Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!

ABD Senato’sunda geçen haftadan beri kripto paralar tartışılıyor. Mecliste oylamaya giren yeni altyapı yasasına son anda dahil edilen ve kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili henüz son karara varılabilmiş değil. Ancak kripto paraları savunan tarafta yer alan Senatörler Cynthia Lummis ve Pat Toomey’den ortak bir anlaşmaya yakın olduklarına dair bir açıklama geldi.

Hala süren olaylar geçen hafta Cynthia Lummis, Pat Toomey ve Ron Wyden tarafından kripto endüstrisini bir süredir korkutan “borsacı” tanımının kripto paralardan muaf tutulması gerektiğini belirten yasa değişikliği ortaya atıldı. Ancak bunun ardından kısa bir süre sonra Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından “borsacı” tanımından yalnızca Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paraların muaf tutulması ve Proof of Stake (PoS) mekanizmasına sahip kripto paraların tanıma dahil edilmesi gerektiğine dair bir karşıt yasa değişikliği geldi ve bu yasa değişikliği Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden’ın da desteğini kazanarak sağlam bir yere oturmuştu. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde ise yasaya dahil edilen çoğu kişi ve kurumun uymasının nerede imkansız olduğu müşterilerinin ayrıntılı bilgilerinin paylaşıldığı formların doldurulması gerekecek ve önemli vergiler ödemek zorunda kalacaklar. Gelişen olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.

Senators Toomey and Lummis Hold Press Conference on Agreement to Fix Digital Asset Reporting Requirements in the Infrastructure Bill https://t.co/oqJLIIIQw7 — Senator Pat Toomey (@SenToomey) August 9, 2021

Bugün gerçekleşen basın toplantısında Senatör Cynthia Lummis ve Pat Toomey, maliye bakanlığı ile kripto endüstrisine düşmanlık içeren yasa değişikliğiyle ilgili anlaşma ile ortak bir karara varıldığı duyuruldu. Yasa tartışmalarının sürdüğü süreçte Lummis ve Toomey kripto endüstrisini savunan tarafta yer almış ve kripto geliştiricilerinden cüzdan sağlayıcılara kadar endüstrideki bir çok kurumun büyük yara alacağı değişikliği protesto etmişti. Basın toplantısında yapılan açıklamalar ise karşı tarafla bir son dakika anlaşması yapıldığı şeklinde algılandı. Ancak bu değişikliğin uygulamaya konabilmesi için yeterli zaman olup olmadığı henüz belli değil. 1 trilyon dolar’lık yeni altyapı yasasının son oylaması Salı günü gerçekleşecek. Dolayısıyla yapılacak değişikliklerin o tarihe kadar uygulamaya konması gerekiyor.

Kripto endüstrisini savunan tarafta yer alan diğer bir isim olan Senatör Ron Wyden ise bugün attığı tweet ile oy birliği ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtmişti. Yine de iki partinin de desteğini alan yasaya bazı Senatörlerin itirazları göz önüne alındığında oy birliği sağlamanın zor olduğu düşünülebilir. Gelecek olan yasa değişikliğinin net sonuçları önümüzdeki saatlerde belli olacak.

We’ve been working hard to get a deal. I don’t believe the cryptocurrency amendment language on offer is good enough to protect privacy and security, but it’s certainly better than the underlying bill. Majority Leader Schumer says he won’t block a unanimous consent request on it — Ron Wyden (@RonWyden) August 9, 2021

Senato’nun Lummis’in değişikliğini geçirmede başarısız olması halinde kripto endüstrisi odağını, yasa tasarısının kendi versiyonunu geçirmesi gereken temsilciler meclisine çevirecek. Temsilciler meclisinden bu konuda beklenti düşük olsa da kripto endüstrisi, kripto yasasını uygulamakla yükümlü maliye bakanlığına “kripto” tanımını daraltmak için baskıda bulunabilir. Gelecek saatler kripto piyasasıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koyabilir.