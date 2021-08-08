ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!

Amerika Birleşik Devletleri‘nde kripto paralarla ilgili önemli olaylar gerçekleşiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin ortak olarak senatoya sunduğu yeni altyapı yasasında bulunan iki önemli yasa değişiklik isteği mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde sadece ABD ile sınırlı kalmayacak ve tüm dünyayı etkileyecek önemli yasaklar kapıda.

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşarak ortaya 1 trilyon dolar’ın ayrıldığı bir altyapı yasası çıkarttılar. Yasanın kapsamı bir çok Amerikalı’yı olumlu yönden etkileyecek. 1 trilyon dolar’ın harcanacağı yasanın içeriğinde yüksek hızlı internetin çok geniş çapta yaygınlaştırılması, daha iyi yollar ve köprüler yapılması, toplu taşımanın ve temiz içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, güç şebekelerinin modernize edilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli çalışmalar bulunuyor.

Hazırlanan yeni altyapı yasası senatoya sunulmadan kısa süre önce iki senatörden bir anda kripto paraları kapsayan iki farklı yasa değişikliğinin altyapı yasasına dahil edilmesi önerildi. Önerilen yasa değişikliğine bakıldığında Bitcoin gibi Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paralar şimdilik muafiyetini koruyor gibi gözükse de Cardano gibi Proof of Stake (PoS) konseptini kullanan kripto paralar büyük bir vergi tehdidi altında. Bu iki yasa değişikliğinin önerilmesinin ardından Beyaz Saray’dan değişiklikleri destekleyici bir açıklama geldi.

Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan yasa değişiklik önerisi Biden’ın da desteğini aldıktan sonra kripto endüstrisini destekleyen Senatörlerde bu durum şok etkisi yarattı. Senatör Ron Wyden, Pat Toomey ve Cynthia Lummis tarafından daha önceden sunulan ve senatodan geçmesi beklenen yasa önergesine göre de geniş çapta kripto madencileri ve geliştiricilerini de “borsacı” tanımından çıkaracaktı. Böylece tanıma uyan kişiler “borsacı” tanımının gerektirdiği üzere müşterilerini ABD Gelir İdaresi’ne bildirmek zorunda kalmayacaktı ki madencilerin spesifik müşterileri olmadığı için bu onları oldukça zor durumda bırakması bekleniyor.

The choice is crystal clear. YES on Wyden/Lummis/Toomey; NO on Warner/Portman. Here's how to make the case against this last minute crypto-killing provision: pic.twitter.com/TyZyvvRbKr — Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 6, 2021

ABD Başkanı Joe Biden desteklediği bu yasa değişikliği önergesiyle toplanan vergilerden çıkaracağı yeni altyapı yasasına 28 milyar dolar’lık fon kazandırmayı hedefliyor. Ancak sektörün önde gelen isimlerine göre bu vergi toplamak değil. Tüm kripto piyasasını ABD’den uzaklaştırmak anlamına geliyor. Baş Hukuk Müşaviri Jake Chervinsky’nin yaptığı açıklamalara göre uygulanmasının imkansız olduğu bu yasa değişiklikleriyle kripto endüstrisi istemli olarak bitirecek. Kripto paralar ve sivil özgürlük avukatı Martha Belcher gibi isimler de bu yasa değişikliğinin anonim kripto para transfer işlemlerini imkansız hale getireceğini bildirdi.

1/ 🚨 Here's the deal with the US infrastructure bill: A new provision has been added that expands the Tax Code's definition of "broker" to capture nearly everyone in crypto, including non-custodial actors like miners, forcing them all to KYC users. This is not a drill 👇 — Jake Chervinsky (@jchervinsky) July 30, 2021

Messari araştırma firmasının kurucusu Ryan Selkis’e göre de ABD hükümetinin bu gülünç planının amacı yalnızca endüstriyi sakatlamak.

Step 1: Ban PoS under the guise of “tax compliance” Step 2: Ban PoW under the guise of “environmental compliance” Clever, likely effective. Back to wartime unfortunately. These people make me sick. I’m going to bed. — Ryan Selkis (@twobitidiot) August 6, 2021

Ünlü kripto para alım satım platformu Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong ise madencilerin, doğrulayıcıların, akıllı kontrat yapanların ve açık kaynak geliştiricilerinin “borsacı” tanımına girmesini anlamsız buldu ve bu tanımın gerektirdiği 1099 formlarının doldurulmasının imkansız olduğunu belirtti. Elon Musk ise Brian Armstrong’a Twitter üzerinden yanıt vererek desteğini bildirdi. Elon Musk tweet’inde şu sözleri kullandı:

“Katılıyorum, şu anda kripto para teknolojilerinde kazanan veya kaybeden teknolojileri seçme sırası değil. Bu aceleci yasaların acilen çıkmasını gerektiren hiçbir kriz mevcut değil.”

Agreed, this is not the time to pick technology winners or losers in cryptocurrency technology. There is no crisis that compels hasty legislation. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

Kripto para destekleyicisi bir sürü önemli isimden yasa değişikliği karşıtı açıklamalar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde PoS kripto paraların haricinde DeFi platformları da kötü yönde etkilenecek. Pratikte tüm bunların yasaklanması anlamına gelen yasa değişikliği temelde tüm kripto endüstrisini oldukça kötü etkileyecek. Oylamaların sonucunu, yaşanan gelişmeleri ve sonraki aşamaları takip edip sizlere bildirmeye devam edeceğiz.