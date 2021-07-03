Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!

Bitcoin son zamanlarda kötü günler geçiriyor. Art arda gelen darbeler ile çöken fiyatının yanında şimdi de madencilik zorluğu tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.

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Çin’in kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tavırları ve söylemleri Bitcoin fiyatına darbe indiren en önemli etkenlerden biriydi. Çin’den kripto para madenciliğine yönelik getirilen yasakların ardından ülkeden ciddi derecede madenci çıkışı yaşandı. BTC madenciliği için kullanılan tüm cihazlardaki toplam işlem gücünü ifade eden hash rate, sert bir düşüş yaşadı. Mayıs ayında 200 eksahash olarak ölçülen hash rate 66 seviyesine kadar çekilmişti ve biraz toparlanarak 90 seviyelerine gelmişti. Hash rate’in düşmesi, çıkan blok sayısında da neredeyse yarı yarıya azalmaya neden olmuştu.

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Bitcoin ağında iki haftalık sürelerle hash rate değişimine göre ayarlanan bir denge mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma hash rate’e göre kendisini koruyan ve denetleyen bir mekanizma. Bu mekanizmaya zorluk ayarlaması adı veriliyor. Zorluk ayarlaması 2016 blokta bir yapılıyor ve böylece hash rate değişimine göre Bitcoin madencilik zorluğu artıyor ya da azalıyor. Bitcoin’deki temel işleyiş 10 dakikada bir 1 blok üretmek. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hash rate düşüşleri, ortalama blok çıkarma süresini 14 dakikaya kadar çıkardı ve bazen 2 saatten fazla sürelerde bile blok üretilemediği görüldü.

Zorluk ayarı bugün bir kez daha yapıldı ve Bitcoin madencilik zorluğu 689472. blokta %28 oranında düşerek 14 trilyon seviyesine çekildi. Bununla birlikte blok süreleri nispeten normale dönmüş oldu. Bu düşüş, tarihteki en büyük zorluk düşüşü olarak kaydedildi. Bundan önce yaşanmış en büyük düşüş 2011 yılındaki %18’lik düşüştü.

Zorluğun düşmesi ne anlama geliyor?

Bitcoin madenciliğinin en son bu kadar kolay olduğu dönemlerde BTC fiyatı yaklaşık 8-9 bin dolar civarlarındaydı. Zorluk düştükçe, madencilik kârlılığı artıyor. Kârlılık artışı madenciliğe olan ilgiyi de artıracağından dolayı hash rate’i de toparlayabilir.