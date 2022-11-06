İnternet ve teknoloji hızla gelişmeye devam ederken bunun bir sonucu olarak ne yazık ki çoğu kullanıcı siber saldırılara maruz kalıyor. Siber saldırılar birçok biçimde gelişiyor. Bu saldırılara; kişisel bilgilerin çalınması, kimlik avı e-postaları, kimlik hırsızlığı, kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, sosyal medya korsanlığı, banka bilgilerinize erişim ve finansal hırsızlık, özel fotoğrafların çalınması gibi örnekler verebiliriz. Peki bireysel siber güvenliğinize dikkat etmek için neler yapabilirsiniz?

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Yazılımınızı güncel tutun

Fidye yazılımı saldırıları hem işletmeler hem de tüketiciler için hafife alınmaması gereken bir saldırı yoludur. Fidye yazılımlarını azaltmak için en önemli siber güvenlik ipuçlarından biri hem işletim sistemi hem de uygulamalar için güncel versiyonları kullanmaktır. İşte bu konuda size yardımcı olacak birkaç ipucu:

-Cihazınız için otomatik sistem güncellemelerini açın.

-Masaüstü web tarayıcınızın otomatik güvenlik güncellemelerini kullandığından emin olun.

-Flash, Java vb. gibi web tarayıcı eklentilerinizi güncel tutun.

Anti-virüs koruması ve güvenlik duvarı kullanın

Anti-virüs programları, kötü niyetli saldırılarla mücadelede hala en yaygın çözüm olarak kullanılıyor.

Verilerinizi kötü niyetli saldırılara karşı korurken güvenlik duvarı kullanmak da önem taşıyor. Güvenlik duvarı, bilgisayar korsanlarının, virüslerin ve internet üzerinde meydana gelen diğer kötü amaçlı etkinliklerin taranmasına yardımcı oluyor ve cihazınıza hangi trafiğin girmesine izin verildiğini belirliyor.

Güçlü parolalar ve parola yönetim programı kullanın

Güçlü parolaların siber güvenlik için kritik olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Parolalar, bilgisayar korsanlarını cihazınızdaki verilerden uzak tutmak için oldukça önemli. Parolanızı belirlerken aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

-Aynı parolayı asla iki kez kullanmamalısınız.

-Parolanız en az bir küçük harf, bir büyük harf, bir sayı ve dört simge içermeli ancak &%#@_ gibi karakterleri içermemeli.

-Parolanızı unuttuğunuzda mutlaka sıfırlamalı ancak parolanızı unutmasanız da genel bir güvenlik yenilemesi olarak yılda bir kez değiştirmelisiniz

İki faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın

İki faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğrulama, standart parola yöntemine ek güvenlik katmanlar ekleyen bir hizmet olarak tanımlanıyor. İki faktörlü kimlik doğrulama olmadığı zaman normalde sisteme bir kullanıcı adı ve şifre giriyorsunuz. Ancak, iki faktörlü kimlik doğrulamada, kişisel bir tanımlama kodu, başka bir parola ve hatta parmak izi gibi ek bir kimlik doğrulama yöntemi girmeniz isteniyor. Çok faktörlü kimlik doğrulamada ise, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra ikiden fazla ek kimlik doğrulama yöntemi girmeniz isteniyor.

Kimlik avı dolandırıcılığı hakkında bilgi edinin

Saldırganlar kimlik avı girişimlerinde gönderenin kimlik bilgilerini ifşa etmesi, kötü amaçlı bir bağlantıya tıklaması, kötü amaçlı yazılım veya truva atı gibi bir virüsün bulaştığı bir eki açması için alıcıya bilinen biri veya güvenilir bir marka gibi davranabiliyor. Bu da genellikle bir fidye yazılımı saldırısına yol açıyor. Kimlik avı saldırıları hakkında hatırlanması gereken birkaç önemli siber güvenlik ipucu şöyle:

-Tanımadığınız kişilerden gelen e-postaları açmayın.

-Hangi bağlantıların güvenli olduğunu ve hangilerinin güvenli olmadığını öğrenin.

-Size gönderilen e-postaların nereden geldiğini, yazımında dilbilgisi hataları olup olmadığını inceleyin.

-Kötü niyetli bağlantılar daha önce bu bağlantılara tıklamış ve virüs bulaşmış arkadaşlarınızdan da gelebilir. Bu nedenle ekstra dikkatli olun.

Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin

Verileri düzenli olarak yedeklemek, bireysel siber güvenlikte genellikle gözden kaçan bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Fidye yazılım veya kötü amaçlı yazılım kurbanı olursanız unutmamalısınız ki verilerinizi geri yüklemenin tek yolu tüm sistemlerinizi silmek ve yakın zamanda almış olduğunuz yedeklemeye geri dönmek olacaktır.

Halka açık Wi-Fi kullanmayın

Son olarak sanal Özel Ağ (VPN) kullanmadan herkese açık bir Wi-Fi kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Bir VPN kullandığınızda, cihazınız ile VPN sunucusu arasındaki trafik şifreleniyor. Bu da bir siber saldırganın cihazınızdaki verilere erişmesinin çok daha zor olacağı anlamına geliyor.