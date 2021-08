Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!

Amerika Birleşik Devletleri‘nde kripto paralarla ilgili önemli olaylar gerçekleşiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin ortak olarak senatoya sunduğu yeni altyapı yasasında bulunan iki önemli yasa değişiklik isteği mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde sadece ABD ile sınırlı kalmayacak ve tüm dünyayı etkileyecek önemli yasaklar kapıda.

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşarak ortaya 1 trilyon dolar’ın ayrıldığı bir altyapı yasası çıkarttılar. Yasanın kapsamı bir çok Amerikalı’yı olumlu yönden etkileyecek. 1 trilyon dolar’ın harcanacağı yasanın içeriğinde yüksek hızlı internetin çok geniş çapta yaygınlaştırılması, daha iyi yollar ve köprüler yapılması, toplu taşımanın ve temiz içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, güç şebekelerinin modernize edilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli çalışmalar bulunuyor.

Hazırlanan yeni altyapı yasası senatoya sunulmadan kısa süre önce iki senatörden bir anda kripto paraları kapsayan iki farklı yasa değişikliğinin altyapı yasasına dahil edilmesi önerildi. Önerilen yasa değişikliğine bakıldığında Bitcoin gibi Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paralar şimdilik muafiyetini koruyor gibi gözükse de Cardano gibi Proof of Stake (PoS) konseptini kullanan kripto paralar büyük bir vergi tehdidi altında. Bu iki yasa değişikliğinin önerilmesinin ardından Beyaz Saray’dan değişiklikleri destekleyici bir açıklama geldi.

Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan yasa değişiklik önerisi Biden’ın da desteğini aldıktan sonra kripto endüstrisini destekleyen Senatörlerde bu durum şok etkisi yarattı. Senatör Ron Wyden, Pat Toomey ve Cynthia Lummis tarafından daha önceden sunulan ve senatodan geçmesi beklenen yasa önergesine göre de geniş çapta kripto madencileri ve geliştiricilerini de “borsacı” tanımından çıkaracaktı. Böylece tanıma uyan kişiler “borsacı” tanımının gerektirdiği üzere müşterilerini ABD Gelir İdaresi’ne bildirmek zorunda kalmayacaktı ki madencilerin spesifik müşterileri olmadığı için bu onları oldukça zor durumda bırakması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden desteklediği bu yasa değişikliği önergesiyle toplanan vergilerden çıkaracağı yeni altyapı yasasına 28 milyar dolar’lık fon kazandırmayı hedefliyor. Ancak sektörün önde gelen isimlerine göre bu vergi toplamak değil. Tüm kripto piyasasını ABD’den uzaklaştırmak anlamına geliyor. Baş Hukuk Müşaviri Jake Chervinsky’nin yaptığı açıklamalara göre uygulanmasının imkansız olduğu bu yasa değişiklikleriyle kripto endüstrisi istemli olarak bitirecek. Kripto paralar ve sivil özgürlük avukatı Martha Belcher gibi isimler de bu yasa değişikliğinin anonim kripto para transfer işlemlerini imkansız hale getireceğini bildirdi.

