Uçan Taksiler ; VERTICAL AEROSPACE

Teknolojinin günümüz dünyasında önemini her gün daha fazla hissettirmesi ile birlikte bizler

de her geçen gün daha fazla şaşırmaya devam ediyoruz. Bunun sonucu olarak izlediğimiz

fantastik bilim-kurgu filmlerindeki sahnelerin artık hayatımıza dahil olduğu gerçeğini de

görmezden gelmek imkânsız bir hal alıyor. Böylelikle bizlerde film sahnelerini

andıran haberleri gördükçe ister istemez tatlı bir heyecan içerisine giriyoruz.

Günümüzde her geçen gün yeni girişimler kurulmaya, ilerlemeye, algıları yıkıp hayal

güçlerini genişletmeye ve daha teknolojik şartlarda insan ihtiyaçlarını karşılamaya devam

ediyor. Bu girişimlere hiç şüphesiz hepimizin bildiği bir isim olan Elon Musk’ın Tesla’sını,

SpaceX’ini örnek gösterebiliriz. İşte bu türde hayal dünyamızı genişleten fütüristik girişimler

arasına 2016’da kurulan ve bugünlerde yoluna oldukça emin adımlarla devam eden Vertical

Aerospace isimli hava taksi firması da eklendi.

Vertical Aerospace, İngiliz bir iş adamı olan Stephen Fitzpatrick’in kurduğu; Rolls-Royce,

Microsoft, American Airlines, Virgin Atlantic ve Solvay gibi dünyanın önde gelen

şirketleriyle çeşitli işbirlikleri ve ortaklıklar kuran bir girişim olarak son zamanlarda adından

ciddi şekilde söz ettirmeye başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Kurucu Stephen Fitzpatrick

aynı zamanda 2009’da kurulan Birleşik Krallık’ın en büyük enerji tedarik şirketi ve eski bir

Formula 1 takımı olan OVO Energy’ninde kurucusu konumunda.

Vertical Aerospace, 2016’da kurulduktan sonra emin adımlarla yoluna devam ederek

2017’de eVTOL olan dikey kalkış ve iniş yapabilen oldukça sessiz çalışan ilk elektrikli uçağı

VA-X1’i tasarlamaya başladı. Yine aynı yıl içerisinde uçağın ilk deneme uçuşlarını

gerçekleştirdi. 2018’de ise Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi’nden onay alarak VA-X1

uçağını tamamen uçuşa hazır hale getirdi. 2019’da ise ikinci uçakları olacak VA-X2’nin ilk

uçuşunu gerçekleştirip uzay-havacılık sektöründe önde gelen isimlerden Honeywell şirketi ile

anlaşarak yatırım ortaklığı gerçekleştiren Vertical Aerospace, 2020’de ise hız kesmeden

yoluna devam ederek VA-X4 modelini tanıttı ve aynı yıl içerisinde dünya çapında bir fuar

olan Future Flight Challenge’a katılarak İngiltere Hükümet’inden şarj cihazları için hibe

almaya hak kazandı. İnanılmaz bir hızla büyüyen Vertical Aerospace henüz 2021 yılı

bitmeden Rolls-Royce ve Solvay gibi şirketlerle de ortaklıklar kurdu.

Geçtiğimiz günlerde ise Virgin Atlantic ve American Airlines ile anlaşarak yaklaşık 1000 tane

elektrikli uçak prototipi için sipariş vermesiyle beraber New York borsasında boy

göstereceğini de açıkladı.

Bu tür girişimler günümüzde bütün ülkelere ve bütün insanlığa uygun fiyatlarda hizmet

edecek kadar sınırlarını genişletemese de ilerleyen yıllarda uçan taksilerimize binip eşsiz

manzaralar eşliğinde yolculuk edeceğimiz günlerimizin olacağından hiç şüphe duymuyoruz.