Binlerce Android uygulaması çocukları takip ediyor!

International Computer Science Institute tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre binlerce Android uygulaması, çocukların çevirimiçi aktivitelerini takip ediyor ve kişisel verileri paylaşıyor.

Binlerce Android uygulaması kişisel verilere ulaşıyor

Toplamda 5.855 Android uygulamasının yer aldığı araştırma sonuçlarına göre bu uygulamaların %28‘i “hassas verilere” ulaşırken %73‘ü bu bilgileri internet üzerinden iletiyor.

Araştırmanın bir diğer üzücü sonucu ise yaklaşık 250 uygulama ebeveyn izni olmadan konum bilgilerini, 107 uygulama kullanıcıların e-posta bilgilerini ve 10 uygulama da telefon numaralarını alıyor. Araştırmaya konu edilen uygulamaların %40‘ı kişisel bilgileri paylaşıyor. 2.281 uygulamanın (toplamın %39’ı) Google hizmet koşullarını ihlal ettiği belirtiliyor. Facebook API kullanan 1.280 uygulama ise, 13 yaş altı çocuklar için geçerli olan koruma kurallarını düzgün bir şekilde kullanmıyor.

Bu arada araştırma şirketinin uygulamaları analiz etmek için herhangi bir yasal geçerliliği olmayan otomatik bir araç kullandığını belirtelim. Ancak yine de bulunan sonuçların 13 yaş altı çocuklar için düzenlenen Çocukların Çevirimiçi Gizlilik Koruma Yasası’na aykırı olduğunu da belirtelim.