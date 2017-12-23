Bitcoin Başta Olmak Üzere Kripto Paralarda Ciddi Oranda Değer Kaybı!

2017’nin en popüler sanal durumu olarak kabul edebileceğimiz Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde ciddi oranda değer kaybı gözleniyor.

2017 yılından bu yana ayarsız bir şekilde değer kazanarak 19 bin 994 dolar değerine kadar yükselen Bitcoin, bu sefer de hızlı bir şekilde değer kaybı yaşıyor. Geçtiğimiz cuma günü, 24 saat içinde %15’lik düşüş yaşayan Bitcoin, bu değer kaybında da yalnız değil. Çünkü bir diğer yandan Ethereum başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinde de düşüş yaşanmış. Ethereum %27,5, Bitcoin Cash %36,3, Ripple %6,2 ve Litecoin %29 oranında değer kaybederek sene sonuna gelmişken bir çakılma yaşanmış oldu.

Bir merkezi ya da büyük bir sıkıntı yaşamadığı için değer kayıplarını açıklayak bir gelişme yok. Fakat bazı analistlere göre bu değer kaybının sebeplerinden biri, Coinbase‘de yapılan Bitcoin Cash işlemleriyle beraber Bitcoin Cash‘in değerinin katlaması olabileceği söyleniyor.

Birçok kişi için halen yatırım adına oldukça riskli görünen kripto paralarda bu dalgalanmaların olması da normal karşılanacaktır.