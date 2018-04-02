Bitcoin tarihinin en kötü ilk çeyrek performansı! (Gündem – VİDEO)

Her hafta Pazartesi günü Bitcoin, kripto para ve Blockchain haberlerine yer verdiğimiz serimizin yeni bölümü yayında! Bu hafta yılın ilk çeyreğini kapattık ve Bitcoin, tarihin en kötü çeyrek performansını gösterdi. Yıl başında 13.000 dolar seviyesinde olan kripto para, şu sıralar 7000 dolar civarında geziniyor. Çeyreği %45 kayıp ile kapatan kripto para, 2014 yılının ilk çeyreğinden bile daha kötü bir performans gösterdi.

Bitcoin değerinin ardından videomuzda ülkemizde açığa alınan imamlar, Coinmarketcap güncellemesi ve diğer haberler de yer alıyor.