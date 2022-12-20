Poco çok uzun zamandır yeni bir cihazını piyasaya sürmüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Poco X5 ve Poco X5 Pro bazı sertifikasyon sitelerinde görülmüştü. Bugün ismini bilmediğimiz yeni bir Poco telefon Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüldü. Detaylara bakalım.

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Makul Sharma “22127PC95I” model numaralı yeni bir Poco telefonu BIS sertifikasyon sitesinde gördü. BIS (Hint Standartları Bürosu) web sitesi, model numarası dışında ahize hakkında herhangi bir bilgi sunmuyor. Ancak sertifika alması yakın zamanda Hindistan’da piyasaya sürüleceği manasına geliyor.