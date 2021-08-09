Kripto Para
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
ABD Senato’sunda geçen haftadan beri kripto paralar tartışılıyor. Mecliste oylamaya giren yeni altyapı yasasına son anda dahil edilen ve kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili henüz son karara varılabilmiş değil. Ancak kripto paraları savunan tarafta yer alan Senatörler Cynthia Lummis ve Pat Toomey’den ortak bir anlaşmaya yakın olduklarına dair bir açıklama geldi.
Hala süren olaylar geçen hafta Cynthia Lummis, Pat Toomey ve Ron Wyden tarafından kripto endüstrisini bir süredir korkutan “borsacı” tanımının kripto paralardan muaf tutulması gerektiğini belirten yasa değişikliği ortaya atıldı. Ancak bunun ardından kısa bir süre sonra Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından “borsacı” tanımından yalnızca Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paraların muaf tutulması ve Proof of Stake (PoS) mekanizmasına sahip kripto paraların tanıma dahil edilmesi gerektiğine dair bir karşıt yasa değişikliği geldi ve bu yasa değişikliği Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden’ın da desteğini kazanarak sağlam bir yere oturmuştu. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde ise yasaya dahil edilen çoğu kişi ve kurumun uymasının nerede imkansız olduğu müşterilerinin ayrıntılı bilgilerinin paylaşıldığı formların doldurulması gerekecek ve önemli vergiler ödemek zorunda kalacaklar. Gelişen olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
Senators Toomey and Lummis Hold Press Conference on Agreement to Fix Digital Asset Reporting Requirements in the Infrastructure Bill https://t.co/oqJLIIIQw7
— Senator Pat Toomey (@SenToomey) August 9, 2021
Bugün gerçekleşen basın toplantısında Senatör Cynthia Lummis ve Pat Toomey, maliye bakanlığı ile kripto endüstrisine düşmanlık içeren yasa değişikliğiyle ilgili anlaşma ile ortak bir karara varıldığı duyuruldu. Yasa tartışmalarının sürdüğü süreçte Lummis ve Toomey kripto endüstrisini savunan tarafta yer almış ve kripto geliştiricilerinden cüzdan sağlayıcılara kadar endüstrideki bir çok kurumun büyük yara alacağı değişikliği protesto etmişti. Basın toplantısında yapılan açıklamalar ise karşı tarafla bir son dakika anlaşması yapıldığı şeklinde algılandı. Ancak bu değişikliğin uygulamaya konabilmesi için yeterli zaman olup olmadığı henüz belli değil. 1 trilyon dolar’lık yeni altyapı yasasının son oylaması Salı günü gerçekleşecek. Dolayısıyla yapılacak değişikliklerin o tarihe kadar uygulamaya konması gerekiyor.
Kripto endüstrisini savunan tarafta yer alan diğer bir isim olan Senatör Ron Wyden ise bugün attığı tweet ile oy birliği ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtmişti. Yine de iki partinin de desteğini alan yasaya bazı Senatörlerin itirazları göz önüne alındığında oy birliği sağlamanın zor olduğu düşünülebilir. Gelecek olan yasa değişikliğinin net sonuçları önümüzdeki saatlerde belli olacak.
We’ve been working hard to get a deal. I don’t believe the cryptocurrency amendment language on offer is good enough to protect privacy and security, but it’s certainly better than the underlying bill. Majority Leader Schumer says he won’t block a unanimous consent request on it
— Ron Wyden (@RonWyden) August 9, 2021
Senato’nun Lummis’in değişikliğini geçirmede başarısız olması halinde kripto endüstrisi odağını, yasa tasarısının kendi versiyonunu geçirmesi gereken temsilciler meclisine çevirecek. Temsilciler meclisinden bu konuda beklenti düşük olsa da kripto endüstrisi, kripto yasasını uygulamakla yükümlü maliye bakanlığına “kripto” tanımını daraltmak için baskıda bulunabilir. Gelecek saatler kripto piyasasıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koyabilir.
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Bitcoin
Altın’ın fiyatı 1 saatte %5 çakılırken, Bitcoin %5 arttı.
Altın ve kripto para piyasaları hareketli günlerden geçiyor. Altın’ın ons fiyatı hafta sonundan beri toplamda %7 değer kaybı yaşarken dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın’ın düşüşü ABD’nin açıkladığı işsizlik oranlarına bağlansa da düşüş sebebiyle kaldıraçlı işlemlerde bir çok kişinin likidite olduğu düşünülüyor. Öbür yandan Bitcoin ise bu durumdan etkilenmemiş gözüküyor.
6 Ağustos tarihinde açıklanan işsizlik rakamları ABD’de işsizliğin %5.9 azaldığını gösteriyor. Beklenenin %0.5 üstünde açıklanan işsizlik oranının açıklanmasının ardından altının ons fiyatı 1800 dolar’dan 1760 dolar’a geriledi. Bir kaç saat bu seviyelerde dalgalandıktan sonra ise daha büyük bir düşüş dalgası geldi ve altın’ın fiyatı 1680 dolar’lara kadar düştü. Buradan hızlı bir toparlanma yaşayan altının onsu şu anda 1730 dolar civarında işlem görüyor.
Altın, negatif fiyat hareketini sürdürürken Bitcoin ise son 24 saatte 43000 dolar seviyesinden 46000 dolar seviyelerine çıkarak %8’lik bir artış gösterdi. Bitcoin’in fiyatı şu anda da 46000 dolara yakın seviyelerde seyrediyor.
Altının yaşadığı düşüşün ardından yatırımcılardan da çeşitli açıklamalar geldi. En erken Bitcoin yatırımcılaından biri olan George Mandrik, Bitcoin ve altının son 10 yıldaki fiyatlarının karşılaştırıldığı bir tweet’in altına “Altın piyasası ‘analog bitcoin’ öyküsünü bir an önce pazarlamaya başlamalı.” diyerek dalga geçti.
Gold marketing needs to start pushing the "analog bitcoin" narrative.
— Mandrik (@Mandrik) August 9, 2021
Ünlü Forex yatırımcısı Peter Brandt ise altında yaşanan bu şok düşüşün ardından bir çok büyük kaldıraçlı işlem pozisyonlarının likidite olduğunu söyledi ve yaşanan bu düşüşte banka veya aracı kurumlar gibi büyük kaldıraçlı işlem manipülatörlerinin parmağı olabileceğini belirtti.
The leverage in the futures market for trading Comex (CME) Gold is about 15 to 1. Thus, a leveraged position can get into serious trouble with the type of decline experienced on Friday — resulting in forced liquidation on Sunday's open
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 9, 2021
Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların aracı kurumlardan bir nevi ekstra para ödünç alarak yatırım aracının ne yöne seyredeceğini tahmin ettikleri bir yatırım yöntemi. Kaldıraçlı işlem yatırımcıları sahip olduklarından daha fazla para ile yatırım yaptıkları için kazançları da doğru yatırımlarda daha büyük oluyor. Ancak kötü yatırımlar da likidite denilen olay ile paranın tamamen kaybedilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu işlemler, fiyat dalgalanmalarına karşı oldukça hassas oldukları için yalnızca tecrübeli yatırımcılara tavsiye ediliyor.
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Kripto Para
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
Amerika Birleşik Devletleri‘nde kripto paralarla ilgili önemli olaylar gerçekleşiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin ortak olarak senatoya sunduğu yeni altyapı yasasında bulunan iki önemli yasa değişiklik isteği mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde sadece ABD ile sınırlı kalmayacak ve tüm dünyayı etkileyecek önemli yasaklar kapıda.
ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşarak ortaya 1 trilyon dolar’ın ayrıldığı bir altyapı yasası çıkarttılar. Yasanın kapsamı bir çok Amerikalı’yı olumlu yönden etkileyecek. 1 trilyon dolar’ın harcanacağı yasanın içeriğinde yüksek hızlı internetin çok geniş çapta yaygınlaştırılması, daha iyi yollar ve köprüler yapılması, toplu taşımanın ve temiz içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, güç şebekelerinin modernize edilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli çalışmalar bulunuyor.
Hazırlanan yeni altyapı yasası senatoya sunulmadan kısa süre önce iki senatörden bir anda kripto paraları kapsayan iki farklı yasa değişikliğinin altyapı yasasına dahil edilmesi önerildi. Önerilen yasa değişikliğine bakıldığında Bitcoin gibi Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paralar şimdilik muafiyetini koruyor gibi gözükse de Cardano gibi Proof of Stake (PoS) konseptini kullanan kripto paralar büyük bir vergi tehdidi altında. Bu iki yasa değişikliğinin önerilmesinin ardından Beyaz Saray’dan değişiklikleri destekleyici bir açıklama geldi.
Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan yasa değişiklik önerisi Biden’ın da desteğini aldıktan sonra kripto endüstrisini destekleyen Senatörlerde bu durum şok etkisi yarattı. Senatör Ron Wyden, Pat Toomey ve Cynthia Lummis tarafından daha önceden sunulan ve senatodan geçmesi beklenen yasa önergesine göre de geniş çapta kripto madencileri ve geliştiricilerini de “borsacı” tanımından çıkaracaktı. Böylece tanıma uyan kişiler “borsacı” tanımının gerektirdiği üzere müşterilerini ABD Gelir İdaresi’ne bildirmek zorunda kalmayacaktı ki madencilerin spesifik müşterileri olmadığı için bu onları oldukça zor durumda bırakması bekleniyor.
The choice is crystal clear.
YES on Wyden/Lummis/Toomey; NO on Warner/Portman.
Here's how to make the case against this last minute crypto-killing provision: pic.twitter.com/TyZyvvRbKr
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 6, 2021
ABD Başkanı Joe Biden desteklediği bu yasa değişikliği önergesiyle toplanan vergilerden çıkaracağı yeni altyapı yasasına 28 milyar dolar’lık fon kazandırmayı hedefliyor. Ancak sektörün önde gelen isimlerine göre bu vergi toplamak değil. Tüm kripto piyasasını ABD’den uzaklaştırmak anlamına geliyor. Baş Hukuk Müşaviri Jake Chervinsky’nin yaptığı açıklamalara göre uygulanmasının imkansız olduğu bu yasa değişiklikleriyle kripto endüstrisi istemli olarak bitirecek. Kripto paralar ve sivil özgürlük avukatı Martha Belcher gibi isimler de bu yasa değişikliğinin anonim kripto para transfer işlemlerini imkansız hale getireceğini bildirdi.
1/ 🚨 Here's the deal with the US infrastructure bill:
A new provision has been added that expands the Tax Code's definition of "broker" to capture nearly everyone in crypto, including non-custodial actors like miners, forcing them all to KYC users.
This is not a drill 👇
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) July 30, 2021
Messari araştırma firmasının kurucusu Ryan Selkis’e göre de ABD hükümetinin bu gülünç planının amacı yalnızca endüstriyi sakatlamak.
Step 1: Ban PoS under the guise of “tax compliance”
Step 2: Ban PoW under the guise of “environmental compliance”
Clever, likely effective. Back to wartime unfortunately. These people make me sick. I’m going to bed.
— Ryan Selkis (@twobitidiot) August 6, 2021
Ünlü kripto para alım satım platformu Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong ise madencilerin, doğrulayıcıların, akıllı kontrat yapanların ve açık kaynak geliştiricilerinin “borsacı” tanımına girmesini anlamsız buldu ve bu tanımın gerektirdiği 1099 formlarının doldurulmasının imkansız olduğunu belirtti. Elon Musk ise Brian Armstrong’a Twitter üzerinden yanıt vererek desteğini bildirdi. Elon Musk tweet’inde şu sözleri kullandı:
“Katılıyorum, şu anda kripto para teknolojilerinde kazanan veya kaybeden teknolojileri seçme sırası değil. Bu aceleci yasaların acilen çıkmasını gerektiren hiçbir kriz mevcut değil.”
Agreed, this is not the time to pick technology winners or losers in cryptocurrency technology. There is no crisis that compels hasty legislation.
— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021
Kripto para destekleyicisi bir sürü önemli isimden yasa değişikliği karşıtı açıklamalar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde PoS kripto paraların haricinde DeFi platformları da kötü yönde etkilenecek. Pratikte tüm bunların yasaklanması anlamına gelen yasa değişikliği temelde tüm kripto endüstrisini oldukça kötü etkileyecek. Oylamaların sonucunu, yaşanan gelişmeleri ve sonraki aşamaları takip edip sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
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