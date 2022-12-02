POCO X5 5G çeşitli sertifika platformlarında sürekli olarak tespit edildiğinden global lansmanı yakın görünüyor. Cihaz şimdi Malezya’nın SIRIM’ı tarafından onaylandı. Liste, telefonun model numarasını ve nihai pazarlama adını onaylıyor.

SIRIM listesine göre, “22111317PG” model numarasına sahip POCO telefon, Malezya pazarında POCO X5 5G markasıyla piyasaya sürülecek. Bu cihaz, FCC yetkilisi tarafından da onaylandı. “22111317PI” model numaralı cihazın Hindistan versiyonu da Hindistan’ın BIS yetkilisi tarafından onaylandı. POCO X5 5G , “22101317C” model numarasına sahip Redmi Note 12 5G’nin yeniden markalanmış veya değiştirilmiş bir versiyonu olabilir.

Bir yan not olarak, SIRIM ayrıca Redmi Note 12 5G’yi de (22111317G) onayladı.

POCO X5 5G’ye geri dönersek, muhtemelen başka bir model olan POCO X5 Pro 5G’ye eşlik edecek. POCO X5 olduğuna inanılan “22101320G” model numaralı cihazın piyasaya POCO X5 Pro 5G olarak gelmesi bekleniyor.

POCO X5 5G Özellikleri

POCO X5 5G’nin 6,67 inç AMOLED FHD+ 120 hz ekranla gelmesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sisteminde çalışması bekleniyor. Snapdragon 4 Gen 1 destekli telefon, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile gelebilir. 8 MP ön kamera ve 48 MP (ana kamera) + 2 MP (derinlik kamerası) çift kamera kurulumuna sahip olabilir. Cihazın 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte gelmesi bekleniyor. Güvenlik için, yana bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip olabilir.

POCO X5 Pro 5G özellikleri

POCO X5 Pro 5G’nin sertifikaları, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh büyüklükte bataryaya sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz MIUI 14 ile kutudan çıakcak ve n5, n7, n38, n41, n77, n78 5G bantlarını destekleyecek. 120 hz LCD ekrana ve Snapdragon 778G Plus veya daha yeni Snapdragon 782G yongasına sahip olduğu söyleniyor. Küresel pazarda, Hindistan’da ve Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’de Redmi markalı bir telefon olarak gelebilir.