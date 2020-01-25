Video
Bir markayı “diriltme” şansımız olsa – Sizden Gelenler #60
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
00.32 Selamlar. İos kullanmak isteyen biri için şuan en düşük hangi telefonu önerirsiniz ? Yusuf Talha
01:28 snd 800 serisi işlemçili bir telefon almak istiyorum eski amiral gemisi olup fiyatı düşen yada yeni piyasa çıkacak xiaomi oppo gibi fiyat performans telefonlarını bekle dediğiniz bir model var mı ?Ayrıca mi shop Eskişehire ne zaman açılacak bir bilginiz var mı ? Kolay gelsin. – Oğuzhan Eker
02:54 Realme ile ilgili izlenimleriniz neler? Xiaomi yle rekabet edebilir mi? Serek Bilici
04:24 Sizin için “çok zengin” kavramını temsil eden nakit para miktarını söyleyebilir misiniz? (dolar kullanarak) (ve ricam, tüm ofise sorabilir misiniz?) Kolay gelsin 🙂 Tuğra Uslu
09:10 Ersin abi kalacağı otel odalarının – özellikle yatağın – fotoğrafını ne için paylaşıyor 😊? Mert Bora Demir
10:48 Etli ekmek mi tirit mi arada kaldım. Tavsiyeniz ne olurdu 😊 – Hanifi Sökmen
11:33 6 inchten buyuk telefonlarda youtube, twitch gibi uygulamalarin tam ekran olma sorununun bir cozumu var midir. Zoom yapinca tam ekran oluyor ama kenarlari kirptigi icin tam gorunmuyor bu sefer de. Iyi calismalar. Anıl Er Bakış
12:49 Telefon sektöründe unutulmuş markalardan birini diriltmek isteseniz bu hangisi olurdu? – Abdullah Acar
15:05 Telefonlarda ki göz boyayıcı uçuk megapiksel değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz Uğur Akkur
21:58 Selamlar freedos bir oyuncu bilgisayarı aldım. Bilgisayarda 128 GB M.2 ssd ve 1 TB hdd olmak üzere iki depolama birime sahip ben buna işletim sistemi kurmak istiyorum nasıl bir disk yönetimi yapmam gerek. Raid yapmalı miyim? Cihan Gürses
Video
Cuma Raporu #86: Pocophone 2 geliyor, iPhone 11DxOMark ve dahası
Cuma Raporu #86 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #86 haberleri zaman çizelgesi
04:37 iPhone ve Xperia 5 DxOMark skoru
07:52 Glovo Türkiye’den çekiliyor
13:12 Pocophone 2 geliyor
16:55 Philips lansmanı
22:44 Realme lansmanı
Video
Kim Philips The One TV Kullanmak İster – Tunç Sönmezoğlu
Philips The One TV modelini evinde 15 gün boyunca deneyimleyen Tunç Sönmezoğlu, Ambilight ve Android TV deneyimini bizlere aktarıyor.
Spor eğitmeni olan Tunç’un The One hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Video
Redmi K30 (Mi 10T) vs Mi 9T | Hız Testi (VIDEO)
Hız testi serimizin bugünkü konukları Xiaomi firmasının üyeleri olan Redmi K30 (Mi 10T) ve Mi 9T oluyor.
İlginizi çekebilir: Redmi K30 Pro Geekbench testinde görüldü!
Bakalım, hangi cihaz daha hızlı testimizi tamamlayabilecek. Hep birlikte görelim.
Bildiğiniz üzere Redmi K30 (Mi 10T) geçtiğimiz ay itibariyle Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şu an Avrupa’da satışı bulunmadığı için Çin romu ile testlerimizi gerçekleştirdik.
Diğer bir unsur ise, artık K modelimizde 120Hz panel kullanılıyor olması. Video esnasında da geçişlerde bu farkı anlayacaksınız.
Yaptığımız testlerin kronolojik sıralaması:
1:46 10 Uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması.
3:56 Cihaz açılış hızı testi
4:42 GeekBench Compute değerleri.