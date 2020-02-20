Haber
Bir hacker saldırısında 10.6 milyon otel müşterisinin bilgileri çalındı
ABD merkezli MGM Resorts otellerinde konaklayan müşterilerin kişisel bilgileri, geçen yaz bir siber saldırıya uğradı. Saldırı sonrası 10.6 milyon müşterinin kişisel bilgileri hackerların eline geçti. Bilgileri çalınanlar arasında Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber ve Twitter‘ın kurucusu Jack Dorsey gibi isimlerin de bulunduğu iddia edildi.
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Bahsi geçen siber saldırı sonucunda müşterilerin kişisel bilgilerinin bir hack forumuna gönderildiği ilk olarak ZDNet tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Haberin ardından MGM Resorts bir açıklama ile siber saldırıyı doğruladı.
Otelde konaklamış 10.6 milyon müşteriye ait isim, adres ve pasaport gibi bazı kişisel bilgiler saldırganların eline geçti
Yapılan açıklamada otelde konaklamış yaklaşık 10.6 milyon müşteriye ait bilgiler siber saldırı sonucunda çalındı. Çalınan bilgilerin içeriğinde müşterilerin isimleri, adresleri ve pasaport bilgileri de bulunuyor.
MGM Resorts yetkilileri yaptıkları açıklama ile çalınan verilerin çoğunun isimler, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi halka açık olan bilgiler olduğunu söylediler. Kredi kartı, şifre ya da herhangi bir finansal bilginin ise çalınmadığından emin olunduğu da belirtildi. Ancak yaklaşık bin 300 eski misafirin pasaport numaraları da dahil olmak üzere daha hassas bilgilerinin etkilendiği bildirildi. MGM‘nin, Las Vegas, Atlantic City ve Detroit gibi ABD şehirlerinde lüks konaklama tesisleri bulunuyor.
ZDNet tarafından iddia edilen diğer bir bilgiye göre kişisel bilgileri çalınan müşteriler arasında Justin Bieber ve Jack Dorsey gibi isimler de bulunuyor.
Yazılım
Android 11 geliştirici önizleme sürümü yayınlandı!
Android 11 işletim sisteminin, ilk geliştirici önizleme sürümü yayımlandı. Böylece yeni sürüm ile gelecek olan çoğu yenilik ortaya çıktı. Bu yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Android geliştirici önizleme sürümleri, genellikle her yılın mart ayında yayımlanırdı. Normalden erken gelen sürüm, geliştiricilerin ilgisini Android 11’e çekmeyi amaçlıyor. Yayımlanan bu sürüm pek çok hata ve kararlılık sorunları barındırabileceğinden günlük kullandığınız Google Pixel serisi cihazlarınıza yüklememenizi tavsiye ediyoruz.
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Android 11 ile gelecek özellikler
- Ekran kayıt uygulaması: Google, uzun zamandır Android içine gömülü bir ekran kayıt uygulaması üzerinde çalışıyor. Geliştirici önizleme sürümünde sunulan özellik şuan için pek çok hataya sahip fakat, Android 11’in kararlı sürümü ile ekran kayıt özelliğininin tüm kullanıcılara sunulacağı kesinleşmiş oldu.
- Video çekimi sırasında sessiz bildirimler: Video çekimi sırasında bildirimler almak çoğu kullanıcıyı rahatsız eden bir konu. Android 11 ile video çekimi sırasında bildirimleri sessiz moda alabilmek mümkün olacak.
- Dokunmatik hassasiyetini arttırma: Ekran koruyucu cam kullanıcılarının hoşuna gidecek olan bu özellik, bazı markaların arayüzleri ile sunuluyordu. Android 11 ile dokunmatik hassasiyetini arttırma özelliği işletim sistemi içine gömülü olarak gelecek.
- Bluetooth açık konumda uçak modu: Android 11 öncesi sürümlerde uçak modunun aktifleştirilmesi ile cihazlarımızın bluetooth bağlantısı da sonlanıyordu. Kablosuz kulaklıkların yaygınlaştığı düşünülmüş olacakki yeni sürüm ile uçak modu bluetooth bağlantısını kesmeyecek.
- Ekran görüntüsü alırken kaydırma: Daha geniş çapta ekran görüntüleri almamızı sağlayan ekran görüntüsü alırken kaydırma özelliği, geliştirici önizleme sürümünde aktif değil. Fakat sürümün yapım kodları incelendiğinde kararlı sürüm ile gelecek özellikler arasında olduğu görülüyor.
- Paylaş menüsüne uygulama sabitleme: Android 10 öncesinde kullanıcılara sunulmuş olan sık kullanılan uygulamaları paylaş menüsüne sabitleme özelliği, son sürümde bulunmuyordu. Android 11 ile bu özellik geri dönüyor.
- Yeni teknolojiler: Android yeni sürümüyle günümüz teknolojilerine hiç olmadığı kadar uyum sağlayacağa benziyor. Android 11 5G, katlanabilir ekranlar ve Google Stadia gibi yeni oyun akış platformları için düşük gecikmeli video çözümleme teknolojilerine, tam uyumlu bir sürüm olacak.
- Otomatik karanlık mod: Çoğu markanın kendi arayüzlerinde kullanıma sunduğu belirlenen saatte karanlık modun aktif olması özelliği yeni sürüm ile Android’e geliyor.
- Tek seferlik uygulama izinleri: Android 10 işletim sistemi uygulamalara konum, mikrofon kullanımı gibi izinleri tek seferlik veya sadece kullanım sırasında izin vermemize olanak sağlamıyordu. Android 11 bu seçeneklere sahip olacak.
- Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri: Android 10 ile sunulan özellik sayesinde sisteme gelen güncellemelerin bazıları Google Play Store üzerinden yapılabiliyordu. Yeni sürüm ile bu güncellemelerin kapsamı arttırılıyor.
Haberimize konu olan özellikler geliştirici önizleme sürümü temel alınarak belirlenen özelliklerdir. Kararlı sürüm yayımlandığında bu özellikler kapsamında değişiklikler olabilir. Bu özelliklere ek olarak geliştirici önizleme sürümünde olmayan özelliklerin de kararlı sürüm ile kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
Basın Bülteni
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi 19 Mart’ta düzenlenecek
Kritik alt yapılarda siber güvenlik konusu, 4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile masaya yatırılacak.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında, 19 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, siber güvenlik ekosistemini oluşturan beş ana paydaş olan; üreticiler, kullanıcılar, sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve kamu kurumlarını temsil eden 20 konuşmacı yer alacak.
Etkinliğin açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş yapacak. Zirvenin kesinleşen konuşmacıları arasında ise Gazeteci Dr. Hakkı Öcal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ve CNK Global Siber Güvenlik Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu bulunuyor.
Zirveye; aralarında CEO’lar, CTO’lar, CSO’lar, siber güvenlik uzmanları, bilişim uzmanları, hukukçular, bilişim sistemi yöneticileri, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde siber güvenlik alanında çalışan personelin katılımı bekleniyor.
Etkinliğin bu yılki sponsorları da şimdiden kesinleşmeye başladı. Etkinliği destekleyecekleri kesinleşen sponsorlar arasında; DE-CIX, HAVELSAN, Keenetic, Privia Security, Trend Micro, Türk Telekom, Türksat ve ULAK bulunuyor.
Etkinlik ayrıca, pek çok STK ve medya kuruluşu tarafından önemli bir destek görüyor. Etkinliği destekleyen STK’lar arasında; Bilişim Medyası Derneği (BMD), Dijital Kalkınma Derneği (Dijikad), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD), Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) var.
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması olan Kritik Alt Yapılarda Siber Güvenlik, şu üç oturumda ele alınacak:
- Devlet, Ekonomi ve Savunma
- Telekom ve Ulaştırma
- Enerji ve Sağlık
Etkinliğin 540 Katılımcısından Biri Siz Olabilirsiniz
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiye, etkinliğin resmi web sitesi olan https://e-safe.org/ adresinden ulaşılabiliyor. Zirveye ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin ise bu adres üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor ancak ziyaretçi sayısı 540 ile sınırlandırılmış durumda. Kontenjan dolmadan kaydınızı yaptırmayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro kamera özellikleri doğrulandı!
İptal edilen MWC etkinliğinden ayrılan çoğu şirkete rağmen bazı şirketler gösterinin yapılması gerektiğini söylüyordu ve o şirketlerden biri de Realme idi. Şirket, 24 Şubatta bir canlı yayın etkinliği ile telefonlarını tanıtacaktı. Fakat etkinliğin iptali ile şirket internet sitesi üzerinden cihazlarını fragman ve görsel şeklinde tanıtmaya başladı. Realme X50 Pro ise bahsi geçen telefonlardan biri.
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Realme X50 Pro kamera özellikleri neler olacak?
Şu anda, Realme‘nin açılış sayfasında etkinlik sırasında duyurulacak olan Realme X50 Pro‘nun fragmanı var. Bu fragman cihazın bazı özelliklerini ve kamerasını ortaya çıkarıyor. Realme, 20X zoom desteği ile birlikte X50 Pro‘da bulunacak olan dörtlü kamera sistemini onayladı. Bu onayı ise bir fotoğraf ve fragman ile yaptı.
18 ve 19 Şubat tarihlerinde “yakında” olarak işaretlenen fotoğraf tablosunda görebileceğiniz gibi iki tane fragman daha geliyor. Şirket hayranlarını bu şekilde ayakta ve canlı tutmaya çalışıyor. Bunların haricinde Realme X50 pro için listelenen diğer özelliklere baktığımızda Çift Modlu 5G desteği olan bir Snapdragon 865 yonga seti işlemci ile geliyor. Ayrıca “SuperDart Charge” adı verilen 65W hızlı şarj ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca son zamanlarda çokça konuşulan Realme UI ile birlikte geleceği onaylandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.