Bir telefonu kaç yıl kullanmalı? – Sizden Gelenler #24

Bir telefonu kaç yıl kullanmalı? – Sizden Gelenler #24

18 Mayıs, 2019 Sizden Gelenler, VİDEO 0 yorum

Sizden Gelenler #24 videomuzda, yine sosyal medyadan bize yönelttiğiniz soruları cevapladık.

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