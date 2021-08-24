İran’da Gelecek Ay Bitcoin Madencilik Yasağının Kalkacağı Tartışılıyor

İran, 4 ay önce koyduğu kripto para madencilik yasağını Eylül ayında kaldırmaya hazırlanıyor. İran’ın İngilizce haber sitesi Financial Tribune’dan öğrenilen habere göre onaylarını almış olan kripto para madencileri operasyonlarına Eylül ayından itibaren devam edebilecekler.

İran’da kripto para madenciliği oldukça önemli bir konumda. Bu yılın başında İran, dünya çapında gerçekleşen kripto para madenciliğinin yaklaşık %4.5’una sahipti. Ancak yaz aylarının gelmesi ve soğutma cihazlarının kullanımının artmasıyla birlikte elektrik tüketimi de ülke çapında genel olarak artış gösterdi. Yeterli altyapıya sahip olmayan İran’da ülke çapında elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Kesintilerin önüne geçmek isteyen İran ise çözümü yaz aylarında madencilik faaliyetlerinin durdurulmasında buldu. Mayıs ayında Başkan Hasan Ruhani tarafından koyulan bu geçici yasağın süresi ise Eylül ayında dolacak.

İran Elektrik Üretim, Dağıtım ve İletim Şirketi Tavanir’in sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’nın en baştaki 4 aylık yasak planına sadık kalarak kripto para madencilik yasağının 22 Eylül tarihinde kalkacağının sinyallerini verdi. Mashhadi’nin açıklamasına göre Tavanir, kripto para madenciliğinin devam edebilmesi için gelecek ay elektrik kullanımının düşmesini umuyor.

İran’daki madencilerin operasyonlarına devam etmesi ile Bitcoin blok zincirindeki işlem gücünde önemli bir artış yaşanabilir. Mayıs itibariyle İran toplam Bitcoin madenciliğinin %4.5’ini elinde tutuyordu. Tavanir ve Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi’nden gelen verilere göre bu miktar ise İran için senelik 1 milyar dolarlık bir gelir oluşturuyor. Üstelik bu rakamda da önemli bir artış yaşanabilir. Çünkü İran’ın madencilik yasağı Çin’in yasağıyla aynı döneme denk geldi. Bu sebeple Çin’den kaçan madenciliğinin ne kadarlık bir kısmı İran’a geldi henüz bilinmiyor. İran, elektriğin ucuz olmasından ve madenciliğin devlet eliyle desteklenmesinden ötürü madenciler tarafından tercih edilen ülkelerin başında geliyor.

İran’da Bitcoin madenciliği 2019 yılından beri çeşitli regülasyonlara tabi. Bu yenilikçi regülasyonlarla İran, ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların etrafından dolanmayı hedefliyor. 2018’de Trump yönetiminin çok yönlü nükleer anlaşmayı terk etmesi ve diğer ülkelere de İran ile ticaret yapmamaları için baskı uygulamasının ardından petrol ve doğal gaz açısından zengin bir ülke olan İran ekonomik zorluklar yaşıyor.

İran, maruz kaldığı yaptırımların ardından dolar rezervlerinde büyük bir daralma yaşadı. Bu sebeple de 2019 yılında kripto para madenciliğini vergilendirmeye başladı. Bir sonraki sene ise ülke kripto para madencilerine Bitcoin ödüllerini İran Merkez Bankası’na satmalarını zorunlu hale getirdi. Böylece İran, dolar rezervini arttırmak amacıyla kullanabileceği bir Bitcoin rezervi oluşturmaya başladı.

İran, ucuz elektrik söz konusu olduğunda dünyadaki ilk 5 ülkeden biri konumunda. Bunu da ülkesindeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına borçlu. Ancak bu yıl yaşanan elektrik kesintileri İran’ın elektrik ağ altyapısının yeterli olmadığını gösterdi. En azından Bitcoin madenciliğinin artması adına İran’ın elektrik altyapısını güçlendirmesi gerekebilir. Aksi takdirde ülke, kripto paradan elde ettiği senelik gelirinin üçte birinden vazgeçmek durumunda.