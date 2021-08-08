Kripto Para
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
Amerika Birleşik Devletleri‘nde kripto paralarla ilgili önemli olaylar gerçekleşiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin ortak olarak senatoya sunduğu yeni altyapı yasasında bulunan iki önemli yasa değişiklik isteği mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde sadece ABD ile sınırlı kalmayacak ve tüm dünyayı etkileyecek önemli yasaklar kapıda.
ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşarak ortaya 1 trilyon dolar’ın ayrıldığı bir altyapı yasası çıkarttılar. Yasanın kapsamı bir çok Amerikalı’yı olumlu yönden etkileyecek. 1 trilyon dolar’ın harcanacağı yasanın içeriğinde yüksek hızlı internetin çok geniş çapta yaygınlaştırılması, daha iyi yollar ve köprüler yapılması, toplu taşımanın ve temiz içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, güç şebekelerinin modernize edilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli çalışmalar bulunuyor.
Hazırlanan yeni altyapı yasası senatoya sunulmadan kısa süre önce iki senatörden bir anda kripto paraları kapsayan iki farklı yasa değişikliğinin altyapı yasasına dahil edilmesi önerildi. Önerilen yasa değişikliğine bakıldığında Bitcoin gibi Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paralar şimdilik muafiyetini koruyor gibi gözükse de Cardano gibi Proof of Stake (PoS) konseptini kullanan kripto paralar büyük bir vergi tehdidi altında. Bu iki yasa değişikliğinin önerilmesinin ardından Beyaz Saray’dan değişiklikleri destekleyici bir açıklama geldi.
Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan yasa değişiklik önerisi Biden’ın da desteğini aldıktan sonra kripto endüstrisini destekleyen Senatörlerde bu durum şok etkisi yarattı. Senatör Ron Wyden, Pat Toomey ve Cynthia Lummis tarafından daha önceden sunulan ve senatodan geçmesi beklenen yasa önergesine göre de geniş çapta kripto madencileri ve geliştiricilerini de “borsacı” tanımından çıkaracaktı. Böylece tanıma uyan kişiler “borsacı” tanımının gerektirdiği üzere müşterilerini ABD Gelir İdaresi’ne bildirmek zorunda kalmayacaktı ki madencilerin spesifik müşterileri olmadığı için bu onları oldukça zor durumda bırakması bekleniyor.
The choice is crystal clear.
YES on Wyden/Lummis/Toomey; NO on Warner/Portman.
Here's how to make the case against this last minute crypto-killing provision: pic.twitter.com/TyZyvvRbKr
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 6, 2021
ABD Başkanı Joe Biden desteklediği bu yasa değişikliği önergesiyle toplanan vergilerden çıkaracağı yeni altyapı yasasına 28 milyar dolar’lık fon kazandırmayı hedefliyor. Ancak sektörün önde gelen isimlerine göre bu vergi toplamak değil. Tüm kripto piyasasını ABD’den uzaklaştırmak anlamına geliyor. Baş Hukuk Müşaviri Jake Chervinsky’nin yaptığı açıklamalara göre uygulanmasının imkansız olduğu bu yasa değişiklikleriyle kripto endüstrisi istemli olarak bitirecek. Kripto paralar ve sivil özgürlük avukatı Martha Belcher gibi isimler de bu yasa değişikliğinin anonim kripto para transfer işlemlerini imkansız hale getireceğini bildirdi.
1/ 🚨 Here's the deal with the US infrastructure bill:
A new provision has been added that expands the Tax Code's definition of "broker" to capture nearly everyone in crypto, including non-custodial actors like miners, forcing them all to KYC users.
This is not a drill 👇
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) July 30, 2021
Messari araştırma firmasının kurucusu Ryan Selkis’e göre de ABD hükümetinin bu gülünç planının amacı yalnızca endüstriyi sakatlamak.
Step 1: Ban PoS under the guise of “tax compliance”
Step 2: Ban PoW under the guise of “environmental compliance”
Clever, likely effective. Back to wartime unfortunately. These people make me sick. I’m going to bed.
— Ryan Selkis (@twobitidiot) August 6, 2021
Ünlü kripto para alım satım platformu Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong ise madencilerin, doğrulayıcıların, akıllı kontrat yapanların ve açık kaynak geliştiricilerinin “borsacı” tanımına girmesini anlamsız buldu ve bu tanımın gerektirdiği 1099 formlarının doldurulmasının imkansız olduğunu belirtti. Elon Musk ise Brian Armstrong’a Twitter üzerinden yanıt vererek desteğini bildirdi. Elon Musk tweet’inde şu sözleri kullandı:
“Katılıyorum, şu anda kripto para teknolojilerinde kazanan veya kaybeden teknolojileri seçme sırası değil. Bu aceleci yasaların acilen çıkmasını gerektiren hiçbir kriz mevcut değil.”
Agreed, this is not the time to pick technology winners or losers in cryptocurrency technology. There is no crisis that compels hasty legislation.
— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021
Kripto para destekleyicisi bir sürü önemli isimden yasa değişikliği karşıtı açıklamalar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde PoS kripto paraların haricinde DeFi platformları da kötü yönde etkilenecek. Pratikte tüm bunların yasaklanması anlamına gelen yasa değişikliği temelde tüm kripto endüstrisini oldukça kötü etkileyecek. Oylamaların sonucunu, yaşanan gelişmeleri ve sonraki aşamaları takip edip sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
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Kripto Para
Bitcoin 45 bin dolara ulaştı! Bundan sonra ne olabilir?
Mayıs ayının ortasından beri sürekli sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, en son 18 Mayıs tarihinde Bitstamp’ta 45 bin dolar seviyesini görmüştü. O tarihlerden beri zaman zaman 30 bin doların da altını gören BTC fiyatı, 30 bin-42 bin dolar aralığında hareket ediyordu. Lider kripto para birimi Bitcoin bugün tekrar 45 bin dolara ulaştı.
22 Temmuz tarihinde kaydedilen 28.621 dolarlık yerel dip seviyesinden %57 yukarı çıkan BTC fiyatı, ABD kripto para birimi vergi hükmünde yapılan değişikliklerle ilgili yaşanan hararetli yasama savaşının ortasında yükseldi.
Bu yılın başlarında toplanan verilere göre Bitcoin için 42.000 dolar çok önemli bir aralıktı. Lider kripto para ilk zirvesini 42.000 dolarda gördü ve ardından 30.000 dolarda düzeltme yaşayıp, bu seviyede güç kazanıp 64.000 dolar seviyesine ulaştı.
Şu anda da BTC grafiğinde benzer bir kırılmanın yaşandığını görebiliriz. Piyasa bu ralliyi sürdürebilirse, BTC 49.000 dolar ve 52.000 dolar arasında menzile bağlı olabilir. Ancak bu durum, BTC fiyatının 42.000 doların üzerinde olması durumunda mümkün olacaktır. Fiyatın tersine dönmesi durumunda BTC, daha önce güçlü bir destek olduğu kanıtlanan 36.500 dolara yeniden merhaba diyebilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Anket: Tüketicilerin yarısından fazlası kripto para ile ödeme yapmak istiyor
Kripto para birimlerinin hızla artan benimsenmesi ve popülaritesi ile günlük hayatta bu paraların kullanım alanları da artmaya başladı. Kimi ülkeler kripto para ile ödeme işlemlerini yasaklarken, kimileri de çeşitli düzenlemeler çerçevesinde kripto paraların ödemelerde kullanılmasına izin veriyor. PayPal gibi dünyaca ünlü ödeme şirketleri de kripto para birimlerini iş süreçlerine entegre ediyor.
Yakın tarihli bir araştırmaya göre, insanların yaklaşık %60’ı günlük alışverişlerinde ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini kullanmak istiyor.
Yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık %60’ının mal ve hizmetler için bir ödeme yöntemi olarak kripto varlıkları kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, katılımcıların üçte ikisi gibi önemli bir çoğunluğu da kripto para piyasasına kripto para birimlerini işlemler için kullanmayı planlayarak girdiklerini söyledi.
Finansal hizmetler için etkileşimli platform PYMNTS.com ve Bitcoin servis sağlayıcısı BitPay 8.000’den fazla Amerikalı tüketiciyle, kripto para birimlerini günlük satın alımlar için bir ödeme aracı olarak kullanma konusunda nasıl hissettiklerini belirlemek için anket yaptı. Ankete katılanların yaklaşık %60’ı Bitcoin, Ethereum veya diğer varlıklarla günlük olarak mal ve hizmet satın almak istediklerini söyledi. Kripto para satın alan kullanıcıların %75’i, bu kripto para birimlerini daha sonralarda çeşitli ödemelerde kullanmak için satın aldıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz yıl yapılan benzer bir ankette, katılımcıların %32’si kaybetme korkusu (FOMO) nedeniyle kripto varlık satın aldıklarını açıklarken, bu yıl bu sayı %53’e yükseldi. Hiçbir kripto paraya sahip olmayan kişilerin %59’u ise gelecekte bir miktar satın almayı ve bunları çeşitli ödemeler için kullanmayı planladıklarını söyledi. Kripto para sahibi olmayan kişilerin %75’i “kripto para birimleri, nasıl elde edileceği veya vergi etkileri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları” için piyasaya girmediklerini itiraf etti.
Araştırma, insanların kripto para ödemelerine bu kadar ilgi duymasının ana nedeninin, geleneksel kredi kartları ile yapılan satın alımlardan daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlayabilmeleri olduğunu ortaya koydu.
Kripto para birimlerinin günlük işlemlerde kullanılması konusunda sizlerin düşünceleri neler? Arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman içeceğiniz kahveyi kripto para ile satın almayı ister miydiniz? Ya da işletmenizde kripto para birimleri ile ödeme kabul etmek sizin için nasıl olurdu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!
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