlarına ve kripto para ekosistemini kapsayan farklılaştırılmış türev yeteneklerine sahip bir ortak bulduğumuz için mutluyuz.”
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Bitcoin
Miami, Çinli Bitcoin madencilerini çağırıyor!
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği destek ile kripto para piyasası tarafından yakından tanınan bir isim. Suarez, kentin Çinli Bitcoin madencilerini Bitcoin madenciliği için yeni bir ev olarak karşıladığını söyledi ve bu konu için elektrik maliyetlerini de azaltmaya çalıştıklarını ifade etti. Miami, Bitcoin madencilerini çağırıyor.
ABD’deki en kripto dostu politikacılardan biri olan Suarez, perşembe günü CNBC’ye verdiği bir röportajda şehrin Çinli Bitcoin madencilerine son zamanlarda yaşadıkları Bitcoin madencilik baskısının ortasında kapılarını açtığını söyledi. Belediye Başkanı, şehrin ciddi bir nükleer güç kullanım potansiyeli olduğunu ifade ederek “Birçok şirketle irtibat halindeyiz. Onlara gelin burada çalışın diyoruz” dedi.
Çin’in düzenleyicileri yerel Bitcoin madenciliğini ve yasadışı enerji üretim faaliyetlerini sıkılaştırdığından dolayı birçok Çinli Bitcoin madencisinin Çin’den göç ettiği biliniyor. Bitcoin madencilerinin %50’sinden fazlasının Çin’den geldiği tahmin ediliyor. Bitcoin madenciliği, bu enerji yoğun ve oldukça zorlu süreci desteklemek için istikrarlı internet bağlantıları ve yüksek verimli işlemciler gerektirmekte. Suarez, Miami’nin temiz ve ucuz bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye sahip olduğunu ve şehrin daha fazla yatırım çekeceğini ve daha fazla iş yaratacağını umduğunu söyledi.
“Bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz… madenciler saatte belirli bir kilovat fiyatına ulaşmak istiyorlar. Ve biz de onlarla bu konuda çalışıyoruz; Şehrimizin rekabet etme fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyoruz.”
Çalışma İstatistikleri Bürosu, Miami’deki saatlik kilovat elektrik maliyetinin ortalama 10.7 cent olduğunu, bu maliyetin ülke ortalamasında ise 13.3 cent olduğunu ortaya koyuyor.
Suarez, Çinli BTC madencilerinden herhangi bir kişisel çağrı almadığını vurguladı ve hırsının bir gecede gerçekleşemeyeceğini kabul etti. Yine de iyimser ve şehrin sınırsız ve ucuz nükleer güç kaynağını teşvik ederek Bitcoin madencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor. Ayrıca Suarez yönetimi vergi imtiyazları, altyapı teşvikleri ve kripto madenciliği için küçültülmüş düzenlemeler içeren kurumsal bölgeler oluşturmak da dahil olmak üzere kripto madenciliğini geliştirmek için çeşitli teşvikleri değerlendiriyor.
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Bitcoin
McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!
McLaren Racing bugün Bitci.com ile kripto para borsasının McLaren Formula 1 takımının resmi ortağı olacağını yeni bir uzun vadeli ortaklık olduğunu duyurdu. Bitci.com ve McLaren kendi resmi hayran coinlerini piyasaya sürecek.
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Son dönemde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla Türk blockchain’ini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitci Teknoloji, şimdi de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de ülkemizi temsil edecek.
Bitci Teknoloji, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.
İçindekiler
Türk Blockchain’i Formula 1 de boy gösterecek
Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Token projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
BİTCİ.COM logosu McLaren araçlarda ve kasklarda yer alacak
3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.
Türk teknoloji sektörü için gurur kaynağı
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, söz konusu anlaşmadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.
Teknolojinin en yoğun kullanıldığı spor organizasyonu
Blockchain’in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Ek olarak yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise şunları söyledi: “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com’u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1’de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn’de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M’de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”
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Bitcoin
Bir Türk Borsası Dünyada ilk 50’nin içinde!
Narkasa.com, ortalama iki yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde 156 farklı ülkenin Kripto/ Dijital para yatırımcısına hizmet veren ve dünyanın en güvenlikli 50 platformu içinde yer alarak Türkiye’nin gururu oldu.
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Narkasa firması Kripto Para konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yerini almayı başardı. Kuruluş çalışmalarını global ölçekte farklı pazarlar içinde başlatıp geliştiren marka, kendi ülkesine “Narkasa.com” platformuyla giriş yaptı. Bitcoin ve farklı Kripto para alım-satım işlemlerinin 12 farklı dilde gerçekleştirildiği platformun, sektörün en önemli derecelendirme kuruluşu olan “Cer.live Hacken” in denetiminden ilk 50 borsa/ platform içinde yer alarak çıkması sektörde boşluğu yaşanan güven endeksini de arttırmış oldu.
Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dolaşım değişimden kaçamaz. Bunu doğru okuyan markalardan biri de Narkasa oldu. Yerli yatırımın ve yatırımcının gücünü globale taşıyarak Türkiye’nin her türlü finans sektöründe önder sözcülerden biri olmasını sağlamak amacındayız” dedi.
2020 Temmuz ayı ile birlikte yerelden globale açılmayı hedefleyen Narkasa.com yeni nesil yatırımcının farklı, hızlı ve güvenilir adres olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ekliyor. Erdal Kaya bu adımları; “Şimdilik en güvenilir ve güvenlikli ilk 50 Kripto para alım-satım platformunun içindeyiz. Ama biliyorum ki aynı inanç ve gelişimle zirveyi görmemiz çok uzun zaman almayacak. Türkiye’nin ve dünyanın en güvenilir markalarından biri olarak bayrağımızı global pazar içinde dalgalandırmak ortak heyecanımız olacak” diye vurguladı.
Narkasa.com mevcuttaki Türk Kripto para alım-satım platformlarının yükselen performanslarını da “Rakip değil yol arkadaşıyız. Geleceğin finansal devlerinin aynı ülkeden çıkması herkesten çok bize gurur verir” ifadesiyle yer verdi.
Dijital/ Kripto para dünyasında ufuk çizgisi Türkiye için açık ve heyecan verici olmasının yanı sıra, yarına artık daha yüksek bir güvenle yakınlaşıyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 11 saat önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!
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