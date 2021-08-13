Havacılık
Uçan Taksiler ; VERTICAL AEROSPACE
Teknolojinin günümüz dünyasında önemini her gün daha fazla hissettirmesi ile birlikte bizler
de her geçen gün daha fazla şaşırmaya devam ediyoruz. Bunun sonucu olarak izlediğimiz
fantastik bilim-kurgu filmlerindeki sahnelerin artık hayatımıza dahil olduğu gerçeğini de
görmezden gelmek imkânsız bir hal alıyor. Böylelikle bizlerde film sahnelerini
andıran haberleri gördükçe ister istemez tatlı bir heyecan içerisine giriyoruz.
Günümüzde her geçen gün yeni girişimler kurulmaya, ilerlemeye, algıları yıkıp hayal
güçlerini genişletmeye ve daha teknolojik şartlarda insan ihtiyaçlarını karşılamaya devam
ediyor. Bu girişimlere hiç şüphesiz hepimizin bildiği bir isim olan Elon Musk’ın Tesla’sını,
SpaceX’ini örnek gösterebiliriz. İşte bu türde hayal dünyamızı genişleten fütüristik girişimler
arasına 2016’da kurulan ve bugünlerde yoluna oldukça emin adımlarla devam eden Vertical
Aerospace isimli hava taksi firması da eklendi.
Vertical Aerospace, İngiliz bir iş adamı olan Stephen Fitzpatrick’in kurduğu; Rolls-Royce,
Microsoft, American Airlines, Virgin Atlantic ve Solvay gibi dünyanın önde gelen
şirketleriyle çeşitli işbirlikleri ve ortaklıklar kuran bir girişim olarak son zamanlarda adından
ciddi şekilde söz ettirmeye başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Kurucu Stephen Fitzpatrick
aynı zamanda 2009’da kurulan Birleşik Krallık’ın en büyük enerji tedarik şirketi ve eski bir
Formula 1 takımı olan OVO Energy’ninde kurucusu konumunda.
Vertical Aerospace, 2016’da kurulduktan sonra emin adımlarla yoluna devam ederek
2017’de eVTOL olan dikey kalkış ve iniş yapabilen oldukça sessiz çalışan ilk elektrikli uçağı
VA-X1’i tasarlamaya başladı. Yine aynı yıl içerisinde uçağın ilk deneme uçuşlarını
gerçekleştirdi. 2018’de ise Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi’nden onay alarak VA-X1
uçağını tamamen uçuşa hazır hale getirdi. 2019’da ise ikinci uçakları olacak VA-X2’nin ilk
uçuşunu gerçekleştirip uzay-havacılık sektöründe önde gelen isimlerden Honeywell şirketi ile
anlaşarak yatırım ortaklığı gerçekleştiren Vertical Aerospace, 2020’de ise hız kesmeden
yoluna devam ederek VA-X4 modelini tanıttı ve aynı yıl içerisinde dünya çapında bir fuar
olan Future Flight Challenge’a katılarak İngiltere Hükümet’inden şarj cihazları için hibe
almaya hak kazandı. İnanılmaz bir hızla büyüyen Vertical Aerospace henüz 2021 yılı
bitmeden Rolls-Royce ve Solvay gibi şirketlerle de ortaklıklar kurdu.
Geçtiğimiz günlerde ise Virgin Atlantic ve American Airlines ile anlaşarak yaklaşık 1000 tane
elektrikli uçak prototipi için sipariş vermesiyle beraber New York borsasında boy
göstereceğini de açıkladı.
Bu tür girişimler günümüzde bütün ülkelere ve bütün insanlığa uygun fiyatlarda hizmet
edecek kadar sınırlarını genişletemese de ilerleyen yıllarda uçan taksilerimize binip eşsiz
manzaralar eşliğinde yolculuk edeceğimiz günlerimizin olacağından hiç şüphe duymuyoruz.
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Havacılık
Airbus A380’in sonuncusu da Toulouse montaj hattından çıktı
Airbus A380 uçağının sonuncusu 17 Mart’ta Airbus’ın Toulouse’daki montaj hattından çıktı. Uçak Hamburg Finkenwerder fabrikasına doğru uçtu. Airbus’ın Finkenwerder fabrikasında boyama işlemi gerçekleşecek. Böylelikle Efsane uçak son ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Montaj hattından çıkan bu son A380, Emirates’e ait.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Dassault Falcon 6X, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Airbus A380 parçaları 4 ayrı ülkeden geliyordu
Airbus A380’in üretimi Avrupa’nın birçok ülkesine yayılan bir süreçti. Uçağın parçalarını üretim yerleri şu şekilde: ön ve orta gövdesi-Saint-Nazaire, Fransa, kanatları-Broughton, Galler, yatay sabitleyici-Cadiz, İspanya, arka gövdesi ve dikey sabitleyici-Hamburg, Almanya. Son olarak tüm bu parçaların montajı Toulouse, Fransa’da gerçekleşiyordu.
Airbus A380 modelinin ilki Singapur havayolları için uçmaya başladı. Uçağın diğer operatörleri Air France, ANA, British Airways, Emirates, Etihad, Korean Air, Lufthansa, Qantas ve Qatar Airways. Dev kuş muazzam fazla yolcu kapasitesiyle ve iki katlı dikkat çekici tasarımıyla havacılık meraklılarının çok sevdiği bir modeldi. Ama zamanla artan yakıt fiyatları, hava yolu şirketlerinin uçağı birçok rotada doldurmakta zorlanmaları gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. 14 Şubat 2019 tarihinde Airbus 2021 yılı içerisinde uçağın üretiminin sona ereceğini duyurmuştu. Tüm bunlara rağmen yeni sipariş alması durumunda üretimin devam edebileceği beklentisi mevcuttu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sivil havacılığı son derece olumsuz etkiledi. Bu şartlarda A380’in yeni sipariş alması mümkün olmadı.
Airbus, A350 ve A330neo gibi daha küçük, yeni nesil uçaklara odaklandığını duyurdu. A350 ve A330neo’nun yanı sıra Boeing tarafında ise 787 modeli geniş gövde yolcu uçağı pazarında hakimiyeti ele geçirdi.
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Havacılık
Dassault Falcon 6X, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Falcon 6X, Dassault Aviation firmasının geniş gövdeli iş jeti. Uçak 10 Mart’ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve sertifikasyon sürecini başlattı. İş jeti 2022 yılının sonuna doğru hizmete girecek. Firmanın sahibi Dassault ailesinin bir üyesi Oliver Dassault, 7 Mart tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu
Dassault Falcon 6X, 2,5 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Falcon 6X, Dassault Aviation’ın Bordeaux yakınlarındaki Mérignac tesisinden saat 14:45‘te kalktı. Bu ilk uçuş 2,5 saat sürdü. Pilotlar uçuş esnasında uçağın motor tepkilerini ve kilit sistemlerinin davranışlarını test ettiler. Buna ek olarak pilotlar 40.000 feet yüksekliğe ve 0,8 mach hıza ulaştılar.
Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu uçuş Dassault için bir kilometre taşıdır. Ayrıca bugünün başarısını pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybeden Oliver Dassault’a adadık. 6X, Dassault Aviation‘ın saygı duyduğu askeri bilgi birikimi ve ticari havacılık uzmanlığının birleşiminin en son örneğidir.”
Falcon 6X modeli iş jetleri arasındaki en geniş ve en uzun kabine sahip. Uçak 5.500 NM menzile sahip. Bu sayede Londra‘dan Hong Kong‘a veya Los Angeles‘tan Moskova‘ya aktarmasız uçabilecek. Ayrıca Falcon 6X, dijital uçuş kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonuna da sahip. Bunun yanında uçakta FalconEye kombine görüş sistemi mevcut. Bu sayede karanlıkta veya kötü hava koşullarında yaklaşmalar daha güvenli olacak.
Dassault Falcon 6X’in teknik özellikleri
Maksimum hız: 370 kias (685 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 51.000 ft (15.545 mt)
Gövde uzunluğu: 84,3 ft (25,68 mt)
Kanat açıklığı: 85,1 ft (25,94 mt)
Uçuş menzili: 5.500 nm (10.186 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 77.460 lb (35.135 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 66.190 lb (30.025 kg)
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