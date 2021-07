Çin ’deki Bitcoin hakimiyeti neredeyse tamamen sona erdi!

Çin hükümetinin kripto paralara ve kripto para madenciliğine yönelik baskıları devam ediyor. Pek çok uzman Çin ’in bu hamlelerinin piyasaya olan etkileri hakkında görüşlerini paylaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ’in fiyatı Çin darbeleri ile sarsılırken, en önemli madencilik havuzlarından BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, Çin’deki yasaklar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Çin Bitcoin hakimiyetini tamamen sona erdirmiş olabilir.

Bilindiği üzere Çin hükümeti ülkedeki Bitocin madencilik tesislerine sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti ve ülkedeki madenciler tesislerini kapattılar. Ülkedeki madencilik merkezlerinin neredeyse tamamı kapanmış durumda. Bazı küçük merkezler faaliyetlerini sürdürüyor.

BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, ülkedeki büyük madencilik tesislerinin kapanması ile Çin’deki ağ hash gücünün %60’ını oluşturan toplam hash gücünün %90 oranında düştüğünü söyledi.

