BİR UÇAN TAKSİ FİRMASI DAHA: JOBY AVİATİON

Joby Aviation, JoeBen Bevirt’in 12 yıl önce Santa Cruz’da kurduğu bir girişim olarak karşımıza çıktı. İlerleyen yıllarda birçok uçan taksi girişimi gibi hızlı bir yükselişle ve aldığı yatırımlarla kendini göstermeyi başardı. Bugünlerde ise özel amaçlı satın alma şirketi Reinvent Technology Partners ile birleşmesini tamamladıktan sonra 11 Ağustos Çarşamba günü New York Menkul Kıymetler Borsası NYSE’de “JOBY” koduyla işlem görmeye başladı.

JOBY’nin önceki güne göre hisse başına fiyatı %9.8 artışla 11.01$ oldu. Şu anda ise 9,93$ seviyelerinde işlem görüyor.

Joby Aviation şu andaki değerlemesi 4,5 milyar dolar ile zirvede bulunuyor. Ek olarak şirket 2024 yılındaki hava taksi projeleri için 1.6 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Üstelik buna 835 milyon dolarlık özel kamu sermayesi hibesi de dahil.

Bu rakamlar oldukça büyük ancak yeni bir ulaşım şekli yaratmak ve bunu insanların kullanımına sunabilmek için yüklü bir sermayeye gerek duyulması gayet normal gözüküyor. Joby’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Sciarra’da 1.6 milyar dolar gibi bir rakamın hava taksi projeleri için yeterli olacağını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sciarra ek olarak “ Önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli olan şeylerden biri, uçaklarımızın sertifika programını iyi bir şekilde tamamlamak; ikincisi, bu uçakları her zaman sertifikalı olarak üretilebilmesini sağlamak; üçüncüsü ise uçakların ticari lansmanı için güzel bir ortam hazırlamak.” dedi.

Ek olarak Joby Aviation, önümüzdeki şubat ayında beş koltuklu elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı geliştireceğini açıklamıştı. Şirket aynı zamanda bu atılımlarını Toyota ve JetBlue’dan destek alarak gerçekleştiriyor.

Aslında hava taksiler ülkemizde de mevcut. Fakat bu hava taksi firmalarının uçakları pistten kalkış yapmak zorunda. Oysa Joby Aviation gibi firmaların uçakları birer eVTOL yani dikey iniş ve kalkış yapabilen uçaklar olduğundan uçakların iniş kalkış yapabileceği yerler de çoğalıyor. Örneğin eVTOL’ler helikopter gibi rastgele düz bir zeminden iniş veya kalkış yapabilirler. Böylelikle uçakların bir havalimanına inmesine gerek kalmıyor ve maliyet oldukça düşmüş oluyor.

Türkiye’de bu maliyetlerin hesaba katıldığı 7 kişilik bir hava taksi, ortalama 5000 Euro + KDV fiyatıyla Ankara-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmekte.

Joby Aviation bu konu hakkında henüz fiyat açıklamadıysa da fiyatların eskisinden daha uygun olacağı aşikar.

Nihayetinde hava taksiler girişimlerin en hızlı yükseleni konumunda diyebiliriz. Hava taksilerin bir örneği de daha önce haberini yayınladığımız İngiltere merkezli Vertical Aerospace’ti ve bunlar gibi daha niceleri gökyüzüne yükselmeyi bekliyor.