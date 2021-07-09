Çin ’deki Bitcoin hakimiyeti neredeyse tamamen sona erdi!

Çin hükümetinin kripto paralara ve kripto para madenciliğine yönelik baskıları devam ediyor. Pek çok uzman Çin ’in bu hamlelerinin piyasaya olan etkileri hakkında görüşlerini paylaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ’in fiyatı Çin darbeleri ile sarsılırken, en önemli madencilik havuzlarından BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, Çin’deki yasaklar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Çin Bitcoin hakimiyetini tamamen sona erdirmiş olabilir.

Bilindiği üzere Çin hükümeti ülkedeki Bitocin madencilik tesislerine sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti ve ülkedeki madenciler tesislerini kapattılar. Ülkedeki madencilik merkezlerinin neredeyse tamamı kapanmış durumda. Bazı küçük merkezler faaliyetlerini sürdürüyor.

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BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, ülkedeki büyük madencilik tesislerinin kapanması ile Çin’deki ağ hash gücünün %60’ını oluşturan toplam hash gücünün %90 oranında düştüğünü söyledi.

A prediction on China's last regulatory strike on crypto industry:

1. An effective strike on crypto mining

2. Several recent events

3. Strike effect prediction on Exchanges

4. Prediction on Bitcoin price

5. What if the bear market has started https://t.co/blWf59fy4q — Jiang Zhuoer BTC.TOP (@JiangZhuoer) July 9, 2021

Yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle kripto alanında hizmet veren büyük şirketlerin neredeyse hepsi ülkedeki operasyonlarını durdurdu. CEO, bu şirketlere örnek olarak Huobi Global ve OKEx’i verdi. Örneğin Huobi Global, çalışanlardan bazılarını ve yöneticilerin tamamını ülke dışına gönderdi. OKEx de Çin’deki faaliyetlerini sona erdirdi.

CEO’ya göre böyle büyük şirketlerin Çin gibi önemli bir pazardan ayrılması, Çin hükümetinin almış olduğu kararların etkili olduğunun bir göstergesi. Zhuoer’e göre sunucuları denizaşırı ülkelerde olan borsaların ticareti önemli ölçüde etkilenmeyecek fakat bu borsalar Çin’de normal işlerini yürütmekte zorlanacak. Bu da Çin’in ülkedeki kripto para hakimiyetini bitirme amacının başarıya ulaşabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca hükümetin kripto paralara yönelik aldığı bu kararlar yalnızca şirketleri değil, ülkedeki traderları da etkiledi. Artık Çinli traderlar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’a erişemiyor.