Haber
BİR UÇAN TAKSİ FİRMASI DAHA: JOBY AVİATİON
Joby Aviation, JoeBen Bevirt’in 12 yıl önce Santa Cruz’da kurduğu bir girişim olarak karşımıza çıktı. İlerleyen yıllarda birçok uçan taksi girişimi gibi hızlı bir yükselişle ve aldığı yatırımlarla kendini göstermeyi başardı. Bugünlerde ise özel amaçlı satın alma şirketi Reinvent Technology Partners ile birleşmesini tamamladıktan sonra 11 Ağustos Çarşamba günü New York Menkul Kıymetler Borsası NYSE’de “JOBY” koduyla işlem görmeye başladı.
JOBY’nin önceki güne göre hisse başına fiyatı %9.8 artışla 11.01$ oldu. Şu anda ise 9,93$ seviyelerinde işlem görüyor.
Joby Aviation şu andaki değerlemesi 4,5 milyar dolar ile zirvede bulunuyor. Ek olarak şirket 2024 yılındaki hava taksi projeleri için 1.6 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Üstelik buna 835 milyon dolarlık özel kamu sermayesi hibesi de dahil.
Bu rakamlar oldukça büyük ancak yeni bir ulaşım şekli yaratmak ve bunu insanların kullanımına sunabilmek için yüklü bir sermayeye gerek duyulması gayet normal gözüküyor. Joby’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Sciarra’da 1.6 milyar dolar gibi bir rakamın hava taksi projeleri için yeterli olacağını belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanı Sciarra ek olarak “ Önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli olan şeylerden biri, uçaklarımızın sertifika programını iyi bir şekilde tamamlamak; ikincisi, bu uçakları her zaman sertifikalı olarak üretilebilmesini sağlamak; üçüncüsü ise uçakların ticari lansmanı için güzel bir ortam hazırlamak.” dedi.
Ek olarak Joby Aviation, önümüzdeki şubat ayında beş koltuklu elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı geliştireceğini açıklamıştı. Şirket aynı zamanda bu atılımlarını Toyota ve JetBlue’dan destek alarak gerçekleştiriyor.
Aslında hava taksiler ülkemizde de mevcut. Fakat bu hava taksi firmalarının uçakları pistten kalkış yapmak zorunda. Oysa Joby Aviation gibi firmaların uçakları birer eVTOL yani dikey iniş ve kalkış yapabilen uçaklar olduğundan uçakların iniş kalkış yapabileceği yerler de çoğalıyor. Örneğin eVTOL’ler helikopter gibi rastgele düz bir zeminden iniş veya kalkış yapabilirler. Böylelikle uçakların bir havalimanına inmesine gerek kalmıyor ve maliyet oldukça düşmüş oluyor.
Türkiye’de bu maliyetlerin hesaba katıldığı 7 kişilik bir hava taksi, ortalama 5000 Euro + KDV fiyatıyla Ankara-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmekte.
Joby Aviation bu konu hakkında henüz fiyat açıklamadıysa da fiyatların eskisinden daha uygun olacağı aşikar.
Nihayetinde hava taksiler girişimlerin en hızlı yükseleni konumunda diyebiliriz. Hava taksilerin bir örneği de daha önce haberini yayınladığımız İngiltere merkezli Vertical Aerospace’ti ve bunlar gibi daha niceleri gökyüzüne yükselmeyi bekliyor.
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Kripto Para
PayPal, İngiltere’de Kripto Para Hizmetlerine Başladı
PayPal’ın Birleşik Krallık müşterileri dört çeşit kripto para birimini satın alabilecek, satabilecek ve elinde tutabilecek. Bu dört kripto para ise Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin olacak.
PayPal, kripto para hamlelerini kadameli ve temkinli şekilde ilerletiyor. Bu hamleyle PayPal ABD dışındaki ilk kripto para girişimini gerçekleştirmiş oldu.
Yapılan açıklamaya göre PayPal’ın Birleşik Krallık’taki müşterileri pazartesi gününden itibaren Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin satın alabilir, satabilir ve elinde tutabilir olacaklar. Müşteriler, PayPal’ın web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak 1 £ bazında kripto para satın alabilirler. Böylelikle Birleşik Krallık, dijital ödeme devi PayPal’ın Ekim 2020’de ABD kripto paketini piyasaya sürmesinden sonra bu hizmetlere erişen ikinci ülke oldu.
PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alıyor. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor.
PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. PayPal üzerinden alınan kripto paralar yalnızca PayPal hesabında kalıyor. Ancak şirketin bu özelliği değiştirmeyi planladığı biliniyor.
PayPay CEO’su Dan Schulman yaptığı açıklamada uygulamayı ödeme sistemleri, alışverişler ve güvenli bir kimlik doğrulama sistemiyle süper bir uygulama haline getireceklerini açıkladı.
PayPal , ABD’li müşterilerinin alışverişlerde kripto para birimiyle ödeme yapmasına izin veren ‘Kripto ile Ödeme’yi , bir mobil ödeme hizmeti olan Venmo ile hayata geçirmişti.
Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurdu ve Mart 2021’de şirket , bankaların ve diğerlerinin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.
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Haber
Perseverance, Mars Uydusu Deimos’u Görüntüledi!
NASA’nın, Mars Rover’ı Perseverance, Mars’tan enteresan görüntüler göndermeye devam ediyor. Perseverance Mars’ın uydularından biri olan Deimos’u görüntüledi.
Perseverance ekibi üyeleri tarafından misyonun resmi Twitter hesabı aracılığıyla 20 Ağustos’ta paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
“Nerede olursanız olun Skywatching eğlencelidir. Bulutları izlemek için bu kısa hızlandırılmış filmi çektim ve başka bir şey yakaladım: yakından bakın ve Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos’u göreceksiniz.”
Şubat ayında 28 mil genişliğindeki (45 kilometre) Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, genellikle başı eğik şekilde, Kızıl Gezegen kayalarını ve kumu inceliyor. Ne de olsa gezicinin ana görevleri, eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya’ya geri dönmek üzere düzinelerce örnek toplamaktır. Ancak gezgin, bulutları incelemek için zaman zaman yukarı bakar. Nisan ve Mayıs aylarında Perseverance, seyahat arkadaşı NASA’nın 1,8 kilogramlık Ingenuity helikopterinin ilk birkaç uçuşunun belgelenmesine yardımcı oldu. Perseverance kelimesi Türkçede “Azim” anlamına gelmektedir.
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7,7 mil genişliğinde (12,4 kilometre) Deimos, Mars’ın 14.576 mil (23.458 km) üzerinde yörüngede döner ve her 30,3 saatte bir gezegenin etrafında neredeyse dairesel bir tur tamamlar. Mars’ın diğer uydusu Phobos , yaklaşık 14 mil (22 km) çapında ve sadece 5.738 mil (9.234 km) yüksekte yörüngede. Çoğu gökbilimci, her iki uydunun da Mars’ın yerçekimi tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor.
Eğer karşılaştırmak gerekirse, Dünya’nın uydusu olan Ay, 2.159 mil (3.475 km) çapta ve gezegenimizden ortalama 238.900 mil (384.470 km) uzaklıktadır.
İçindekiler
Curiousity
Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale Krateri’nde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. Curiosity kelimesi Türkçede “Merak” anlamına gelmektedir.
NASA’nın Mars’taki gezginleri, gezegenin iki uydusunu da daha önce görüntülemişlerdi. Örneğin, Curiosity, Ağustos 2012’de Gale Krateri’ne indiğinden beri Phobos ve Deimos’un birden fazla fotoğrafını çekti.
Deimos
Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca “dehşet” anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars’ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars’a olan uzaklığı 23.458 km’dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar.
Phobos
Phobos Mars’ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos “Korku” anlamına gelir. Mars’ın diğer uydusu Deimos’tan hem daha büyük, hem de Mars’a daha yakındır. Güneş Sistemi’ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Her iki uydu da 1877’de Asaph Hall tarafından bulundu ve Eski Yunan Mitolojisinde Ares’in Afrodit’ten olma iki oğlu Phobos (panik, korku) ve Deimos’a (terör, dehşet) göre adlandırıldılar.
Kaynak: NASA, Vikipedi, space.com
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BİR UÇAN TAKSİ FİRMASI DAHA: JOBY AVİATİON
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